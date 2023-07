[株式会社ギックス]

~ 3年連続採用、計4試合で実施~





株式会社ギックス(本社:東京都港区、代表取締役CEO:網野 知博、以下:当社)と西日本旅客鉄道株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:長谷川 一明、以下「JR西日本」)は、JR西日本が提供する新常態をサポートする移動生活ナビアプリ「WESTER(ウエスター)」および「ICOCA」、ならびにギックスが提供する商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」を活用した「京都サンガF.C.×JR西日本 WESTER de スタンプラリー 2023 SUMMER」を京都サンガF.C.の7月、8月のホームゲーム全4試合で実施いたします。

株式会社京都パープルサンガとの協業によるデジタルスタンプラリーは、2021年、2022年に続いて今年で3年目の開催となり、「JR西日本グループデジタル戦略」上の、顧客体験価値向上のための取り組みとなります。



1.京都サンガF.C.×JR西日本 WESTER de スタンプラリーについて

(1)実施期間

2023年7月15日(土)~8月28日(月)

(2)対象試合

2023年シーズンにおける7月、8月の京都サンガF.C.のホームゲーム

・第21節 7月16日(日)VS 名古屋グランパス

・第22節 8月06日(日)VS 柏レイソル

・第24節 8月19日(土)VS 北海道コンサドーレ札幌

・第25節 8月26日(土)VS アビスパ福岡

試合会場:サンガスタジアム by KYOCERA(JR嵯峨野線「亀岡駅」から徒歩約3分)



(3)スタンプラリー概要

本施策では、2023年シーズン7月、8月の京都サンガF.C.ホームゲームを対象に、2種類のデジタルスタンプラリーを用意しています。試合毎にデザインの異なるオリジナル限定ステッカーやWESTERポイントがもらえるスタンプラリー(以下、各ホームゲームスタンプラリー)に加え、スタジアムでの観戦回数に応じて抽選で特典が当たるスタンプラリー(以下、シーズンスタンプラリー)を実施します。



<各ホームゲームスタンプラリー>

1. スタンプラリー参加方法

・「WESTER」の「おトクにGO!」からキャンペーンホーム画面にアクセスする。

・キャンペーン開催中の試合をタップし、キャンペーンにエントリーする。

・デジタルスタンプを集める。

※1 対象試合毎の開催期間内であればスタンプラリー達成順序は問いません。

※2 対象試合を跨ってのICOCAご利用金額およびスタンプの合算はできません。

※3 ご参加時に登録されたICOCA番号は変更できません。また、再発行や、ICOCAカードをApple PayのICOCAに移行(取り込み)することにより、ICOCA番号が変わった場合を含めて、キャンペーンに登録されていないICOCAのご利用は対象外です。



2. スタンプラリー達成条件および特典

サンガスタジアム by KYOCERAにてGPSチェックインしたいただいた方の中から先着500名様に毎試合デザインの異なるオリジナル限定ステッカーをプレゼントいたします。また、サンガスタジアム by KYOCERAでのGPSチェックインに加えて、対象店舗(※4)で合計500円以上ICOCA決済いただくと、もれなくWESTERポイント250ポイントをプレゼントいたします。さらに、対象店舗(※4)で合計1,000円以上ICOCA決済いただいたくと、抽選で20名様にWESTERポイントを1,000ポイントプレゼントいたします。

※4 対象店舗は下記URLよりご確認いただけます。

https://cdn.jrwmaasportalapp.com/content/lp/2023sangaSR/230715_00_ichiran.pdf

※5 WESTERポイント付与の対象となるお客様のうち、WESTER会員に紐づけしたSMART ICOCA・モバイルICOCAでご参加のお客様にはWESTERポイント(基本)を、それ以外のICOCAでご参加のお客様にはWESTERポイント(チャージ専用)を付与いたします。

※6 WESTERポイント(チャージ専用)の受け取りには試合開催月の月末までにWESTERポイントサービス(チャージ専用)の利用登録(無料)が必要です。(SMART ICOCA・モバイルICOCAは利用登録不要です。)利用登録は、WESTERまたは駅の自動券売機(紺色・ピンク色)をご利用ください。WESTERへのICOCA番号のご登録はホーム画面上部の「会員メニュー」から行うことができます。(※WESTER IDが必要です。)

※7 ポイント還元時期は試合開催月の翌月末頃を予定しています。



<参加回数に応じたスタンプラリー(シーズンキャンペーン)>

1. スタンプラリー参加方法

上記各ホームゲームスタンプラリーにおける「サンガスタジアムでのGPSチェックイン」に連動する形で、スタンプ(以下、来場スタンプ)が貯まります。来場スタンプを集めていただくと、デジタルメダル(全3種)がもらえ、獲得したメダルに応じて特典が当たる抽選に応募できます。

※8 応募に関するご案内は8月26日(土)のホームゲーム開催後に、WESTERアプリの「プッシュ通知」および「お知らせ一覧」でお知らせいたします。



2. スタンプラリー達成条件および特典

来場スタンプを一定回数以上、集めていただいた方の中から抽選で特典が当たります。特典につきましては下記を予定しております。特典の詳細につきましては、応募のご案内の際にお知らせいたします。

【2回以上観戦コース】来場スタンプを2個以上集めると応募可能

・WESTERポイント

・京都ポルタお買物券

・ホテルグランヴィア京都「ル・タン」ペアお食事券

【3回以上観戦コース】来場スタンプを3個以上集めると応募可能

・JR西日本×京都サンガF.C.コラボグッズ

【4回観戦コース】来場スタンプを4個集めると応募可能

・京都サンガF.C.選手サイン入りグッズ



2.その他

スタンプラリーの詳細につきましては「WESTERポータル」をご覧ください。

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012024071001

また、試合当日の情報については、「京都サンガF.C.公式HP」をご覧ください。

https://www.sanga-fc.jp/



■会社概要

1.西日本旅客鉄道株式会社

JR西日本は、公共交通を担う地域共生企業として西日本エリアの交流人口、関係人口を増加させることを目指す中で、デジタル技術を活用して移動や生活サービスをシームレスに提供する「MaaS」を重要な経営課題ととらえ、様々な取組みを進めています。

観光型では2019年10月からせとうちエリアにおいて「setowa」の実証実験を開始し、2020年9月からは実装に移すとともに、地方型では2019年10月より島根県邑南町との検討を開始し、2020年4月より地域公共交通のデジタル化に向けた配車システムの実証実験を展開しています。また、関西の鉄道事業者7社により2019年に組織された「関西MaaS検討会」にも属し、2025年に開催される大阪・関西万博に向け「関西地域におけるMaaSのあるべき将来像」「関西鉄道事業者間の連携を前提としたMaaSシステムの構築」などについて共同で検討しています。

所在地 大阪市北区芝田二丁目4番24号

代表者 代表取締役社長 長谷川 一明

設立 1987年4月1日

事業内容 運輸業/流通業/不動産業/その他

企業URL https://www.westjr.co.jp



2.株式会社ギックス

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。アナリティクスを活用し、あらゆる判断をデータに基づいて行えるようにご支援することで、クライアント企業の経営課題解決を実現しています。

所在地 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル

代表者 代表取締役CEO 網野 知博

設立 2012 年 12 月

事業内容 アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供

企業 URL https://www.gixo.jp/

※JR西日本グループと株式会社ギックスは資本業務提携を締結しています。



■移動生活ナビアプリ「WESTER」

“手のひらで西日本をマスターしよう!“をテーマにした新常態の移動生活をサポートするJR西日本公式のMaaSアプリです。最寄り駅やよく利用する駅をマイ駅に設定し、時刻表や駅情報、経路検索等をワンタッチで実施できる機能や、大阪環状線やゆめ咲線のリアルタイム混雑情報、および一部の駅の時間帯別混雑傾向など、お客様の移動と生活をシームレスにサポートするサービスを提供しています。



■商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」

マイグルは、2020年3月に提供を開始した、商業施設の買い回りや観光地の周遊促進を目的としたデジタルスタンプラリー形式のキャンペーンの実施・運営・管理ツールです。買い回り促進や来店頻度向上等を目的としたスタンプラリーをLINEやクライアント企業独自の購買システム・ポイントシステム上で簡単に提供することができます。また、オンラインと比較し取得難易度が高いオフラインの施設や店舗での利用・回遊行動等のデータの取得・蓄積・分析が可能で、各種施策のPDCAを実現いたします。

(https://www.mygru.jp、特許出願済 特許6841539等)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:46)