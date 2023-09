[INSTYLE GROUP]

DIET BUTCHER直営店舗のDB&BARにて、sonatineインラインアイテムも取り揃えたPOPUP STOREを同時開催。



2022S/S COLLECTIONよりディレクター独りによる “I” ではなく、“We” のデザイナーズブランドとして、ブランドの歴史に縁のあるディレクターを含むクリエイティブチームに一新した「DIET BUTCHER」と、「規則性の無い存在をその日その時の感覚、感情に想いを乗せ作り上げる」をコンセプトに、シーズンやマーケティング、プロセスに囚われず、洋服を通して実験的なアプローチを行う「sonatine(ソナチネ)」によるコラボレーションアイテムを10月14日(土)より、DIET BUTCHER直営店舗であるDB&BARにて発売いたします。

発売初日の10月14日(土)は、sonatineデザイナーがDB&BARの店頭に立ち、お迎えいたします。また、POP UP STORE期間中はコラボレーションアイテムの他に、sonatineのインラインアイテムも取り揃えます。

ニット工場の余り糸で製作したニットパーツをデザイナー2人が手縫いでコラージュした、sonatineの代表的なトップスをはじめとして、見応えのあるラインナップでご用意いたします。









曖昧、不完全、グレー、匿名性、非対称といった言葉が持つ「余白」や「自由度」の探究をコンセプトにクリエイションを行うDIET BUTCHER。

2022S/S COLLECTION より新たなクリエイティブチームに一新し、ディレクター独りによる “I” ではなく、“We” のデザインとして、すべてはブランドスタッフとの対話から始まり、ブランドの垣根を超えて “We” の輪は拡張し、熱が人から人へと伝わっていく中で、その温度は上昇し続ける。

規則性の無い存在をその日その時の感覚、感情に想いを乗せ作り上げる」をコンセプトに設定。シーズンやマーケティング、プロセスに囚われず、洋服を通して実験的なアプローチを行っていく。

今回のコラボレーションアイテムは、DIET BUTCHER既存のジャケットやプルオーバーシャツやフレアパンツに、ニット工場の余り糸で製作したsonatine特有のニットパーツを大胆に、手作業のかがり縫いでパッチワークしたスペシャルなデザインです。

多彩な、編み地の異なるニットパーツを使用しており、全て一点物となっています。

ウェア以外にもコラボレーショングラフィックアイテムをご用意いたします。





・DIET BUTCHER × sonatine 「Patchwork Docking pinstripe jacket」



¥84,700税込



・DIET BUTCHER × sonatine 「Patchwork Jacket」



¥79,200税込



・DIET BUTCHER × sonatine 「Pullover shirt」



¥33,000税込



・DIET BUTCHER × sonatine 「Flared trouser」



¥39,600税込





発売初日の10月14日(土)は、sonatineデザイナーがDB&BARの店頭に立ち、お迎えいたします。

POP UP STORE期間中は、sonatineの代名詞であるコラージュニットをはじめとした、インラインアイテムも展開いたします。





繊細な手作業を大胆に施した、まるで新たに想いが散りばめられたかのような、アイテムの数々をこの機会に是非、ご覧ください。



[sonatine POP UP STORE]

・日程 2023年10月14日(土) ~ 2023年10月29日(日)

・販売店舗

DB&BAR / DIET BUTCHER

東京都目黒区青葉台1-19-7 MSビルB1

03-5728-4765

14:00 ~ 21:00 ※日祝のみ12:00 - 19:00 <水曜定休>

公式オンラインストア (https://dietbutcher.jp)

