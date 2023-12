[株式会社ゼロボード]

~ 日ASEAN経済共創フォーラムにてMOUを締結 ~



GHG(温室効果ガス)排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」を提供する株式会社ゼロボード(東京都港区、代表取締役:渡慶次 道隆、以下 当社)は、タイの自動車部品最大手であるサミットグループのSummit Auto Body(サミットオートボディ、タイ・サムットプラカーン、代表者:Mr. Kornkrit Jurangkool)と脱炭素化に関するパートナーシップの覚書を締結しました。

併せて2023年12月16日、経済産業省主催の日ASEAN経済共創フォーラムで行われたMOU締結式に、Summit Auto Body 社のJurangkool代表とともに出席しました。











サミットグループは、タイ最大手の自動車部品メーカーで、部品以外にも航空会社やホテル、ゴルフ場、金融、インターナショナルスクールの開発・運営も展開している複合事業グループです。1962年に同社の創業者Mr.Sunsurn Jurangkoolが自動車修理会社を始め、1986年にSummit Auto Body 社を設立し自動車部品の製造事業を拡大してきました。今ではタイに製造拠点を持つすべての日系自動車メーカーと直接取引を行っております。



今回の覚書締結を機に、Summit Auto Body 社は当社が持つ脱炭素化に向けた知見やノウハウを最大限に活用し、サプライチェーンの取引先企業の脱炭素支援やタイ製造業の国際競争力強化に貢献してまいります。当社は「Zeroboard」を提供することでGHG排出量の算定と可視化、削減活動を支援してまいります。

両社は協力関係を深め、タイ全土で脱炭素経営支援を推進し、2050年までにカーボンニュートラルを達成するというタイの国家目標に向け邁進してまいります。



経済産業省のプレスリリース:日ASEAN友好協力50周年関連イベントとして、「日ASEAN経済共創フォーラム」を開催しました

https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231217002/20231217002.html



■会社概要

社名:Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (http://summitautobody.co.th/ )

所在地:32-33 Moo 17 Bangna-Trad Rd., (k.m.11. 5) Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn, Thailand 10540

代表者:Mr. Kornkrit Jurangkool, President

設立:1986

事業内容:タイの大手自動車部品メーカー。主な製造部品はボディ・プレス部品、ロールフォーミング、排気系部品、機構部品、シャシー部品、エンジン部品・トランスミッション、フューエルフィラーパイプなど。タイに5工場、インドネシアに1工場を有し、従業員数は5,000人を超える。

お問合せ先:Summit Auto Body Industry Co., Ltd./General Manager 井出浩然

E-mail:IDE@summitautogroup.com



社名:株式会社ゼロボード|Zeroboard Inc.(https://zeroboard.jp)

所在地:東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産三田ツインビル西館10階

代表者:代表取締役 渡慶次 道隆

設立:2021年8月24日

事業内容:GHG(温室効果ガス)排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」の開発・提供/サステナビリティ経営に関するコンサルティング/ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営



【Zeroboardとは】



「Zeroboard」は、GHG(温室効果ガス)排出量算定・開示・削減までを支援するソリューションです。国内外のサプライチェーン排出量、製品別・サービス別の排出量(カーボンフットプリント:CFP)をクラウドで算定・可視化するほか、削減貢献量や水資源などの登録も可能で、各種レポートの出力にも対応。算定を入り口として、ユーザー企業の課題に合わせたGHG削減ソリューションを提供することで、企業の脱炭素経営を支援しています。

「Zeroboard」をベースに業界特有の機能を備えたプロダクトとして、建設業界向け「Zeroboard construction」、物流業界向け「Zeroboard logistics」を開発し、提供を始めています。また、欧州電池規則対応向けソリューション「Zeroboard for batteries」も展開中です。



※zeroboard construction、zeroboard logistics、All Aboard!は、株式会社ゼロボードの登録商標です。



