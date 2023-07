[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

7月28日(金)のオリックス・バファローズ戦において、JRA(日本中央競馬会)所属のクリストフ・ルメール騎手にファーストピッチを務めていただくことが決まりました。

また、ルメール騎手が共同創設者として展開するアパレルブランド「CL by C. ルメール」が、北海道初のポップアップストアを、エスコンフィールドHOKKAIDOのTOWER 11メザニンフロアにある乗馬俱楽部銀座HOKKAIDOにて期間限定でオープンいたします。

オープンを記念し、ルメール騎手によるイベントも実施いたします。





『CL by C. ルメール』とは





JRAで5度のリーディングジョッキー称号を獲得しているルメール騎手が、共同設立者として2022年初旬に京都で立ち上げた「CL by C.ルメール」は初で唯一、競馬のコードや価値から発想を受けたジャパンメイドアパレルブランドです。

すべてのコレクションは競馬のコードやデザイン、色彩から発想を受けています。100%メイドインジャパンで行い、限定数を生産しています。

CL by C.ルメール ホームページ:https://www.c-lemaire.co.jp/





