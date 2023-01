[栃木シティ]

栃木シティフットボールクラブは、現在関東サッカーリーグ1部に属しております。2021年3月には日本一ピッチとスタンドが近いサッカー専用の新スタジアム「CITY FOOTBALL STATION」が完成し、より多くの皆様にフットボールの魅力を伝え、地域活性化に少しでも貢献できるよう取り組んでおり、カテゴリーも早期のJFL昇格・Jリーグ参入を目標に活動しています。





このたび、加藤カレッティ丈選手と2023シーズンの契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。





加藤 カレッティ 丈(かとう かれってぃ じょう)選手



■ 生年月日:1998年9月14日(24歳)

■ 身長/体重:162cm/65kg

■ 出身地:マレーシア

■ ポジション:MF

■ チーム歴

FFA Centre of Excellence(オーストラリア) – Brisbane Roar NPL(オーストラリア) – Brisbane Roar(オーストラリア) – Florø SK(ノルウェー) – Adelaide United Football Club(オーストラリア) – 栃木シティ(2022~)

■出場・代表歴

オーストラリア U-17 代表

2015 FIFA U-17 ワールドカップ

オーストラリア U-23 代表

■2022シーズン出場記録(栃木シティ在籍時のみ)

・関東サッカーリーグ1部リーグ戦:9試合/2得点

・全国社会人サッカー選手権大会:2試合/0得点

・全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:5試合/1得点



【コメント】

今シーズンも栃木シティでプレーをさせていただくことになりました。みなさんよろしくお願いします!

last season I was very upset that we couldn’t make it to the JFL but I will try my best this season to help the team.

To all the supporters thank you very much and please support the team!



<日本語訳>

昨シーズンはJFL昇格を果たすことができず、とても悔しい想いをしました。

今シーズン、チームの為に自分ができうるベストを尽くします。

そして、いつも応援してくださっているサポーターの皆さん、本当にありがとうございます。

これからも応援よろしくお願いします!



