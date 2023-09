[株式会社XENOZ]

9月16日(土)よりオフライン会場チケットの先行抽選開始



eスポーツチーム「SCARZ」を運営する株式会社XENOZ(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:友利 洋一)と、株式会社パルコ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:川瀬賢二)が発足した新たな

eスポーツエンターテインメントイベント「Hype Up(ハイプアップ)」。ブランドの第一弾として開催されるVALORANT Champions Tour 公式オフシーズンシリーズ「OFF//SEASON」のイベント「Hype Up Tour Japan」の出演者が決定しましたので、お知らせします。







出演者一覧





10/2(月) ◆NAGOYA Qualifier @名古屋クラブクアトロ 出演者

Anthem / Flax / GON / Meiy / MrTenzouEz / oitaN / popogachi / SyouTa / xnfri / 善悪菌MC:OooDa

解説:yue

※MC・解説は別会場からの出演となります



10/3(火) ◆OSAKA Qualifier @梅田クラブクアトロ出演者

Art / CLZ / makiba / Medusa / Minty / Misaya / neth / Reita / takej / Xdll

MC:OooDa

解説:yue



また、ゲストの発表は後日を予定しております。



Hype Up Tourチームアップ “熱狂や興奮”を加速させるポイント





★東西対決

参加プレイヤーは東と西に分かれ、東西最強を決定



★都市ツアー形式

VALORANTのトッププロが東京・大阪・名古屋の3都市で熱い戦いを展開



★独自の演出

音と照明で観客とプレイヤーを一体とするステージを設計



「Hype Up Tour Japan」チケット販売について





◆NAGOYA Qualifier

2023年10月2日(月)名古屋クラブクアトロ

17:00開場 18:00開演

スタンディング・前売(税込)4,800円 / VIP指定席・前売(税込)8,800円



◆OSAKA Qualifier

2023年10月3日(火)梅田クラブクアトロ

17:00開場 18:00開演

スタンディング・前売(税込)4,800円 / VIP指定席・前売(税込)8,800円





【先行受付】

e+プレオーダー(抽選)9月16日(土)12:00~9月18日(月・祝)23:59

https://eplus.jp/hype-up-tour/



【一般発売日】

2023年9月23日(土)10:00~

チケットお取り扱い:e+

https://eplus.jp/hype-up-tour/

※VIP指定席につきまして、座席選択は不可となります。お席はお選び頂けません。

※未就学児童入場不可、小学生以上要チケットとなります。

※自治体の条例を考慮し、18歳未満のお客様は必ず22時までにご退場ください。あらかじめご了承の上、お申込みください。





◆SHIBUYA Finals

2023年11月11日(土) 渋谷エリア

13:00開場 14:00開演(予定)





※SHIBUYA Finalsのチケット情報につきましては詳細が決まり次第、公式ホームページ、X(旧Twitter)ほかにて発表させていただきます。

※上記は現時点での情報となり、内容に変更が生じる可能性がございます。



“ファンの熱量を最大化する”オフライン会場について





■クラブクアトロ とは



株式会社パルコが運営するライブハウス。渋谷、名古屋、梅田、広島の4拠点を展開。開業当初より一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着さてきました。また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロをホームグラウンドに成長したアーティストも数多くいます。

https://www.club-quattro.com/





大会限定グッズ





Hype Up Tour Japanオフィシャルグッズとして、Tシャツ・ステッカー・ラバーキーホルダーの販売が決定。10月2日よりONLINE PARCOにて受注販売の受付も実施いたします。



オフィシャル ラバーキーホルダー 800円(税込)





オフィシャル Tシャツ 4000円(税込)

























オフィシャル ステッカー(3枚入り・全4種) 各700円(税込)

※画像はイメージです。



Hype Up Tour Japanオフィシャルグッズ販売ページ:https://online.parco.jp/shop/e/e32779911/



Hype Up Tour Japan大会概要







■イベント名 Hype Up Tour Japan

■実施日程 NAGOYA Qualifier 10月2日(月)@名古屋クラブクアトロ

OSAKA Qualifier 10月3日(火)@梅田クラブクアトロ

SHIBUYA Finals 11月11日(土)@渋谷エリア

■出演チーム数 4チーム

■賞金総額 130万円

■実施タイトル VALORANT

■開催形式 オフライン(有料) / オンライン(無料)

■公式SNS https://x.com/HypeUp_official

■公式サイト https://hypeup.fun



ファンが主役の新たなeスポーツイベント Hype Up について







提供したいのは『熱狂や興奮』と『仲間とのつながり』

eスポーツ元年と呼ばれた2018年以降、コロナ禍の影響もありeスポーツ業界では他のスポーツと比較して試合中のファンによる応援文化が定着していませんでした。オフラインイベントが安定的に開催されるようになった今、eスポーツ業界の成長を牽引する力である「ファンの情熱」にHype Upでは焦点を当て、以下の3つのコアコンセプトを掲げます。

Hype Up 3つのコンセプト

【1】ファンの参加を積極的に取り入れ、会場全体が一体となる興奮の瞬間を作り上げる

【2】ファンと選手が共感で繋がるコンテンツを生み出す

【3】ファンが心を解放して思いのままに声を張り上げ選手を応援できる環境を提供する

これらのコンセプトを基に、応援文化や推し活文化が根付く日本のファンとともに、新次元のeスポーツ観戦体感を創造します。



スポンサー応募について





この度、Hype Upのコンセプトに共感頂けるスポンサー様を募集しております。

ロゴの露出だけでなく、ソーシャルメディアやオフラインを活用した多様な販促プランをご用意しております。



▼お問い合わせフォーム

https://www.scarz.net/contact/



運営会社について





株式会社XENOZ

SCARZ は、2012 年に創設された e スポーツのプロチーム。ホームタウンは神奈川県川崎市。「第五人格」や「VALORANT」など人気ゲームタイトルの多くでチームを保有し、主要大会で数々の好成績を収めています。 “川崎から世界へ”を掲げ、国内にとどまらず、世界で通用する強いチーム作りに向けてメンバーが一丸となって取り組んでいます。また、e スポーツ大会に参加するだけではなく、音楽と e スポーツを融合したイベント“SoulZ”(https://soulz.jp/)を主催するなど、活動の幅を広げています。



株式会社パルコ

パルコは、1969年の池袋PARCOオープン以来、ファッションを中心に、音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、消費文化に彩を添えてきました。こうした取り組みのなかで、パルコを創造の場として新しい才能を持った多くの人々が集い、創造の輪を大きくし、それがまた次の文化の創造に繋がっています。



