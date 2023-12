[一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会]

日本でTOEIC(R) Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)(所在地:東京都千代田区永田町、理事長:大橋圭造)は、高校生を対象に毎年開催している英語エッセイコンテスト「第15回 IIBC高校生英語エッセイコンテスト」の表彰式を11月11日(土)に開催しました(後援:文部科学省、米国大使館、協賛:一般社団法人 日米協会)。



当コンテストは、グローバル化が急速に進展する現代社会において、将来グローバルに活躍することが期待される高校生の皆さんに、異なる文化を持つ人々と関わり合う大切さを見つめ・考える機会や、自分が考えたことを英語でしっかりと表現する能力を養う場を提供すること、を狙いとしています。今年のテーマは、『身近な異文化体験~コミュニケーションを通じた響きあい~』。本選に153校・230作品、奨励賞に43校・2,443作品のご応募をいただき、本選応募の230作品の中から受賞作品を決定し、受賞者9名を表彰しました。最優秀賞を受賞した田 哲さんは、昨年の特別賞に続く2年連続の受賞となります。







表彰式の様子はこちら(https://www.iibc-global.org/iibc/activity/essay/2023_ceremony.html)でご覧いただけます。



▮本選受賞者9名(うち3名は複数受賞)

受賞者9名のエッセイ本文はタイトルのリンクよりご覧いただけます。



【最優秀賞】

田 哲(でん てつ)さん

芦屋学園高等学校 2年(兵庫県)

『A Global Catalyst』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay01.pdf



【優秀賞】

武藤 慶之介(むとう けいのすけ)さん

渋谷教育学園幕張高等学校 2年(千葉県)

『A World of Generosity』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay02.pdf



【優秀賞】

和氣 菜々子(わけ ななこ)さん

早稲田渋谷シンガポール校 2年(シンガポール)

『The Importance of Learning History』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay03.pdf



※優秀賞が同位で2名のため、優良賞はなし



【特別賞】

四方 美優(しかた みゆ)さん

東京学芸大学附属国際中等教育学校 5年(東京都)

『Overcoming stereotypes』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay04.pdf



高坂 真琴(たかさか まこと)さん ※高は梯子高(はしごだか)が正式表記

頌栄女子学院高等学校 1年(東京都)

『Eyes or Mouths』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay05.pdf



田島 帆奈(たじま はんな)さん

渋谷教育学園幕張高等学校 3年(千葉県)

『From Blue and Red to Purple: Embracing Bicultural Identity and Diversity』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay06.pdf





鶴野 結子(つるの ゆいこ)さん

UWC ISAK Japan 2年(長野県)

『Exploring Language: Bridges of Empathy and Human Unity』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay07.pdf



若山 舞衣(わかやま まい)さん

名城大学附属高等学校 1年(愛知県)

『Imagine』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay08.pdf



【日米協会会長賞】

【アルムナイ特別賞】

深尾 あむ(ふかお あむ)さん

クラーク記念国際高等学校 3年(東京都)

『Diversity to be aired for an Equal Future』

https://www.iibc-global.org/hubfs/library/default/iibc/press/2023/p234/pdf/essay09.pdf



■最優秀賞 芦屋学園高等学校 2年 田 哲さんのコメント



この度は、最優秀賞と日米協会会長賞をいただくことができ光栄です。そして、この大会を開催してくださった皆様、審査員の皆様に感謝申し上げます。

僕は、今年の夏に学校のプロジェクトの一環としてカナダ留学へ行ってきました。多国籍国家と呼ばれるカナダで経験した「国境なきコミュニケーション」と留学前まで抱いていた自身のバックグラウンドに対する思いをこのエッセイにまとめました。エッセイを執筆する際、自分はこれから国際人としてどう在るべきか真摯に向き合い、異文化間におけるコミュニケーションの偉大さを改めて認識する事ができました。このような充実した経験を僕にくださった皆様に感謝します。



その他の受賞者のコメントは、こちら(https://www.iibc-global.org/iibc/activity/essay/2023_ceremony.html)でご覧いただけます。



▮第15回IIBC高校生英語エッセイコンテスト概要





TOEIC(R) Program

TOEIC(R) Listening & Reading Test、TOEIC(R) Speaking & Writing Tests、TOEIC Bridge(R) Listening & Reading Tests、TOEIC Bridge(R) Speaking & Writing Testsの総称。4つのテストを合わせたTOEIC(R) Programは世界160カ国、約14,000団体で実施されている。



一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)

「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。

「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。



