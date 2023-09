[Level Infinite]

総勢12名の人気ストリーマーが参戦!富の頂点を追い求め、戦場を生き抜け!







世界トップクラスのゲーム開発・パブリッシュ・運営プラットフォームを展開するTencent Gamesの開発スタジオMoreFun Studios Groupは、本日2023年9月4日(月)から、2023年9月23日(土)までの日程で、モバイル向け次世代タクティクスFPSゲーム『Arena Breakout』にて、初の日本開催となる 賞金総額90万円のeスポーツ大会「一攫千金!お宝略奪トーナメント!」を開催することをお知らせします。



今回の大会は「オンライン予選トーナメント」、「オンライン本戦トーナメント」、「オフライン決戦トーナメント」の3つのフェーズで競い合います。人気ストリーマー総勢12名が参戦し、手に汗握るトーナメント戦が繰り広げられます。

さらに、オフライン決戦トーナメントの会場には特別ゲストも登場します。FPSゲームとサバゲーで人気のYouTuber・実況者ジャンヌさん、そして元日本テレビアナウンサーであるPROTAGON所属eスポーツ・ゲームキャスターの篠原 光さんが司会進行役として参加することが決定しました。



熱い銃撃戦を繰り広げたり、時間内に戦場から無事に脱出したり、略奪したアイテム量を競い合いながら繰り広げられる戦闘の果てに、優勝賞金を手にするのは誰でしょうか。ぜひ今回の大会をご視聴ください!



『Arena Breakout』は、モバイルで楽しむハードコアな略奪シューティングゲームです。激しい銃撃戦、リアルなサウンド、高品質なグラフィックスが特徴です。



プレイヤーの目的は戦利品を獲得し、戦場から脱出すること。策略的な戦闘を勝ち抜き、戦利品を持って脱出すれば、そのアイテムはすべてあなたのもの。戦場での高価なアイテムを獲得して、富を築く緊迫感あふれるゲームを体験できます。



以下のリンクからアプリをダウンロードし、大会の熱気を感じながら、ゲーム内でもスリリングな戦闘に挑戦しましょう!



『Arena Breakout』ダウンロードはこちら

App Store・Google Play ストア

https://bit.ly/3pKeutJ



URL

『Arena Breakout』の公式サイト

https://www.arenabreakout.com?utm_source=prjapan

『Arena Breakout』公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/ArenaBreakoutJP



■賞金総額90万円のeスポーツ大会「一攫千金!お宝略奪トーナメント!」本日より開幕!

『Arena Breakout』では、2023年9月4日(月)から9月23日(土)まで、日本初開催のeスポーツ大会「一攫千金!お宝略奪トーナメント!」が行われます。

大会の詳細は以下の通りです。



【「一攫千金!お宝略奪トーナメント!」大会スケジュール】

・オンライン予選トーナメント

開催期間:2023年9月4日(月)~9月10日(日)

・オンライン本戦トーナメント

開催期間:2023年9月11日(月)~9月17日(日)

・オフライン決戦トーナメント

開催日:2023年9月23日(土)



<参加ストリーマー>※五十音順 ※敬称略

im_mittiii(https://www.twitch.tv/im_mittiii)

えるとねGame(https://www.youtube.com/@LtoneGame)

オキサバ(https://www.youtube.com/@user-ft4sf4wj7q)

Tinpro ちんぷろ CoD Mobile(https://www.youtube.com/@TinproCoDmobile)

天才こまる(https://www.twitch.tv/tensaikomaru)

ハイグレ玉夫(https://youtube.com/@haiguretamao)

のかす(https://www.youtube.com/@n0kas-games)

れいしー(https://www.youtube.com/@leshy_ch)

No.6【ろくたん】(https://www.youtube.com/@no.6615)

わずぼーん(https://www.youtube.com/@wasborn)

Baikinmen Gaming(https://www.youtube.com/@Baikinmen)

どくきの(https://www.youtube.com/@user-xj1tn7jh1t)



<司会進行>※敬称略

実況者ジャンヌ

篠原 光



<視聴方法>

各参加ストリーマーのYouTube・Twitchチャンネルよりご視聴ください。



<賞金>

優勝:50万円

準優勝:25万円

3位:10万円

4位:5万円



■SNSキャンペーンも同時実施!

総額10万円のAmazonギフト券や高額アイテム「金のライオン」を抽選でプレゼント!



大会の盛り上がりに合わせ、SNSキャンペーンも特別に実施します。参加者の中から抽選で総額10万円分のAmazonギフト券や、ゲーム内で使用できる豪華アイテム「金のライオン」をプレゼントします!



eスポーツ大会「一攫千金!お宝略奪トーナメント!」、およびSNSキャンペーンの詳細については、公式X(旧Twitter)「@ArenaBreakoutJP」または公式サイト(https://arenabreakout.com)でご確認いただけます。



■『Arena Breakout』とは

戦う準備はいいですか? 没入度MAXのモバイル向け次世代タクティカルFPS『Arena Breakout』は、モバイルにおける銃シミュレーションの枠を超越した、全く新しい略奪型シューティングゲームです。極めてリアルな銃を作成・改造し、傷を手当てし、弾薬を補充しましょう。戦闘は常にスリリングな緊張感の中で展開し、勝者だけが全ての銃器や物資を手に入れることができます。大切なものを奪われないよう、細心の注意を払って行動しよう。



敵と正面から撃ち合ってもよし、ステルスで密かに排除するもよし、あるいは全ての戦闘を回避するもよし、すべての戦略はプレーヤーの自由です。すべての戦利品を奪い、戦場から生還することが最優先。サバイブするための装備を整えよう。



『Arena Breakout』は、究極のガンスミス・システムを通じて、超リアルな銃の改造を可能にします。700種類を超える部品の組み合わせと、10以上の改造スロットの利用で、戦闘スタイルに合わせた自分だけの武器を作成できます。ミッション開始前には、適切な装備、医療品、部品を選びましょう。



作戦を成功させると、マーケットで見つけた武器や貴重品を売買し、莫大な富を築けます!『Arena Breakout』は、最先端のライティング技術とUnreal Volume Cloud Technologyを活用したダイナミックな天候システムを特徴とし、カジュアルなシューティングゲームの枠を越え、新世代のモバイルゲーマーに豊かでスリリングなハードコアタクティカルFPS体験を提供します。



◆ 『Arena Breakout』の最新情報はこちらから!



『Arena Breakout』の魅力や最新情報は、公式サイト、公式X(旧Twitter)、公式YouTube、公式Discordでいつでもご覧いただけます。ぜひこの機会に、フォローや登録をお忘れなく!



『Arena Breakout』各アカウント

公式ウェブサイト:

https://www.arenabreakout.com?utm_source=prjapan

公式Twitter:

https://twitter.com/ArenaBreakoutJP

公式YouTube:

https://www.youtube.com/@ArenaBreakoutJP

公式Discord:

https://discord.gg/arenabreakout

※「role-assign」で「JP」を選択してください。



◆ ゲーム概要

タイトル: 『Arena Breakout』

ジャンル: タクティカルFPS

対応プラットフォーム: iOS/Android

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2023年7月14日(金)

対応言語: 日本語の他、全15ヶ国語に対応(英語、中南米スペイン語、ブラジル系ポルトガル語、日本語、インドネシア語、タイ語、トルコ語、アラビア語、香港の繁体字中国語、台湾の繁体字中国語、ロシア語、韓国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語)

権利表記: (C) Proxima Beta Pte. Limited

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



◆ MoreFun Studiosについて

MoreFun Studios Groupは、Tencent Gamesの開発スタジオとして2010年に設立されました。『Rock Kingdom』をはじめとする世界的に有名な知的財産を持つ多くのプロジェクトに携わり、その開発に貢献してきました。これまでに、アクション、シューティング、RPG、カジュアルなど、様々なゲームジャンルに取り組んできた豊富な実績があります。MoreFun Studios Groupの目指すところは、全世界のプレイヤーに高品質のゲームコンテンツと卓越したゲーム体験を提供することです。



◆ Tencent Gamesについて

Tencent Gamesは、2003年に設立され、それ以来、ゲーム開発、パブリッシング、運営プラットフォームとして世界的な地位を確立し、中国最大のオンラインゲームコミュニティの運営を手がけてきました。私たちは、すべてのプレイヤーに魅力的で高品質なインタラクティブなエンターテイメント体験を提供することに全力を注いでいます。

現在、Tencent Gamesは140以上の自社開発およびライセンスゲームを200の国と地域で提供し、数億人のユーザーに対してクロスプラットフォームでのインタラクティブなエンターテイメント体験を届けています。『Honor of Kings』、『PUBG MOBILE』、『League of Legends』など、世界で最も人気のあるタイトルを含むラインナップを展開しています。文学、アニメ、映画、テレビといった多様なジャンルにまたがるTencentの豊富なIPリソースを活用し、優れたインタラクティブエンターテイメント体験を生み出すために、私たちは可能性の限界を追求し続けています。



