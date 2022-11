[徳島県]

~サーフィンクリニック2022 in 四国の右下~



徳島県南部「四国の右下」の沿岸部は、サーフィン、SUP、シュノーケリングなどマリンスポーツがとても盛んです。

中でも、初心者から上級者まで幅広い層の方が楽しめるサーフィンは、大人から子どもまで大変な人気になっています。

美しく広大な海が広がる絶好のサーフィンスポットである徳島県南で、2022年11月5日(土)6日(日)にサーフィン講習会「サーフィンクリニック2022 in 四国の右下」を開催しました。





小中高生及び一般の方を対象に、トップアスリートによるサーフィン講習会「サーフィンクリニック2022 in 四国の右下」を開催しました。当日は、徳島県南出身のトップアスリートである、林 健太氏、辻 裕次郎氏、一楽 弘徳氏、武知 実波を講師としてお招きし、海上でのコーチングや座学など、トップアスリートから直接指導を受けた他、トップアスリートの技が間近で見られるデモンストレーションが行われるなど、参加者の皆様には学びながら「四国の右下」でのサーフィンを楽しんでいただきました。



【コーチング】











【座学】





【デモンストレーション】

◇林プロ







◇辻プロ





◇一楽プロ





◇武知プロ





【集合写真】







「四国の右下」とは

四国東南部に位置する徳島県阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町の1市4町の通称です。

温暖な気候で過ごしやすく、豊かな自然に育まれた農業や漁業が盛んなため、新鮮で安全・安心を誇る食材が豊富にあり、各地に独特の祭りや文化が息づく心癒やされる魅力的な地域です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-11:46)