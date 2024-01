[株式会社Sweets HD]

冬の人気定番商品チョコレートカッサータとガトーショコラが一緒に楽しめるセットもご用意。



イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA. は、2024年1月5日(金)より、20セット限定で「Gateau chocolat」<ガトーショコラ>の予約販売を開始いたしました。

本商品の発送は2024年1月23日(火)より順次開始いたします。







This is CASSATA.は本日1月5日(金)より、20セット限定で「Gateau chocolat」<ガトーショコラ>の予約販売がスタートしました。

ショコラティエを中心としたパティシエたちが試行錯誤し、彼らの長年の経験と技術が詰まった当店完全オリジナルの”ガトーショコラ”。

お酒がほんのり香る、大人のスイーツです。



また、ガトーショコラとThis is CASSATA.の定番商品「The CHOCOLATE」がセットになった「Chocolat Collection」<チョコレート・コレクション>も予約販売を開始。

ハイカカオでまろやかな味わいが特徴のチョコカッサータ「The CHOCOLATE」。

素材からこだわったカッサータと今回新登場したガトーショコラが一緒に楽しめるセットになっております。

こちらも数量限定でのご用意です。



この冬、特別なバレンタインギフトに。

毎日頑張るあなたのご褒美スイーツに。

ぜひご利用ください。



※1月23日から順次発送となります。

※最短お届け予定日は1月25日(木)です。

※当商品はアルコールが含まれております。妊娠中の方、小さなお子様、車を運転される方はご注意ください。





「Gateau chocolat」<ガトーショコラ>

ショコラティエを中心としたパティシエたちの経験と技術から誕生したガトーショコラです。

チョコレートは「The CHOCOLATE」同様サステナブルチョコレートを使用。

ビターチョコレートの生地の中にはブランデーが入っており、優しく広がるお酒の風味がより深い味わいにしてくれます。

一口食べれば忘れられないほどの濃厚なチョコレートスイーツ。

バレンタインデーのギフトや冬の贈り物におすすめです。





「Chocolat Collection」<チョコレート・コレクション>

この季節の大人気商品、チョコレートのカッサータ「The CHOCOLATE」と、今回新登場したガトーショコラのセットです。



バレンタイン限定メッセージカード登場!









【期間限定メッセージカード バレンタインデザイン】

バレンタインや冬の贈り物に。メッセージを綴ったカードを添えてスイーツを贈りませんか?

This is CASSATA.は通常デザインのメッセージカードに加え、バレンタインデザインのメッセージカードをご用意しています。

バレンタインデザインのメッセージカードをご希望の方は、ご購入画面のメッセージ入力フォームに【バレンタインカード希望】の旨とメッセージ内容をご記載ください。





<商品情報>

This is CASSATA. 「Gateau chocolat」<ガトーショコラ>

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2024年1月5日(金)

商品発送 :2024年1月23日(火)より順次

※最短お届け予定日は1月25日(木)です

販売価格 :¥3,500(税込)

サイズ・重量:1本

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上

※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3TMPtuw



This is CASSATA. 「Chocolat Collection」<チョコレート・コレクション>

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2024年1月5日(金)

商品発送 :2024年1月23日(火)より順次

※最短お届け予定日は1月25日(木)です

販売価格 :¥6,500(税込・送料込)

サイズ・重量:〈The CHOCOLATE〉長さ17cm・高さ6cm・幅6.5cm・約370g

〈Gateau chocolat〉1本

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上

※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/41OpzIW







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

メール:info@thisiscassata.com



■This is CASSATA.オフィシャルサイト

https://bit.ly/37uoVsb



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_cassata/



■姉妹ブランド「This is CHIFFON CAKE.」

https://bit.ly/38fSi1u



