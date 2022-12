[株式会社 FM802]

今年のFM802のクリスマスイブは「ハーゲンダッツ presents HAPPY CHRISTMAS FOR ALL!」と題し、FM802×ハーゲンダッツでさらにHAPPYな1日をお届けします。







2022年のクリスマスは、誰とどんな風に過ごしますか?家族や友人と過ごす方、FM802と一緒に過ごしてくれる方、すべての方にとって特別な日になるように、今年のクリスマスイブは「ハーゲンダッツ presents HAPPY CHRISTMAS FOR ALL!」と題し、FM802×ハーゲンダッツでさらにHAPPYな1日をお届けします。



12月24日(土)当日のFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」、「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」 の2番組でクリスマス限定コーナー「緑黄色社会のメリークリスマス」を放送します。リョクシャカメンバーそれぞれの「クリスマスにまつわる話」をお送りしていきます。



そして、当日のリクエストメッセージテーマは「クリスマスイブ、何してる?」。

このテーマに合わせてメッセージを送って下さった方の中から、番組生放送中に FM802 DJがハーゲンダッツギフト券と共に緑黄色社会直筆のクリスマスカードをセットにして直接、あなたのお宅にお届けします。また、番組内では、今月発売された新商品ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラ デュオ』もご紹介します。



イブを1人で過ごす人、家族と過ごす人、友達と過ごす人…。どんな方からの応募も大丈夫です。今年クリスマスが更にHAPPYなものになりますように。皆様からのメッセージをお待ちしています。





【実施番組】

FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」

●放送日時=12月24日(土) 7:00‐12:00

●DJ=仁井聡子

●番組HP= https://funky802.com/saiam/



FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」

●放送日時=12月24日(土) 12:00‐18:00

●DJ=吉村昌広

●番組HP= https://funky802.com/saipm/

●番組Twitter=@FM802saipm



【企画詳細】

「ハーゲンダッツ presents HAPPY CHRISTMAS FOR ALL!」

●詳細ページ=https://funky802.com/pages/pickup_detail/6872



