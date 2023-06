[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]

古川慎、萩谷慧悟、梶原岳人が演じる「STAND-ALONE」による新曲「Miserable」もフルサイズで実装!





株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム上場:証券コード4751)は、上松範康×RUCCA×Elements Gardenが原案を担当するアニメとゲームと音楽を連動させた新世代メディアミックスプロジェクト『テクノロイド』のスマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』にて、6月16日(金)よりゲーム内イベント「白と黒の演舞 剣戟の先に光る絆」を開催いたします。



イベント期間中、「イベントライブ」にてEASY~MASTERの5ステージをプレイでき、クリアすると難易度の応じたイベントポイントを獲得することができます。累計のイベントポイントに応じて、ナイト(CV:梶原岳人)のサイン付き★4メモリーを含むイベントポイント報酬をゲットできます。



さらに、期間中にログインすると、『テクノロイド』内ユニット「STAND-ALONE」(カイト(CV:古川慎)、ライト(CV:萩谷慧悟)、ナイト(CV:梶原岳人))による新曲、「Miserable」が解放されます。また、同日公式YouTubeにて楽曲のShort ver.も公開します。フルサイズで楽曲が楽しめるのは、スマホゲーム『テクノロイドユニゾンハート』内のみとなります。

ぜひゲームをプレイしてお楽しみください。



■スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』内イベント「白と黒の演舞 剣戟の先に光る絆」開催!

スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』にて、本日6月16日(金)17時よりゲーム内イベント「本気のBATTLE!VRゲームストラグル!」が開催中です。



イベント期間中、「イベントライブ」にてEASY~MASTERの5ステージをプレイでき、クリアすると難易度の応じたイベントポイントを獲得することができます。累計のイベントポイントに応じて、イベントポイント報酬をゲットできます。



◆イベント期間(予定)

6月16日(金)17時~6月30日(金)14時59分



◆あらすじ

デンタパークに『中世』をテーマにした新エリアがオープンすることに。

その記念イベントで特別ステージを任されたのは『STAND-ALONE』たちだった。

今回は歌だけでなく演劇も行うステージとのことで、3人は新しい挑戦だと意気込む。練習を重ね順調に演技をマスターしていく中、カイトとナイトが戦うシーンになったその時、ナイトの様子が少しおかしくなって……



◆イベント報酬

[並んで歩く日々]ナイト★4 (CV:梶原岳人)





[お手をどうぞ]ライト★2 (CV:萩谷慧悟)





[オレが先生!]ハイド★2(CV:重松千晴)





◆イベントガチャ

開催期間:6月16日(金)17時~ 6月30日(金)14時59分



ピックアップメモリー:

[高潔なkokoro]カイト★4 (CV:古川慎)





■6月16日(木)17時より『テクノロイド』内ユニット「STAND-ALONE」による新曲を解禁!

スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』にてゲーム内イベント「白と黒の演舞 剣戟の先に光る絆」に合わせ、『テクノロイド』内ユニット「STAND-ALONE」(カイト(CV:古川慎)、ライト(CV:萩谷慧悟)、ナイト(CV:梶原岳人))による新曲、「Miserable」を解禁いたします。また、同日公式YouTubeにて各楽曲のShort ver.も公開します。

フルサイズが楽しめるのは、スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』内のみとなります。





◆楽曲情報

・楽曲名:Miserable

・歌唱ユニット:STAND-ALONE

カイト :CV古川慎

ライト :CV萩谷慧悟

ナイト :CV 梶原岳人

・作詞:RUCCA

・作曲・編曲:菊田大介(Elements Garden)



◆視聴URL:







■次回配信は6月21日(水)!スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』公式YouTubeチャンネルにて、毎週水曜日21:00からYouTube LIVEで番組配信中!



番組では、ゲーム内の「ソロライブ」で毎月変わる出演声優と生対決をお楽しみいただけるほか、出演声優の「ソロライブ」を使った視聴者参加型の企画など、豪華なコンテンツをご用意しております。

放送情報は公式Twitter(https://twitter.com/TECHNOROID_info)で随時お知らせいたします。



番組名:ソロソロてくらぶ~kokoroあわせてテクユニチャレンジ!~

時間:毎週水曜日 21:00~

※次回配信は6月21日(水)21:00~

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCENHXNNJTTQ_ddEQ-YiZBbA



※放送情報は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



■スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』について





音楽を通じて『kokoro』が育まれていくアンドロイドたちとあなたの物語。

エンターテインメントタワー『バベル』への挑戦と彼らの成長を描く本格的なメインストーリーのほか、多彩なサブストーリーが展開。

アンドロイドたちを育成し、オリジナルユニットでライブステージにチャレンジ。

タップするだけの簡単爽快なパズルゲームでライブを成功させよう!

楽曲はすべてElements Gardenが制作。自分だけのセットリストでゲームを楽しもう!



タイトル:テクノロイド ユニゾンハート(略称:テクユニ)

ジャンル:「kokoro」を育むパズルアドベンチャー

ゲームダウンロードURL:

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh



■新世代メディアミックスプロジェクト『テクノロイド』について





『テクノロイド』は、サイバーエージェントがエイベックス・ピクチャーズ及びElements Gardenと共同で制作する、アニメ・ゲーム・音楽を連動させたメディアミックスプロジェクトです。アニメーション制作を動画工房が、ゲーム開発をワンダープラネットが担当しています。



■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』配信情報

https://techno-roid.com/anime/overmind-onair



【制作スタッフ】

原案:上松範康×RUCCA×Elements Garden

原作:芝浦アンドロイド研究室

監督:イムガヒ

スーパーバイザー:吉村愛

シリーズ構成:関根アユミ

キャラクター原案:LAM

キャラクターデザイン:崎口さおり

音楽:Elements Garden×RUCCA

音響監督:長崎行男

タイトル&ロゴ制作:雷雷公社

CG制作:LOGIC&MAGIC

アニメーション制作:動画工房

ゲーム開発・運営:ワンダープラネット

原作表記:芝浦アンドロイド研究室



著作権表記(アニメ):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-OM Project

著作権表記(ゲーム):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-UH Project

公式サイト:https://techno-roid.com/

公式プロジェクトTwitter:https://twitter.com/TECHNOROID_info(@TECHNOROID_info)

公式ゲームTwitter:https://twitter.com/technoroid_game(@technoroid_game)

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCENHXNNJTTQ_ddEQ-YiZBbA

公式instagram : https://www.instagram.com/technoroid_info/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@technoroid_info

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh



■Blu-ray&DVD発売情報。絶賛予約受付中!

現在絶賛放送中の、『テクノロイド オーバーマインド』のBlu-ray・DVDが絶賛予約受付中!

商品は、キャラクター原案LAM描き下ろしの三方背ケースや、キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケットとなっており、特典にはスマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』で使用できるアイテムやなど豪華特典が封入されています。



.テクノロイド オーバーマインド 4(初回生産限定)





発売日:2023年6月28日(水)

商品形態:Blu-ray+CD 品番:EYXA-14047/B/P POS:458005536047/3 価格:¥8,250(税込)

商品形態:DVD+CD 品番:EYBA-14039/B/P POS:458005536039/8 価格:¥7,150(税込)

収録話数:10話~12話



【パッケージ仕様】

・キャラクター原案LAM描き下ろし三方背ケース

・キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケット



【封入特典】

・ブックレット

・特典CD(ゲーム楽曲 STAND-ALONE「Exceptional One」+サウンドトラック4.)

・Exceptional One

作詞:RUCCA 作曲・編曲:菊田大介(Elements Garden)

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』特典シリアルコード

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』用

ライト、ナイト★4メモリー(LAM描き下ろしパッケージイラスト使用)

・★3以上確定ガチャチケット × 1

・AP回復(100) × 20

・TP × 300,000



【映像特典】

・モーションキャプチャー映像

対象楽曲:LOVE NO HATE

Bring it on



【店舗予約特典】

https://techno-roid.com/blu-ray



■『テクノロイド オーバーマインド』リアルモーションライブを2023年7月15日(土)開催!チケット好評販売中。

TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』のリアルモーションライブを2023年7月15日(土)に開催いたします。

KNoCC、STAND-ALONEのキャラクターたちがステージに登場!バベルのクライマーとして歌って踊るキャラクターたちの姿を目にすることができます。テクノロイドの世界観を全身で感じることのできるステージをぜひご期待ください。





【公演名】

TVアニメ「テクノロイドオーバーマインド」リアルモーションライブ 『kokoro no kiseki』



【日程】

2023年7月15日(土)

1部 開場14:00 開演15:00

2部 開場18:00 開演19:00



【会場】

豊洲PIT(東京都)



【出演者】

KNoCC:コバルト、クロム、ケイ、ネオン

STAND-ALONE:カイト、ライト、ナイト



【チケット】

8,800円(税込)

※3歳未満入場不可

※ドリンク代別途



【主催】

株式会社サイバーエージェント/株式会社LOGIC&MAGIC



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-09:16)