[サンロッカーズ渋谷]

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE所属サンロッカーズ渋谷は12月31日(日) 群馬クレインサンダーズ 戦にて、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する「ドナルド・マクドナルド・ハウス せたがや」(以下「せたがやハウス」)の協力のもと、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」運営事業の普及・支援活動の一環でホームゲームにてコラボ企画を実施いたします。

















■開催日程

試合日時:2023年12月31日(日) 14:05 TIP OFF (先行入場12:20 一般開場12:30)

対戦カード:サンロッカーズ渋谷 vs 群馬クレインサンダーズ

会場:青山学院記念館(東京メトロ 表参道駅より徒歩5分)





■実施内容

募金活動

当日試合会場にて募金ブースを設置します。(1Fエントランス付近)

募金額に応じてプレゼントをご用意しています。

※300円以上募金:スマイルソックス

※1,000円以上募金:オリジナルトートバッグ

















物品寄付

「せたがやハウス」にて使用する下記寄付品を募金ブースにて受付いたします。

「未使用切手」「未使用または書き損じはがき」「ごみ袋」





当日はブースへお立ち寄りいただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



■チケット購入は下記よりお願いいたします。

https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR/





■前回実施の様子 2023年3月22日(水)











■病気と闘う子どもたちとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」とは



現在、全国で難病に苦しむ子どもの数は推計14万人と言われています。

このような子どもたちは、大学病院等の設備・スタッフの揃った専門病院で治療を受けることが多いのですが、これらの病院は家族の宿泊は認められていないことが多く、家族が病院に寝泊りすることはできません。そのためご家族は、自宅と入院先の二重生活による精神的・経済的な不可に悩まされることになります。

「ドナルド・マクドナルド・ハウス」は、“HOME AWAY FROM HOME”(わが家のようにくつろげる第二の家)をコンセプトに設立。病気と闘うこどもたちとその家族の経済的・精神的な負担を少しでも軽減し、安らげる場所を提供しています。

ハウスの運営は、多数のボランティアの協力を受けて行っており、世界49の国と地域に383ヵ所(2023年3月現在)に開設。国内では全国に12ハウスあり、そのうち3つのハウスが東京都内に、1つのハウスが埼玉県に設置されています。ハウスの運営費は全て個人や企業からの募金、寄付でまかなわれており、多くの支援者のおかげで、利用家族は一人1日1,000円でハウスに滞在することができます。









