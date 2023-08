[株式会社Wizleap]

「iDeCo・NISA vs 変額保険」と「賢いお金の増やし方」、「言われるがままにNISAでも始めた人」、「あなたならどっち?賃貸とマイホーム」を実施



お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平)は、2023年7月8日(土)と7月15日(土)、7月22日(土)、7月29日(土)に開催した、オンライン配信の業界最大級のオンラインマネーセミナー「iDeCo・NISA vs 変額保険」と「賢いお金の増やし方」、「言われるがままにNISAでも始めた人」、「あなたならどっち?賃貸とマイホーム」に関するオンライン配信のマネーセミナーを実施したことを報告いたします。





7月8日(土)実施「iDeCo・NISA vs 変額保険」開催報告







当日は、2017年4月からFPとして活動しこれまで1000世帯以上の相談実績がある、講師の関口 可奈子様を迎えて「iDeCo・NISA vs 変額保険貯蓄から投資の時代へ我が家に合う資産形成の選び方」に関するオンラインセミナーを実施いたしました。



◼︎セミナー情報

本セミナーでは資産形成のプロである関口FPをお招きして、資産形成を考えている方に向けて、どの選択肢を選ぶべきか徹底解説致します。将来に向けたお金の準備をしたいが、内容が難しくて理解できなかったという方やこれから資産形成を行いたいが選択肢が多くて分からないというみなさんぜひ、セミナーのご参加をお待ちしております。



<セミナー参加者の人数、属性>

・セミナーの参加者数:130名



<満足度データ>

5段階評価:4.26

満足度:96.0%



<参加者アンケート>(一部抜粋)

・変額保険とNISA、idecoの違いの概要を比較して説明いただけたことで、理解が深まりました。

・自分でも近い形で資産形成に励めそうです。

・とても勉強になりました。変額保険は入っていますが、NISAとidecoもうまく活用して、なるべく働くお金の割合を増やしたいと思います。

・将来の為に増やすことばかり考えていましたが、年齢や貯金など考えると保険の見直しの重要性を考えさせられました。

・マナーセミナーは初めての参加でしたが、非常に勉強になりました。また、今後の資産形成についても真剣に考えるきっかけになりました。

・変額保険についての情報を知りたかったので、他のものと比較できとても勉強になりました。



7月15日(土)実施「賢いお金の増やし方」開催報告







当日、「分かりやすく手寧なアドバイス」を心がけ幅広い分野のコンサルティング・マネーセミナーが好評な講師の城崎 大輔様を迎えて「累計1,000世帯の家計相談からみえた¥お金の3ステップ/賢いお金の増やし方」に関するオンラインセミナーを実施いたしました。



◼︎セミナー情報

累計1000世帯の家計相談からみえたお金の3ステップ「賢いお金の増やし方」セミナー

「将来のライフプランをどのように設計したらよいかわからない」お悩みではございませんか?

今回のセミナーでは、3ステップでライフプランを設計する方法を解説します!

将来に対する備え方に不安がある方やライフプランを見直したい方大歓迎です!

セミナーのご参加をお待ちしております。



<セミナー参加者の人数、属性>

・セミナーの参加者数:60名



<満足度データ>

5段階評価:4.36

満足度:98.1%



<参加者アンケート>(一部抜粋)

・とても聞きやすく、わかりやすい内容でした。

登壇者の方が難しい言葉ではなく優しい言葉を使ってくださったおかげで理解が深まった気がします。

・とても分かりやすく、勉強になって良かったです。現在、保険と積立NISAをしていますが、ライフプランを考え、+で始める事も検討したいと思いました。

・話もわかりやすく、聞きやすかったため、苦手な分野ではありますが、スッと聞くことができました。個別相談も受けたいと思えました。ありがとうございました!

・お金に関してもっと考えなくてはと漠然と思ってはいましたが、このセミナーと通して見つめ直すよいきっかけになりました。

・とても分かりやすくて1時間があっという間でした。SNSの投稿をただ見て勉強した時よりも、プロの先生に解説して頂いたからか今日の方がすんなりと理解できた気がします。

・聞き取りやすく、スピードも良く、分かりやすかったです!



7月22日(土)実施「言われるがままにNISAでも始めた人本当にそれで大丈夫」開催報告







当日は、長期資産運用や無駄のない保険の加入、貯蓄の有効な方法を、壮年の方々には老後の安心した生活設計を、高齢の方々には相続も踏まえたうえでの安心した生活のアドバイスをしている講師の時津 逸様を迎えて「言われるがままにNISAでも始めた人~本当にそれで大丈夫~」に関するオンラインセミナーを実施いたしました。



◼︎セミナー情報

言われるがままにNISAでも始めた人~本当にそれで大丈夫~セミナー

「最近はやりのNISAを始めてみたんだけど、内容をよく理解できていない」とお悩みではございませんか?今回のセミナーでは、NISAについてや運用に関する豆知識を解説します!

将来に向けた資産運用を行いたいけど、しっかり理解しきれていないという方大歓迎です!セミナーのご参加をお待ちしております。



<セミナー参加者の人数、属性>

・セミナーの参加者数:86名



<満足度データ>

5段階評価:4.12

参考になった人:89.7%



<参加者アンケート>(一部抜粋)

・タイトルの通り、言われるがままにつみたてNISAをやっていました。今回丁寧で伝わりやすい内容で、資産を運用する意味、方法など今一度立ち止まって考えたいと思いました。

・先取り貯金や、支出を把握することを徹底しなければ。などと、すぐにでも行動したい!と思う内容のセミナーでした。

・先生の言葉を聞いて、ドキッとさせられることが度々ありました。

特にお金が貯まる人、貯まらない人のマインドの部分では、自分自身のライフプランや支出管理の甘さを痛感させられました。

・投資やお金関係の知識がなくて、こういったセミナーは初めてでしたが、とても分かりやすくて、受けてみてよかったです。

・今回のセミナーを受講して、確かに他人は責任を取ってはくれないのだから勉強しなければと思いました。

・初心者の私でも分かりやすかったです。



7月29日(土)実施「NISA・iDeCoに次ぐ第3の投資手法とは!?」開催報告







当日は、1人でも多くのお客様を幸せにする為に、お客様目線を徹底し、寄り添ったライフプランを提案している講師の鈴木 颯一様を迎えて「ライフプランシミュレーションで比較!あなたならどっち?賃貸とマイホーム」に関するオンラインセミナーを実施いたしました。



◼︎セミナー情報

ライフプランシミュレーションで比較!あなたならどっち? 賃貸とマイホーム セミナー

「賃貸とマイホームどちらを選択しようか悩んでいる」という方いませんか?今回のセミナーでは、ライフプランをシミュレーションしながら、あなたに合った選択肢は何か、基準を解説いたします。

マイホームを買いたいけど、将来のことを考えて不安なっている方大歓迎です!セミナーのご参加をお待ちしております。



<セミナー参加者の人数、属性>

・セミナーの参加者数:37名



<満足度データ>

5段階評価:3.94

参考になった人:93.8%



<参加者アンケート>(一部抜粋)

・将来のことを考えると購入した方が良いのかなと漠然と考え、焦りがありましたが、選択肢は様々なんだと改めて気付き、多少安心しました。落ち着いてプランを考えたいと思います。

・とてもわかり易くよかったです。

・賃貸をメインに考えていましたが、持ち家についても友人に伝えたくなる内容でした。

・大変ためになりました。ありがとうございます。



マネーキャリアでは様々なマネーセミナーを毎月開催!





マネーキャリアでは、様々な講師の方をお呼びしたマネーセミナーを実施しています。

・初心者の私がセミナーに参加しても大丈夫?

・お金の勉強をしたいけど何からはじめたらいいの?

・資産運用が必要になる理由ってなに?

・お金を運用するって怖いけど、どうやってやればいいの?

・インフレ?GDP?物価上昇?何がどう影響してるの!?

・将来のライフプランの考え方がわからない!



など、資産運用の初心者から中上級者まで参加いただけるセミナーをご用意しております。具体的な日程と内容については下記にてご確認ください。



・マネーキャリア オンラインマネーセミナー

https://money-career.com/seminar



<Wizleapの取り組み>

【マネーキャリア】



お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。登録はLINEで簡単、評判の良い専門家をマッチングします。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL:https://money-career.com/



【MOFFME】



ペット保険のわからないことをLINEで解決!

ペット保険の疑問をLINEで相談・商品の比較ができるWEBサービスです。

11社の保険会社から、あなたにマッチするペット保険を紹介できます。LINEでは、ピックアップ記事の配信や獣医師相談、WEB健康診断ツールも提供中!

URL:https://moffme.com/



【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ606

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

ペット保険の比較・相談事業「MOFFME」

従業員数 70名(業務委託契約含む)※2022年7月末時点

URL:https://wizleap.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:16)