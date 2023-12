[株式会社あすなろ舎]

ご当地キティをはじめとする「お土産品やキャラクターグッズ」の企画・製造・販売を手掛ける

株式会社あすなろ舎(本社:神奈川県大和市、代表取締役社長:石川浩三)は、株式会社サンリオのキャラクター「シナモロール」と北海道函館市にある人気観光スポット「五稜郭」とのコラボグッズを発売致します。







五稜郭とは





五稜郭は、江戸時代末期に外国からの侵攻を防ぐことを目的に築城された日本初の西洋式城郭です。 また幕末・最後の戦いとなる箱館戦争の舞台となり歴史的なスポットでもあります。

現在は人気観光スポットになっている五稜郭ですが、隣接する五稜郭タワーは高さ100m以上あり360度見渡せる展望台からは、星型の五稜郭はもちろん、函館山や津軽海峡を見ることができます。

春は桜、夏は緑、秋には紅葉、そして冬には雪景色やイルミネーションと四季折々一年を通して楽しめ、何度も訪れたくなる場所です。



デザインについて





今回コラボレーションしたサンリオのキャラクターは、「2023年サンリオキャラクター大賞」で

1位にランクインした「シナモロール」です。くるくる巻きのシッポと大きな耳がトレードマークの

白いこいぬの男のコで、愛くるしい見た目から多くの人に愛されています。

五稜郭や五稜郭タワーの周りをのびのびと遊びまわる「シナモロール」やシナモンフレンズ。

また、北海道のみに生息する白いモフモフの野鳥「シマエナガ」も一緒にデザインされております。

他にも、「誠」の旗を持って土方歳三になりきる「シナモロール」もコラボならではのファン必見のデザインとなっております。



グッズについて





グッズは、おうちで飾って楽しめる「アクリルスタンド」、お土産にも最適な「ステッカー」や

「ボールペン」など、旅の思い出や大切な人へのお土産にぴったりのアイテムを揃えました。

ラインナップは10種類ございますので、五稜郭を訪れた際は是非ご覧ください。

限定グッズとなり、函館・五稜郭タワー 1F売店のみでの販売となります。







































商品概要





(1)発売日時:12月中旬以降順次発売



(2)発売場所:函館・五稜郭タワー 1F売店:〒040-0001 北海道函館市五稜郭町43-9(TEL. 0138-51-4785)



(3)アイテム・価格:

・ステッカー3種 440円(税込)

・A4クリアファイル3種 440円(税込)

・缶バッジ3種 550円(税込)

・マグネット 660円(税込)

・アクリルスタンド 1,320円(税込)

・靴下 550円(税込)

・ランチトートバッグ 1,650円(税込)

・アクリルキーホルダー3種 550円(税込)

・ボールペン 660円(税込)

・ハンドタオル 660円(税込)





(4)使用キャラクター: シナモロール



(5)一般からの問合せ先:(株)あすなろ舎フリーダイヤル TEL.0120-334-337

(10:00~17:00土日祝祭日を除く)



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640111



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-15:16)