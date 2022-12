[株式会社バーニーズ ジャパン]

2022年9月に韓国でデビューを果たしたBARNEYS NEW YORK BEAUTY<バーニーズ ニューヨーク ビューティ>が12月8日(木)より日本に初上陸。長年ファッション業界を独自の感性で牽引してきたバーニーズ ニューヨークらしさが随所に散りばめられたスキンケアコレクションは、洗練されたラグジュアリービューティの世界を表現いたします。









<バーニーズ ニューヨーク ビューティ>は「ビューティ」・「ウェルネス」・「ウォーター」という3つのコアバリューを掲げるグローバルライフスタイルブランドとしてスタート。バーニーズ ニューヨークはこれまで数多くのデザイナーを発掘し、デビューさせ、文化・芸術界のさまざまなアーティストとの絶え間ないコラボレーションを通じて独自の”TASTE”を表現してきました。<バーニーズ ニューヨーク ビューティ>はバーニーズ ニューヨークの感性はそのままに、内なる癒しと健康によって表現される、真のラグジュアリービューティとヘルシー ライフを実現し、ニューノーマルな時代の新しいラグジュアリースタンダードを提案します。





クレンザー・エッセンス・セラム・クリームのスキンケアラインとマスクで構成される<バーニーズ ニューヨーク ビューティ>の最大の特徴は、独自成分であるGLOCELA™コンプレックスがすべてのスキンケア製品とマスク1種に使用されていること。この成分は肌にはりとツヤを与える希少なクラウドベリーをはじめ、自然界が生み出したピュアでクリーンな成分が持つダイナミックな美肌パワーに着目しそれらを黄金比率で配合しています。使い続けることで肌が本来持っている健やかさを引き出します。





セミマットが美しいメタリックシルバーのデザインは、蓋をあけるとパッと目に飛び込むビビッドなオレンジカラーの組み合わせが印象的。GLOCELA™コンプレックスの成分の1つであるクラウドベリーの色をアクセントカラーとしています。意外性のある容器のデザインにも、バーニーズ ニューヨークらしいエッジの効いた遊び心を加えています。







GLOCELA™ HYBRID CLEANSER 140ml ¥6,100(税込)

毛穴に詰まった汚れや角質をマイルドに洗い流すクレンジング



刺激の少ないPHAとLHAを含有し、角質ケアと保湿を同時にかなえるハイブリッドなクレンジングです。使い方は、水をつけた手のひらに適量をとり、柔らかいセルロースビーズが溶けるまでやさしく泡だてながら顔をマッサージし、最後にぬるま湯で洗い流します。 日焼け止めやメイクはもちろん、空気中の微細粉塵まですっきり落とすのに、洗い上がりはしっとりなめらか。乾燥が気になる肌にも安心してお使いいただけます。



GLOCELA™ WATER ESSENCE 150ml ¥13,600(税込)

たっぷりの水分チャージで肌を滑らかに整える



GLOCELA™コンプレックスを贅沢に使用したウォータートリートメントエッセンス。トーニングヒアルロン酸が肌をうるおいで満たし、若々しい透明感を与えます。自然由来のダストディフェンスコンプレックス成分により、環境のストレスで敏感になった肌を守りながらマイルドに整えます。夜のお手入れの際は、コットンにたっぷり含ませたものを顔に乗せ、10~15分程度フェイスマスクのように使うのもおすすめです。



GLOCELA™ SERUM 30ml ¥21,200(税込)

つやめきハリのある毎日に導くリッチセラム



独自のGLOCELA™コンプレックスの効果をひと瓶にギュッと詰め込んだリッチセラムは、外部のさまざまな要因を寄せ付けず、健やかでみずみずしい肌をアシストします。高分子保湿成分が角質層まで浸透し、長時間うるおいをキープ。トーニングヒアルロン酸とナイアシンアミドを含有し、生き生きとトーンアップしたきめ細かな美肌へと導きます。また、使い続けるほどに毛穴が目立たない肌にシフトしていきます。







GLOCELA™ RICH CREAM 50ml ¥18,700(税込)

リッチな使用感で肌が喜ぶ高保湿とハリをかなえる濃厚クリーム



こっくりとしたリッチなテクスチャーのクリームは、 肌にのせるとスーッとなじんでベタつきません。高圧乳化法でなめらかさを増した米ぬかオイルが肌の奥深くにじんわり届いて、ふっくらとしたハリ肌が誕生します。さらにクラウドベリーシードエキスやトーニングヒアルロン酸の高保湿成分が肌に明るさとうるおいを与えます。うるおいが長時間持続するので、特に乾燥が気になる方へおすすめです。



GLOCELA™ LIGHT GEL CREAM 50ml ¥17,400(税込)

スリーピングパックにもなるみずみずしいジェル状クリーム



ジェル状のテクスチャーでたっぷりと水分を供給し、つるんと艶のある肌に整えるライトな使用感のクリー ムです。肌に塗布すると素早く吸収されるジェルクリームは、日中は適度なしっとり感をキープ、夜はスキンケアの最後のステップに投入し、スリーピングパックとして使用できます。翌朝はいつも以上に肌調子の良さを実感できるはず。







DOUBLE ACTION HYDROGEL MASK

角質ケアと保湿ケアを一度にできるTPO別に考えられたツーステップマスク



化粧水を含ませたコットンフェイシャルトナーパッドとハイドロジェルマスクのツーステップからなる、ダブルアクションハイドロジェルマスク。ライフスタイルや肌悩みを考慮した5種類の中からチョイスすることで、肌への最適なアプローチを手に入れられます。ステップ1のコットンフェイシャルトナーパッドは、低刺激のPHAとLHAを配合し、古い角質をやさしく取り除いてなめらかな肌へと導きます。そしてステップ2のハイドロジェルマスクは、肌に浸透し、強い保湿力と肌を整える効果を発揮します。



MASK CENTELLA ASIATICA EXTRACT FOR BELMISH CARE TROUBLE DOWN

トナーパッド3g+ゲルマスク26g 1枚¥1,900・5枚セット¥9,500(ともに税込)



皮膚を健やかに保ちたい時に。肌を整える効果があるツボクサエキスを配合しています。



MASK NORWEGIAN GLCIAL WATER FOR COOLING AND SOOTHING GIVE ME COOL

トナーパッド3g+ゲルマスク26g 1枚¥1,900・5枚セット¥9,500(ともに税込)



ノルウェーの氷河水を贅沢に使用したマスク。アウトドアスポーツの後などにもおすすめです。



MASK GLOCELA™ COMPLEX FOR ANTIOXIDANT CARE SUNDAY ROUTINE

トナーパッド3g+ゲルマスク26g 1枚¥1,900・5枚セット¥9,500(ともに税込)



独自の成分GLOCELA™ コンプレックスを使用したマスクです。シミが気になる人にも。



MASK BULGARIAN DANMASK ROSE WATER FOR RADIANT SKIN READY TO PARTY

トナーパッド3g+ゲルマスク26g 1枚¥1,900・5枚セット¥9,500(ともに税込)



重要な予定がある日に向けて肌のキメを整え、活き活きとした肌印象に導きます。肌にうるおいを与えるダマスクローズフラワーエキス配合。



MASK OATMEAL EXTRACT FOR STRENGTHENED SKIN MOISTURE BARRIER TRAVEL LOVER

トナーパッド3g+ゲルマスク26g 1枚¥1,900・5枚セット¥9,500(ともに税込)



長時間の移動時などに、素早く肌に水分をチャージします。保湿効果の高いオートミールエキスを贅沢に使用。



上記のほか、ハンドウォッシュ・ハンドバーム・リップバームも展開いたします。





発売日



2022年12月8日(木) バーニーズ ニューヨーク六本木店

2022年12月9日(金) バーニーズ ニューヨーク銀座本店

※バーニーズ ニューヨーク オンラインストアなどで順次展開予定

https://onlinestore.barneys.co.jp/





