[株式会社MAW]

アニメ・キャラクターグッズ専門店『アニメーク』にて『ゴジラ-1.0』のコラボグッズ販売開始!



様々なアニメ・キャラクターとコラボしたオリジナルグッズを販売するオンラインショップ『アニメーク』を運営する株式会社MAW(本社:大阪 代表取締役社長:南條 康司)は、新たに『ゴジラ-1.0』よりポスタービジュアルや描き起こしイラストを使用したグッズを販売開始しました。



▼販売サイト:アニメーク

https://anime-q.jp/













『ゴジラ-1.0』新商品紹介!













■ 『ゴジラ-1.0』:全機種対応ハードタイプスマホケース

■価 格 :2,178円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアル/アートデザイン/ロゴデザイン)

■素材 :ポリカーボネート









■ 『ゴジラ-1.0』:グリップスマホケース

■価 格 :2,728円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアル/アートデザイン/ロゴデザイン)

■素材 :素材:ケースカバー:耐衝撃TPU(ウレタン樹脂)/ケース背面:ポリカーボネート









■ 『ゴジラ-1.0』:iPad手帳型ケース(mini)

■価 格 :2,838円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアル/アートデザイン/ロゴデザイン)

■素材 :フロントカバー:PUレザー/バックカバー:ポリカーボネート製



■ 『ゴジラ-1.0』:iPad手帳型ケー ス(11インチ)

■価 格 :3,278円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアル/アートデザイン/ロゴデザイン)

■素材 :フロントカバー:PUレザー/バックカバー:ポリカーボネート製



■ 『ゴジラ-1.0』:iPad手帳型ケース(12.9インチ)

■価 格 :3,608円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアル/アートデザイン/ロゴデザイン)

■素材 :フロントカバー:PUレザー/バックカバー:ポリカーボネート製









■ 『ゴジラ-1.0』:AirPodsケース 全面印刷

■価 格 :1,628円(税込)

■種類 :全1種(ロゴデザイン)

■素材 : ポリカーボネート









■ 『ゴジラ-1.0』:缶バッジ

■価 格 :660円(税込)

■種類 :1種(アートデザイン)

■素材 : スチール









■ 『ゴジラ-1.0』:ステンレスサーモタンブラー

■価 格 :3,300円(税込)

■種類 :全3種(ポスタービジュアルレッド/ポスタービジュアルブルー/アートデザイン)

■素材 : ステンレス(18-8)他









■ 『ゴジラ-1.0』:Tシャツ

■価 格 :3,278円(税込)

■種類 :全1種(アートデザイン)

■素材 : 綿100%





※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

※商品の仕様につきましては、諸般の事情により変更・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:TM & (C) TOHO CO., LTD.

■公式サイト: https://godzilla-movie2023.toho.co.jp/



ショップ情報













キャラクターライセンスグッズ販売サイト「アニメーク」

アニメ・マンガ・ゲーム・キャラクターグッズの通販・オンラインショップのアニメーク。新商品、限定商品やオリジナルグッズを多数ご用意。https://anime-q.jp/









【運営会社概要】

会社名:株式会社MAW(エム・エイ・ダブリュー)

所在地:大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者:代表取締役社長 南條 康司

設 立:2009年4月15日

事 業: ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/



