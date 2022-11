[TAKAMI HOLDINGS株式会社]

国内外のウエディング、MICEマネジメント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリティを持って上質なライフスタイルを提案するTAKAMI GROUPのTAKAMI BRIDAL(高見株式会社 本社:京都市下京区、代表 高見重光)が運営するMotif Wedding Planning & Event Design(モチーフ ウエディングプランニング アンド イベントデザイン)(以後、Motif)が京都で運営するthe place of northにおいて、カップルやご家族など多くのお客様からご好評いただいているクリスマスイベントを3年ぶりに開催いたします。











クリスマスイベントでは、12月23日(金)~ 25日(日)までの期間限定で、京都ノーザンチャーチ北山教会、北山ル・アンジェ教会の両教会でキャンドルナイトをはじめとする各種イベントを開催いたします。



今年は「WISH」をテーマに、シャンパンゴールドやピンクゴールドに煌めく装飾を施します。大切な方と素敵なひとときをお過ごしください。



京都ノーザンチャーチ北山教会では、ゲストの皆様と一緒に作り上げるクリスマスツリー装飾のイベントやフォトスポットでの撮影をお楽しみいただけます。北山ル・アンジェ教会では、キャンドルがゆらめく幻想的な教会で、ロマンティックなひとときをお過ごしいただける他、オーナメント作成のワークショップ、教会前のクリスマスワゴンにてスープやココアなど心温まるオリジナルのお飲み物をご提供いたします。



また、the place of north内 Guest House 北山倶楽部においては、例年満席御礼のクリスマス特別ディナーの予約を受付中です。特別な記憶に残る一皿を、大切な方と共にご堪能いただけます。レストランのご予約・お問い合わせは、the place of north インフォメーションサロン( tel. 075-706-8115 /受付時間平日 12:00~18:00/土日祝 9:00~19:00火曜定休(祝日除く) )までお願いいたします。ぜひ、お早目にお問い合わせください。



さらに、教会での「プロポーズプラン」も受付開始。幻想的なキャンドルの暖かい光に包まれながら、大切な想いをお伝えいただけるよう、専属のプランナーがプロデュースいたします。プロポーズプランのご予約・お問い合わせは、TAKAMI BRIDAL コンシェルジュ( tel. 075-706-7779 /受付時間平日 12:00~18:00/土日祝 9:00~19:00火曜定休(祝日除く) )までお願いいたします。





Christmas Dinner







期間:12/23(金)・12/24(土)・12/25(日)

時間:17:30受付 / 18:00開宴

料金:¥15,000/1名様

※上記料金には消費税、10%のサービス料が含まれています。

会場:Guest House 北山倶楽部



〈クリスマスディナー ご予約・お問い合わせ先〉

the place of north インフォメーションサロン

tel. 075-706-8115

平日 12:00~18:00/土日祝 9:00~19:00

火曜定休(祝日除く)







京都ノーザンチャーチ北山教会





温もりあふれる森の教会で幻想的な時間をお楽しみください。

・日時:12/23(金)・12/24(土)・12/25(日)17:00 教会オープン(20:30クローズ)

・料金:無料

・予約不要



○Christmas of Northern ~クリスマスツリーに願いを~

ガーデン中央設置されたクリスマスツリーにゲストの皆様の願いごとを書いて飾っていただきます。フォトスポットにもおすすめです。







北山ル・アンジェ教会





一歩足を踏み入れれば広がるヨーロッパのクリスマスのような上質な空間。特別なひとときをお過ごしいただけます。

・日時:12/23(金)・12/24(土)・12/25(日)17:00 教会オープン(20:30クローズ)

・料金:無料

・予約不要



○Kitayama Christmas Market ~天使のキャンドルナイト~

まるでヨーロッパのような教会の中は、キャンドルの揺らめく光に包まれており、大切な人とロマンティックなクリスマスの時をお過ごしいただけます。

天使の羽をモチーフにしたフォトスポットやクリスマスワゴン、オーナメントワークショップをご用意しております。



<クリスマスワゴン>

温かなクラムチャウダー/ホットココア/骨付きソーセージをご用意しております。

・場所:北山ル・アンジェ教会前

・料金:¥500~



<オーナメントワークショップ>

スノーボール風のオーナメントに装飾をしていただけます。

・場所:北山ル・アンジェ教会内

・料金:¥500~







スペシャルプロポーズプラン





聖なる夜にキャンドルゆらめくロマンティックな教会で特別な愛の誓いを。





期間:12/23(金)・12/24(土)・12/25(日)

場所:京都 ノーザンチャーチ北山教会、もしくは北山ル・アンジェ教会のどちらかからお選びいただけます。

料金:¥80,000

(会場代、クリスマスディナー2名様分含む)



※上記料金には消費税、10%のサービス料が含まれています。

※花束・ウエディングリングについてもご相談を承っております。20日前までにご連絡をお願いいたします。



〈プロポーズプラン ご予約・お問い合わせ先〉

TAKAMI BRIDAL コンシェルジュ

tel. 075-706-8115

平日 12:00~18:00/土日祝 9:00~19:00

火曜定休(祝日除く)











------------------------------------------



the place of north

京都・北山エリア一帯にあるTAKAMI HOLDINGS関連施設を「the place of north」といたします。

結婚式場「京都ノーザンチャーチ北山教会」「北山ル・アンジェ教会」、披露宴会場「Guest House 北山倶楽部」「THE TRINITY HOUSE」「RESTAURANT VITRA」、フラワーアトリエ「LILY ROSE」が含まれており、ウエディングだけではなく、ビジネスやレセプションなどをトータルプロデュースする「Motif Wedding Planning & Event Design」のサービスに最適な施設となっております。











Motif Wedding Planning & Event Design

カスタマーの想いをもとに最高のデザインとホスピタリティでプロデュース。クチュールウエディング(オーダーメイドウエディング)のパイオニア・Robyn I’aea(ロビン・アイア)のノウハウを受け継いだコーディネーターが、国内外のウエディング・ビジネス・レセプションなど、さまざまなシーンにおけるイベントをご提案いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-00:40)