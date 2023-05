[株式会社ソーシャルインテリア]

「よいものが、循環する社会へ」をミッションに掲げ、家具のサブスクリプションサービスと、オフプライスマーケットを展開する株式会社ソーシャルインテリア(東京都港区、代表取締役:町野 健、以下ソーシャルインテリア)は、株式会社表参道布団店(東京都港区、代表:古賀 貴之、以下表参道布団店)が展開する寝具ブランド「表参道布団店。」の製品を、家具・家電のサブスクサービス「サブスクライフ」で取扱いを開始したことをお知らせいたします。













表参道布団店について





サステナビリティを企業活動の中心に置き、新しい時代と新しい価値観により添いながらものを作る責任を日々追求する、国内の高品質羽毛布団ブランドです。

表参道布団店が利用している羽毛は“Flower Down”、“Clean Cycle Down”、 “RDS Down”の3種類。それぞれ特徴が異なります。











また、表参道布団店の羽毛布団は、一般的な羽毛布団と比較して細かいマス目で出来ています。これは、寝返り時の体への負荷を減らし、温かい空気が外へ逃げる事を防いでくれます。

富士吉田の縫製職人が一枚一枚国内で手作りしている、受注生産品です。









ブランドサイト:https://omotesando-futonten.com/







羽毛の特徴





Clean Cycle Down

日本国内で流通するリサイクルダウンから、特に品質・性能が良いものを選別し、山梨県白州の地下天然水で徹底的に洗浄。









《リサイクルダウンから、最高品質ダウンのみを選別する。》

日本国内で流通する最高品質のリサイクルダウンを自ら調達し、検査、洗浄を経て商品ラインアップへ加えました。



《リサイクルダウンだからこそ丁寧に選別する事で、新品を超えるポテンシャルを持つ。》

リサイクルダウンを高品質な新品同等にまで生まれ変わらせる最も重要な工程が、良質なダウンのみを丁寧に選定していく作業です。不必要に多いフェザーや、再生が難しいダウンを取り除き、高いダウンパワーを発揮できる状態まで選別作業を行います。



《ダウンの質は、水の質。》

ダウンは洗い方や洗う水によって品質が何倍も向上します。酒造りにも使われる山梨県白州の地下天然水を選び、洗剤を使わずに徹底的にダウンを磨き上げます。



《日本国内規格の2倍まで、徹底的に洗う。》

白州の羽毛洗浄工場でJIS規格の2倍の美しさになるまでダウンを徹底的に洗浄します。目に見えない細かいゴミや、付着していた石鹸カス等を取り除く事で新品同様のダウンパワーと輝きを取り戻します。



《品質に責任を持つために、第3者機関に成績試験を依頼する。》

羽毛布団は、一般消費者が中に入っているダウンの性能を知ることは出来ないため、一般的に品質の透明性が低い商品と言われています。だからこそ私たちは国内の専門機関に調査を依頼し、ダウンの品質を常時公開しています。品質においてクリーンでいることはものつくりをする者の責任と考えています。









Flower Down

リサイクルダウンとカポックの木の実から採れた繊維をブレンドして生まれた、サステナブルで新しい素材です。









カポックの繊維から生成された綿状の素材は、水鳥の羽毛と同様に空気を含み、熱を逃がしにくい事から、木に実るダウンと呼ばれております。

表参道布団店では、この新しい素材“Flower Down”を、私達が求めるクオリティであるダウンパワー360㎤/g以上の性能に仕上げました。(この数値は、旧ホワイトダック羽毛布団と同等以上になります。)









RDS Down

RDS(レスポンシブ・ダウン・スタンダード)認証を受けた羽毛です。RDSは世界中のダウンサプライチェーンメンバーや主要な動物福祉組織が参加した幅広い関係者のレビュープロセスを経ています。







表参道布団店は、RDSの厳しい認証試験をクリアした動物福祉の観点からクリーンなダウンの調達を実現しました。調達したダウンは、山梨県白州の地下天然水で洗剤を使用せずJIS規格の二倍まで徹底的に洗浄しています。









表参道布団店コメント





「私たちはモノをつくる者の責任としてお客様に、そして環境に対してクリーンであることにこだわってきました。私たちは布団つくりにおいて出来る限りの全てのことを行い、どの布団ブランドにも負けない透明性と安全性を心掛けて日々運営をしています。



サステナブルでクリーンであり続ける。表参道布団店の布団を是非安心してご使用ください。」









商品紹介:Clean Cycle Down 夏用肌掛け/リサイクルダウン











1.国内の高品質リサイクルグースダウンを調達。

2.羽毛を第三者機関に性能評価を依頼し、公開。

3.白州の地下水でJIS規格2倍まで羽毛を徹底洗浄。

4.富士吉田の縫製職人が一枚一枚国内で手作り。

5.掛け布団の寝返り性能で実用新案を取得。

6.生地は高級コットン60番手サテン。

7.防ダニ・アレルギー加工済み。

8.受注生産で出来たての布団をお届け。

9.D2C業態故に販売店手数料の無い価格設定。

10.表参道の直営店で商品の体験が可能。





表参道布団店では、日本国内に現存する高品質なリサイクルダウンを独自に収集し、その中からダウン率93%以上、ダウンパワー400㎤/g以上の特に品質・性能が高いダウンのみを選定しています。









商品紹介:プレミアム RDS Down 夏用肌掛け/新品羽毛











1.RDS認証済プレミアムマザーグース新羽毛。

2.羽毛を第三者機関に性能評価を依頼し、公開。

3.白州の地下水でJIS規格2倍まで羽毛を徹底洗浄。

4.富士吉田の縫製職人が一枚一枚国内で手作り。

5.掛け布団の寝返り性能で実用新案を取得。

6.生地は最高級超長綿グランリシュー。

7.防ダニ・アレルギー加工済み。

8.受注生産で出来たての布団をお届け。

9.D2C業態故に販売店手数料の無い価格設定。

10.表参道の直営店で商品の体験が可能。





表参道布団店のプレミアムRDS Down夏用肌掛け布団は、RDS(レスポンシブ・ダウン・スタンダード)認証を受けた羽毛、製造方法により生産しています。









家具・家電のサブスク「サブスクライフ」での取扱い概要





サブスクライフは、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用できるサービスです。この度、表参道布団店の製品を取扱います。



※24ヶ月利用の場合の月額(税込)

・Clean Cycle Down 夏用肌掛け カバー無し:月額1,180円~(商品小売価格は28,800円~)

・プレミアム RDS Down 夏用肌掛け カバー無し:月額3,180円~(商品小売価格は78,000円~)





詳細はサブスクライフのWEBサイトでご覧ください。※価格は税込価格表記

https://subsclife.com/list/br-200213









ソーシャルインテリアについて











https://corp.socialinterior.com/



「よいものが、循環する社会へ」をビジョンに掲げ、2本柱の事業を掛け合わせ、家具の循環型社会の実現を目指しています。新品家具・家電のサブスクリプションサービス「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用できるサービスです。レンタルは使い続けると商品価格を超えますが、サブスクライフは、商品価格を超えない月額料金設定です。家具・家電がお得に買えるオフプライスマーケット「サブスクライフ オフプライス」(2021年1月開始)は、メーカーの遊休在庫や法人のリユース品の出品が可能で、家具が循環する度に、いいものを提供したメーカー、パートナーに収益の一部を分配する業界初の取組みを行っております。







【会社概要】

会社名 :株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役 :町野 健

事業内容 :新品家具・家電のサブスクリプションサービス「サブスクライフ」「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具・家電がお得に買えるオフプライスマーケット「サブスクライフ オフプライス)」の企画・開発

設立日 :2016年11月9日

URL :ソーシャルインテリア(https://corp.socialinterior.com/)

ソーシャルインテリア オフィス構築支援(https://socialinterior.com/)

サブスクライフ(https://subsclife.com/)

サブスクライフ オフプライス(https://share.subsclife.com/)







【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・行政との連携実績のあるスタートアップ100選(2023年4月、経済産業省)



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-13:16)