日本中のK-POPファンの間で多大な注目を集めている、2023年11月22日(水)東京豊洲PIT開催の『X VOICE IN TOKYO 2023』。同ステージにスペシャルMCが出演するという噂がエンタメ業界とK-POPファンたちをざわつかせている。







派手なパフォーマンスと強烈なサウンドで彩られるライブコンサートのカウントダウンが始まった。



なんと、同ステージにスペシャルMCが出演するという噂がエンタメ業界とK-POPファンたちをざわつかせている。



現在確定している出演者はキム・ウソク、NU’ESTのREN、LUN8の全3チームと、MCとしてASTROのJINJINが今回のコンサートを一緒に進行していく予定だ。それに加え、さらなる1人のスペシャルMCとして出演する人物は誰なのか現在は非公開だが、11月8日に公式的に公開する予定。



出演が確定したアーティストとは、どのような“特別な関係”があるのか、注目される。



総勢11名のスターメンバーでスタートを予告したが、総勢12名のスター軍団で再編成された『X VOICE in Tokyo 2023』は、熱い情熱とエネルギーが溢れるパフォーマンスを予告。日本国内では中々見られない「キャスティング・ラインナップ」は、そのネームバリューだけでも本公演の華やかさとアーティストたちのパワー溢れる演出を伺わせている。



特に、メディアとマスコミの注目を集めており、本公演はDayとNightの全2回公演が開かれ、アーティストたちの素敵なステージパフォーマンスでファンとの距離を縮める。



<『X VOICE IN TOKYO 2023』公演概要>

[日時] 2023年11月22日(水)

[時間]

DAY 14:00(OPEN) / 15:00(START)

NIGHT 18:00(OPEN) / 19:00(START)

[会場] 豊洲 PIT

[料金] 11,000円(税込)スタンディング (整理番号付)

※ドリンク代が別途必要

***当日チケット:12,000円(税込)※ 発生した場合のみ

[お問い合わせ](株)NURIM info-live@nurimjp.com

(メールでのお問い合わせ(祝日を除く平日11:00~17:00)



<チケット一般販売スケジュール>

◆ローソンチケット

2023年10月26日(木)~

★来場者特典★

※ 公演終了後、来場者全員お見送り

※ 各公演中、抽選でアーティスト直筆サイン入りチェキをプレゼント

※ 各公演中、全アーティストの1分間フォトタイム

特典などの詳細については、オフィシャルサイト(https://exvoice.jp/)をご確認ください。

■主催:Danmee(株), (株)HUB JAPAN, EIGHTY6

■制作:合同会社エムエースペース

■運営:(株)ライベント

■企画 : (株)HUB JAPAN, Eighty6

■協力:(株)Fantagio, (株)NURIM, (株)TOP MEDIA, (株)BIG PLANET MADE Ent



