株式会社原田武夫国際戦略情報研究所は2月1日(水)最新版となる『IISIAマンスリー・レポート』2月号を発行しました。2月号では、様々な紛争が起きている中でその役割が改めて求められる「国際人道法」という観点から、先端科学技術によるイノヴェーションを生み出すものとして注目されている「デュアル・ユース(軍民両用)」を巡る技術とその「オルタナティヴ」を考察しております。その論旨は以下の通りです:



●ジュネーヴ条約で締結されている「禁止原則」「区別原則」「均衡原則」における「デュアル・ユース」技術の課題とは





●自律型致死兵器システム(LAWS)は国際人道法の目的を遵守しているのか、それとも反するのか





●国際人道法における軍民区別及び、文民統制をする際のリスクとは何か





●なぜ非軍事的安全保障である「人間の安全保障」は我が国のみに定着しているのか





「グローバル社会全体の変転が確実に迫っている今」だからこそ、この一冊を読むことで、メディアで取り上げている“事実”とはまた違った、真実の向こう側を知ることができ、読者様の常識・概念が変わる一冊となっております。





【商品概要】



■商品名:『IISIAマンスリー・レポート』2月号



■発売日:2023年2月1日(水)



■価 格:

オンライン版 ¥17,600(税込) 販売ページ: http://bit.ly/40hc6bu



製本版 ¥19,800(税込) 販売ページ: http://bit.ly/3kZQmQY





■2月号ハイライト:



・第1章では、人智を超えた人類史の課題、いわゆる「グランド・チャレンジ」を我が国が解決方法を見出し、その成功モデルをグローバル社会に転移させるための戦略論を考察しています。





・第2章では、「グランド・チャレンジ」を解決するための戦略の1つである「未来予測」について取り上げ、いわゆる予見的ガヴァナンス(Anticipatory governance)の本質を追究しています。





・第3章では、リスクフリーな環境で先端科学技術のイノヴェーションを生み出せる可能性として注目されている「デュアル・ユース」技術を国際人道法の観点から考察し、またその“オルタナティヴ”の可能性を追究しています。





【IISIAマンスリー・レポートについて】



2007年より毎月1回発行しており、政財界の要人を含む1,000人以上の方々が読んでくださっています。



日々溢れかえるニュースに目を奪われがちな中、少し違う視点から「これから起こり得ることとその構造」を考えるために必要な情報を厳選し、真実を伝え、世界の本質を追求する調査分析レポートです。





◆株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)について



マーケットとそれを取り巻く国内外情勢に関する分析とそれに基づく未来シナリオの提示をする中で、ヴィジョンに掲げる「Pax Japonica」(※)の実現のための活動を展開する独立系シンクタンク。



原田武夫(代表取締役CEO。2005年まで12年間、外務公務員I種職員として外務省に勤務)が2007年に設立登記。主に全国の中小事業主をメンバーとする会員制サーヴィス(会員数約1730名(2023年2月現在))を軸に、創業以来急成長を続けている(2021年度売上は前年比130%)。日々発信する調査分析レポートは、



2015年7月よりトムソン・ロイターでも配信されている。また米ペンシルヴァニア大学のローダー研究所主催のシンクタンク評価『Global Go to Think Tank Index Report』2020年度版の「注目すべきシンクタンク(Think Tank to Watch)」カテゴリにおいて、日本から唯一31位にランクイン、2019年度からランクアップを果たすなど、グローバル社会においても高い評価を受けている。



なお、ファウンダーである原田武夫は2020年度に東京大学教養学部・学生自治体公認の自主ゼミを開講。



※直訳は「日本による平和」。現状は「課題先進国」である我が国が今後、多様な社会問題の包括的かつ斬新な解決を図らざるを得なくなることで、同様の問題を続々と抱え始める諸外国のモデルへと昇華し、もって新世界秩序が構築されることになるというコンセプト。











◆代表取締役(CEO)プロフィール



原田 武夫(はらだ たけお)



l 東京大学法学部在学中に外交官試験に合格、外務省に外務公務員I種職員として入省。12年間奉職、アジア大洋州局北東アジア課課長補佐(北朝鮮班長)を最後に自主退職。在任中、六ヶ国協議や日朝協議等を担当した。



l 現在、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)代表取締役(CEO)を務める。弊研究所が毎日発信する調査分析レポートは、2015年7月よりトムソン・ロイターでも配信されている。2017年より国際商工会議所(ICC)日本委員会のメンバー並びに国際商業会議所(ICC)G20 CEO Advisory Groupのメンバーを務める。

以降、国内外の国際会議に多数出席している。



l 2021年4月より東京大学教養学部全学自由研究ゼミナール及び学生自治会公認ゼミナールにおいて「未来シナリオとリーダーシップ」の講義を、2022年4月より学習院女子大学、春学期には「特別総合科目I(外交官)」、秋学期においては「国際文化交流演習I(国際儀礼)」の講義を行う。



l 2021年4月より立教大学大学院人工知能科学研究科修士課程において人工知能(AI)の研究を行うと共に2021年5月より一般社団法人人工知能学会及び2022年5月より一般社団法人自然言語処理学会に在籍している。



l 2022年9月より東京大学大学院工学系研究科道徳感情数理工学社会連携講座の共同研究員である。



l 2022年12月代表理事を務める一般社団法人日本グローバル化研究機構(RIJAG)が国連経済社会理事会(ECOSOC)より協議資格である「特殊諮問資格(Special Consultative Status)」に正式に認められ、経済社会理事会に諮問的地位を有する「国連NGO」のステータスを獲得。





◆IISIA 会社概要



商号:株式会社 原田武夫国際戦略情報研究所



英語表記:Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.(略称:IISIA)



代表取締役(CEO):原田 武夫



設立登記:2007年4月2日



事業内容:国内外情勢に関する調査研究および教育活動、経営コンサルティング業



資本金:3,000,000円



本社所在地:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング 3F



URL: https://haradatakeo.com/



Twitter 公式アカウント: https://twitter.com/iisia



Facebook 公式アカウント: https://www.facebook.com/iisia.jp



公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UC1_4Dgxm7gwcs7TPXPjcNwg



