“NOT JUST ANY GIRL”をテーマに全8コーディネートを披露 K-POP STREET HEART、K-POP MUSE、K-POP IT GIRLの3テーマを展開



SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」のストリートファッションをメインで展開する『DAZY』にて、K-POP界の歌姫として君臨し、ファッションアイコンとしても若者を中心に注目の的である大スター、キム・ヒョナが最旬LOOKを身にまとい全8コーディネートを披露いたします。K-POP STREET HEART、K-POP MUSE、K-POP IT GIRLの3テーマに沿ったコーディネートは全て、DAZY特設ページにてご購入いただけます。







URL:http://jp.shein.com/campaigns/dazyxhyuna



この度、『DAZY』では、アーティストとしての活躍に留まらず、トレンドファッションはもちろん、自分自身のスタイルを表現し、世界中のファンを魅了し続けるK-POP界の大スター、キム・ヒョナが、最旬LOOKを身にまとい、全8コーディネートを披露しております。コーディネートは全て、 「K-POP STREET HEART」、「K-POP MUSE」、「K-POP IT GIRL」の3テーマのもと、カジュアルからガーリーなスタイルまで、その時の気分やシーンに合わせてお楽しみいただけます。



「K-POP STREET HEART」では、リラックスタイムやちょっとしたおでかけにもぴったりなカジュアルさとセクシーさ兼ねそろえたアイテムを展開し、「K-POP MUSE」では、パーティーやバカンスなどの特別な日にも活躍する主役級アイテムをメインに取り揃えています。そして、「K-POP IT GIRL」では、トレンドのクロップド丈やハイウエストなどのフォルムにガーリーなデザインを中心としたアイテムを豊富にご用意しております。キム・ヒョナとタッグを組んだ『DAZY』ならではの最旬アイテムは、特設ページにてご購入いただけますので、ぜひこの機会にお買いお求めください。



『DAZY』×HyunA|LOOK公開(抜粋)













商品名:Dazy Star HyunA 花柄プリント

モックネック メッシュ トップス

価格 :¥656

コード:sz2309049033101393





















商品名:Dazy Star HyunA スター刺繍

ドロップショルダー クロップスウェットシャツ

価格 :¥1,441

コード:sz2308088785647318



















商品名:Dazy Star HyunA カンガルーポケット

ドロップショルダー ドローストリングフード付き セーター

価格 :¥5,133

コード:sz2308095547372374



















商品名:Dazy Star HyunA オフショルダー

ファジートリム ボタンフロント Tシャツ

価格 :¥899

コード:sz2308231917177770



















商品名:Dazy Star HyunA ジッパーアップ

クロップ ベスト パファー 厚手 コート

価格 :¥2,485

コード:sw2303036923112013



















商品名:Dazy Star HyunA ドローストリング裾

ドロップショルダー ジッパーアップ パッファーコート

価格 :¥3,959

コード:sz2309072157936333















「DAZY」について





「DAZY(デイジー)」は、“𝙉𝙤𝙩 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮 𝙜𝙞𝙧𝙡”をテーマに掲げ、ストリートファッションをメインで展開。カジュアルでエフォートレスな抜け感のあるトレンドアイテムから、エッジの効いたスタイリッシュなスタイルまで、自分自身を自由に表現するファッションアイテムを幅広く取り揃えています。世代を超えて魅了するK-POPスタイル、性別問わず楽しんでいただけるジェンダーレススタイル、そしてスポーティスタイルなど、すべての人に楽しんでいただけるファッション体験を提供しています。







【概要】

U R L :https://jp.shein.com/campaign/dazy

Instagram:https://www.instagram.com/dazy_fashion/

TikTok : https://www.tiktok.com/@dazy__official







「SHEIN」について





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会社名 :SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram :https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント :https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS :iOS/Android



