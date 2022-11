[レゴジャパン株式会社]

旅好き、建築好きな方などに向けたクリスマスプレゼントにもおすすめの大人レゴ



レゴジャパン株式会社(所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、エッフェル塔を全高約1.5mで忠実に再現した大人向けレゴ(R)セット「レゴ(R)エッフェル塔」を2022年11月25日(金)より販売開始します。







本セットは、世界で最も有名なランドマークの1つであるエッフェル塔の高さと傑出した建築様式を忠実に再現しています。これまでのレゴ(R)セットで最も高さのある149cmという壮大なサイズ感で、美しいトラス構造や3つの展望台、エレベーター、トリコロールフラッグに加え、パリの街灯や樹木などの景観といった、錬鉄製の塔のディテールを10,001ピースで表現しています。また、本セットは4つのセクションに分かれているため、組み立てや移動、遊びがしやすくなっています。



エッフェル塔は、1889年の万国博覧会の目玉として、1887年から1889年にかけて建設されました。当初はそのデザインに批判もありましたが、その後、世界の文化的アイコンとなり、世界で最もよく知られた建築物のひとつとなりました。



今年頑張った自分へのご褒美や、家族や恋人などと一緒に組み立てる時間を楽しむために、本商品は旅行好き、建築好きの方に向けたクリスマスプレゼントとしても適しています。



<レゴグループ デザイナー Rok Žgalin Kobe(ロク・ガリン・コービー)のコメント>

「私たちは、エッフェル塔という工学的、建築的傑作をレゴ(R)ブロックで表現する究極の方法を見つけたいと思いました。LEGO System in Play(レゴ(R)ブロックの遊びのシステム)の許す限り、オリジナルのタワーの構造原則に忠実に従っています。レゴ(R)ブロックでタワーの建築的な特徴を生き生きと表現する、興味深く斬新な組み立てテクニックを発見することができます。完成すると、頂上に立ち、パリの豊かな歴史を見渡したときの息をのむような感動が想像できるはずです。旅行好き、建築好きにはたまらないセットです。」



■商品概要





■大人もハマる「大人レゴ」

レゴジャパンは大人たちが現実から離れ、自分だけの趣味の時間を楽しむためのコンテンツとして、様々な大人の趣味に合わせた「大人レゴ」を提供することで、童心に返って楽しむマインドフルネスな時間を創出しています。大人向けのレゴ(R)商品は、豊富な商品知識をもつスタッフがご案内するレゴ(R)ブランドストアをはじめ、全国のレゴ(R)商品取り扱い店舗で発売中です。

大人向けのレゴ(R)商品に関する詳細はこちら:https://www.lego.com/ja-jp/categories/adults-welcome?cmp=SHOP



■レゴ(R)ストアについて

レゴ(R)ストアは、グローバルで展開しているレゴ(R)ブランドストアです。レゴ(R)ストア限定商品やグッズ等、ブランドストアならではの豊富な商品ラインナップを取り揃えている他、好きな色や形のパーツを選んで購入できる「Pick a Brick(ピック・ア・ブリック)」や、好きなパーツを組み合わせて自分好みのミニフィギュアが作れる「Build a Minifigure(ビルド・ア・ミニフィギュア)」、レゴ(R)ブロック遊びが体験できるプレイコーナーも展開しています。

さらに、レゴ(R)ストアではARなどの最新のデジタル技術を取り入れたディスプレイや、レゴ(R)ブロックでの遊び方や商品について豊富な知識を持ったスタッフ、毎月のイベント「マンスリーミニビルド」等、様々な商品体験をすることができる要素をご用意しております。商品の購入だけでなく、家族で楽しめるデスティネーションとして、是非お立ち寄りください。

全国のレゴ(R)ストア店舗一覧:https://www.lego.com/ja-jp/stores





■レゴグループについて





遊びが持つパワーを通して、—世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する—それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

商品ラインナップ:https://www.lego.com/ja-jp/themes



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2022 The LEGO Group.



<本件に関する一般消費者からのお問い合わせ先>

レゴジャパン コンシューマー・サービス

TEL:00531-65-0597(平日9:00~17:00/通話料無料) E-mail:LEGOJapan-cs@lego.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-20:46)