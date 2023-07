[株式会社よーじや]

お買い物や京都観光の合間にひんやりリフレッシュ!豪華賞品が当たるガチャガチャイベントも開催



よーじやグループ(京都府京都市中京区、代表取締役・國枝昂)は2023年7月11日(火)~7月24日(月)の期間、ジェイアール京都伊勢丹2階 正面玄関脇 特設会場にてよーじやPOP UP SHOPを開催いたします。

POP UP SHOPでは季節限定「ひんやりボディジェル」や「ひんやりフェイシャルシート」をはじめ、日常的にお使いいただけるアイテムをご用意いたします。

さらに5,000円以上(税込)のご購入でハズレなしの豪華賞品が当たるガチャガチャイベントもおこないます。







夏におすすめのひんやりアイテム





「よーじや ジェイアール京都伊勢丹店」がオープンしてから2回目のPOP UP SHOPの開催となります。今回は蒸し暑い夏を快適に過ごす季節限定アイテム「ひんやりボディジェル」や「ひんやりフェイシャルシート」などをご用意。イベント会場では冷蔵庫で冷やした「ひんやりボディジェル」をお試しいただけるので、外を歩いてほてったお肌をクールダウンしてください。





POP UP SHOP限定の楽しいイベントも





POP UP SHOPにて合計5,000円以上(税込)※ご購入いただいたお客さまによーじやの商品が当たるガチャガチャを1回まわしていただけます。中には人気の「ひんやりボディジェル」や「まゆごもり はんどじぇる」などハズレなしの豪華賞品ばかり!お買い物や京都観光の合間にぜひお立ち寄りください。

※3階「よーじや ジェイアール京都伊勢丹店」でのお買い物分も合算していただけます。



ジェイアール京都伊勢丹 よーじやPOP UP SHOP取り扱い商品例





【商品名】ひんやりボディジェル

【価格】980円(税込)





【商品名】ひんやりフェイシャルシート

【価格】500円(税込)





【商品名】うるおいトライアルキットS

【価格】980円(税込)







ジェイアール京都伊勢丹 よーじやPOP UP SHOP概要







【場所】ジェイアール京都伊勢丹 2階 特設会場

【住所】京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

【期間】2023年7月11日(火)~7月24日(月)

【営業時間】午前10時~午後8時





ブランド概要





名称:よーじやグループ

公式HP: https://www.yojiya.co.jp/

オンラインショップ:https://www.yojiyacosme.com/

Instagram: @yojiya_official ( https://www.instagram.com/yojiya_official/ )



