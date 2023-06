[株式会社Yogibo]

#ヨギボーラリアット 体験イベントも実施。



「快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo(ヨギボー)」は、2009年7月22日にアメリカ東海岸のニューハンプシャー州ナシュアで誕生したブランドです。全世界でYogiboを運営する株式会社Yogibo(代表:木村誠司/以下、「Yogibo」)は、来る2023年7月22日(土)にYogibo創業14周年を迎えることを記念し、お客様のご愛顧に感謝を込めて2023年7月1日(土)~7月31日(月)の期間中、全商品10%OFFの「Yogibo BIG THANKS SALE」を開催いたします。これに伴い、CMイメージキャラクターである長州力さんが銀座1丁目柳通り店の1日店長として、開店から2時間で売上100万円達成にチャレンジいたします。







Yogibo BIG THANKS SALE 概要





名称:Yogibo BIG THANKS SALE

日時:2023年7月1日(土)~7月31日(月)まで

※Yogibo公式オンラインストアは、2023年7月1日(土)AM9:00~8月1日(月)AM8:59まで

内容:全商品10%OFF ※一部対象外商品あり

特設サイトURL :https://yogibo.jp/bigthankssale2023

長州力さん 1日店長イベント 概要





「Yogibo BIG THANKS SALE」キャンペーン初日の7月1日(土)、Yogibo Store 銀座1丁目柳通り店にて、CMイメージキャラクターの長州力さんを特別にお招きし、1日店長として実際にYogibo愛用者である長州力さんが、ご来店いただいたゲストの方々に接客を通してYogiboの魅力をお伝えするとともに、開店から2時間で売上100万円達成にチャレンジいたします。また、ゲスト参加型交流イベント「#ヨギボーラリアット 体験会」を同日開催。対象商品を購入されたゲストの中からに抽選で、現役プロレスラー時代の必殺技を今回用にアレンジした「#ヨギボーラリアット」と「サイン入りポスター」をプレゼント。

現役時代から衰えない長州力さんのラリアットとYogiboのやわらかさや触り心地の良さを同時に体験できる貴重なイベントとなっております。さらに、当日売上100万円を達成できた暁には、Yogibo公式オンラインストアで使用いただけるキャッシュバッククーポンを先着1,000名様にプレゼント。

イベントにご参加いただけなかった方々にも「Yogibo」から感謝をお伝えします。

※イベント・クーポン情報はYogibo公式Twitterアカウントにて配信いたします。







・開催場所:Yogibo Store 銀座1丁目柳通り店

・日時:2023年7月1日(土)

・イベント時間:11:00~14:00

(営業時間:11:00~21:00)

・アクセス:https://yogibo.jp/store/detail/gnz







▼イベント内容

1.対象商品お買い上げのお客様から抽選で、長州さんから感謝の「ヨギボーラリアット」と「サイン入りポスター」をプレゼント。

2.目標の売上金額100万円を達成すると、公式オンラインストアで使用できる1,000円OFFクーポンを先着1,000名の方にプレゼント。

CM起用の背景





長州さんは、自宅に届いたYogiboの第一印象を「まるでアンドレの枕のようだ」と、当時のプロレスファンなら懐かしくも、印象的な表現で例えられていたのと同時に、その快適さと利便性を自身のTwitterで公言してくださっていました。今回のCMでは、普段からYogiboをご愛用いただいているお客様に、末永くお使いいただくための「お手入れ方法」や「リペアサービス」の認知を広げる構成になっており、ご愛用者の長州さんをイメージキャラクターとしてCM起用させていただくことになりました。







長州力 Riki Choshu

1951年12月3日生まれ、山口県出身

専修大学時代にレスリングで活躍し、1972年ミュンヘンオリンピックに出場。1974年、アントニオ猪木率いる新日本プロレスでデビューし、ファン公募により本名の吉田光雄から「長州力」に改名。2019年6月26日、東京・後楽園ホールで完全引退。波乱万丈のプロレス人生の幕を下ろした。2019年暮れに突如としてTwitterを開始。今やインフルエンサーとして現役時代を全く知らない若い世代からも高い支持を得ている。

Yogiboについて





ビーズソファをはじめ、インテリア家具・生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。Yogiboのビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、1つでベッド・ソファ・リクライナー・チェアなど、用途に合わせて形状を自由に変化させることができます。デザイン性も高い最先端のインテリアとして、ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、キャンプやグランピング施設、オフィスでのビジネスシーンなど、様々な場所で活用いただいています。現在、世界8ヶ国で展開しております。

日本国内においては、国内最高峰のモータースポーツ「SUPER GT」のエントラント権利を獲得し、正式なチームとして参戦。また、日本初の女性プロサッカーリーグ「WEリーグ」など各種イべントへの協賛や、「センサリールーム」のプロデュース・普及活動、被災地への支援活動など、 社会への貢献を通して “ストレスのない社会を実現する” ことを目指し活動しております。

【Yogibo パートナーシップ:https://yogibo.inc/csv/ 】















































サステナビリティ活動





聴覚や視覚など感覚過敏の症状がある人でも安心して落ち着いた環境でスポーツ観戦を楽しむことができる「センサリールーム」のプロデュース・普及活動や被災地への支援のほか、里親支援などの持続的な社会課題解決を共に目指す「TANZAQ(タンザク)」プロジェクトなど、社会への貢献を通して “ストレスのない社会を実現する” ことを目指し様々な活動をしております。

【Yogibo Social Good「TANZAQ(タンザク)」: https://tanzaq.jp 】























会社概要





会社名 :株式会社 Yogibo

代表者 :代表取締役 木村 誠司

所在地 :

・東京オフィス 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-15-4 銀泉西新橋ビル 11F

・大阪オフィス 〒541-0048 大阪市中央区瓦町 3-6-5 銀泉備後町ビル 2F

設立 :2002 年 2 月 1 日

事業内容:

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」の販売・運営 https://yogibo.jp/

・持続的な社会課題解決を目指す広告「TANZAQ(タンザク)」 https://tanzaq.jp/



