株式会社アカツキゲームス(本社:東京都品川区、代表取締役:戸塚佑貴、株式会社アカツキ100%子会社)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス)から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2023年12月1日(金)より「5周年記念第1弾 -皇帝出陣-」を開催することをお知らせいたします。













5周年記念超感謝ログインボーナスを開催!





<1> 5周年記念超感謝ログインボーナス開催!



期間中、最大30日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。



・45,000ジュエル

・自動再戦チケット ×15,000



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年2月1日(木) 4:00



<2> サガ エメラルド ビヨンド発表記念ログインボーナス開催!



期間中、1日間ログインで5,000ジュエルをプレゼントいたします。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00



<3> 記憶再戦実装記念ログインボーナス開催!



期間中、1日間ログインで自動再戦チケット ×50,000をプレゼントいたします。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 無期限



<4> ロマンシング サガ2 30周年記念ログインボーナス開催!



期間中、最大5日間ログインでゴールドピース ×1,500をプレゼントいたします。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00



<5> 舞台「SaGa THE STAGE~再生の絆~」チケット一般発売開始記念ログインボーナス開催!



期間中、最大7日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。



・着せ替え衣装「[天空より見下ろす者]ワグナス」

・着せ替え衣装「[全ての知識を望む者]ノエル」

・着せ替え衣装「[全てに愛される者]ロックブーケ」

・着せ替え衣装「[ただ海を愛す者]スービエ」

・着せ替え衣装「[ただ最強を求める者]ダンターグ」

・着せ替え衣装「[全てを操らんとする者]ボクオーン」

・着せ替え衣装「[己を見つけられぬ者]クジンシー」

・ゴールドピース ×600



■開催期間

2023年12月3日(日) 12:00 ~ 無期限



5周年記念 -皇帝出陣-ガチャを開催!





<1> 「5周年記念 Romancing祭 SS1体確定チケットガチャ」開催!



「5周年記念 SS1体確定Romancing祭チケット[期間限定]」で実行できる、2023年5月25日までに登場したRomancing祭限定SSスタイルが1体確定の10回ガチャです。

「5周年記念 SS1体確定Romancing祭チケット[期間限定]」は、5回まで購入可能な「強者の称号・七の段パック」を購入することで獲得できます。

ガチャのスタイルの一覧はゲーム内お知らせをご覧ください。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00



<2> 「5周年記念 -皇帝出陣- Romancing祭 レオン編」開催!



新ガチャ「5周年記念 -皇帝出陣- Romancing祭 レオン編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6、7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



■ガチャ開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00





<3> 「5周年記念 -皇帝出陣- Romancing祭 ヴィクトール編」開催!



新ガチャ「5周年記念 -皇帝出陣- Romancing祭 ヴィクトール編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6、7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



■ガチャ開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00





5周年記念第1弾の様々なイベントを開催!





<1> ジュエルSALE開催!



「5周年記念第1弾 -皇帝出陣-」開催を記念して、ジュエルセールを開催します。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2024年1月4日(木) 4:00



<2> フリークエストモードに「伝承の記録」追加!



フリークエストモードに「伝承の記録」を追加しました。

「伝承の記録」のステージクリアなどで得られる探索ポイントを集めて宝箱を開封していくと、SSS棍棒武器「一角獣の戦槌」を獲得できます。

また、毎日50回までは、クエストクリアで得られる探索ポイントが通常の20倍になります。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 無期限



<3> 期間限定イベント「打倒!七英雄~皇帝出陣~」開催!



マップを全制圧で5,000ジュエルをGETできます。

アイテムを集めて、イベント限定交換所で陣形効果付き新陣形「インペリアルクロス・改」や光術威力付きのSS剣武器「エンペラーソード」、SS主防具「エンペラーアーマー」などと交換できます。

■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月15日(金) 12:00

■イベント限定アイテムドロップ期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月15日(金) 12:00

■イベント限定交換所開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月22日(金) 12:00



<4> イベントステージ「5周年記念!カウントダウンクエスト」開催!



マップを全制圧で5,000ジュエルをGETできます。

アイテムを集めて、イベント限定交換所で陣形効果付き新陣形「インペリアルクロス・改」や光術威力付きのSS剣武器「エンペラーソード」、SS主防具「エンペラーアーマー」などと交換できます。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月15日(金) 12:00

■イベント限定アイテムドロップ期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月15日(金) 12:00

■イベント限定交換所開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月22日(金) 12:00



<5> イベントステージ「5周年記念!カウントダウンクエスト」開催!



「ロマンシング サガ2 30周年記念 30億ジュエル山分けキャンペーンホームミッション」で獲得できる、30億ジュエル山分けトロフィーをGETしたプレイヤーだけで30億ジュエルを山分けできます。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月25日(月) 4:00





<6> 5周年記念ホームミッション開催!



ミッションを全てクリアすると、3,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。



■開催期間

2023年12月1日(金) メンテナンス後 ~ 2023年12月31日(日) 23:30



そのほか多数のキャンペーンを開催!





上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



■2023年12月1日(金) ~

・育成応援キャンペーン&探索応援キャンペーン開催!

・技・術Rank上昇量3倍キャンペーン開催!

・期間限定で、遠征場所を追加!

・ロマンシングメダルドロップ量2倍!

・オーラムが追加ドロップ!

・獲得スタイル強化EXPが5倍!

・超進化対象武器にラインナップ追加!

・視聴メダル交換所&ロマンシングショップにラインナップ追加!

・コンサートホールにBGMを追加!

・ギルドスタンプを追加!

・ホームBGM&背景&Loading中イラスト変更!



■2023年12月2日(土) ~

・5周年記念!5000連超感謝ログインボーナス&5周年記念 プラチナチケットガチャ開催!



12月6日から新たなキャンペーンを開催!





<1> 「12月6日で5周年! Romancing祭 シィレイ編」開催!



新ガチャ「12月6日で5周年! Romancing祭 シィレイ編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6、7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。



■ガチャ開催期間

2023年12月6日(水) 12:00 ~ 2024年1月4日(木) 4:00





<2> 祝!12月6日で5周年!ログインボーナス開催!



期間中、1日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・3,000ジュエル

・SS[無窮の旅]シィレイのピース ×25

・SS[閃電の一撃]鬼八のピース ×25

・SS[本日も異常なし!]リアムのピース ×25



■開催期間

2023年12月6日(水) 12:00 ~ 2024年1月4日(木) 4:00





『ロマンシング サガ リ・ユニバース』について









▼『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ダウンロードURL

iOS:http://sqex.to/CEy

Android:http://sqex.to/cdH



▼最新トレーラーはこちら!

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』トレーラーvol.2:https://youtu.be/QG3TDBbPb-0



(C) 2018-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Akatsuki Inc.

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI





会社概要:株式会社アカツキゲームス





アカツキゲームスは「Whyを込めたゲームで世界の人々の感情をつなげる」をミッションに掲げ、日本最高峰の開発力と運営力を兼ね備えた運営ゲーム企業を目指します。

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル(配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント)」、「ロマンシング サガ リ・ユニバース(配信:株式会社スクウェア・エニックス)」などのIPゲームで培ってきた運営力に加え、ハイエンドな3Dグラフィックス表現やマルチデバイス開発に挑戦し、誰もが楽しいと思える、より上質なゲーム体験を世界に届けます。





