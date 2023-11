[Hero Entertainment Co., Ltd]

新規Aクラス汎用機体「含英・清商」登場



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero EntertainmentCo., Ltd(本社:香港、以下HK Hero Entertainment)は、GUANGZHOU KURO TECHNOLOGY CO., LTD.(本社:広州、以下KURO GAME)が開発したスマートフォン向け3DアクションRPG『パニシング:グレイレイヴン』(iOS版、Android版)に関しまして、2023年11月2日(木)に「遊英夢漂」への大型アップデートを実施することをお知らせいたします。







◆番外編「遊英夢漂」を開放!

アップデートに伴うメンテナンスを実施し、番外編「遊英夢漂」や新しいキャラクター、その他関連コンテンツを実装いたします。

また、YouTube公式チャンネルでは現在、アップデートPVを公開中です。無我夢中に走る含英が目指す先、そこには門兵が立ち塞がり...どうかご覧ください。



【アップデート内容概要】

■新規Aクラス汎用機体「含英・清商」登場!

九龍で生まれ、かつて蒲牢と道を共にしていた「含英・清商」をAクラス汎用機体としてプレイアブル化!また、新しい星6武器も併せて実装します。



【含英・清商】

CV:遠藤綾

タイプ:汎用機体

型式:補助型

初期クラス:A

属性パラメータ:物理100%



機械教会で長き眠りについていたが、ついに目を覚ました。九龍の機械工芸の結晶であり、人間に限りなく近い存在ともいえるが、それでも機械体として行動している。



≪入手方法≫

開発室「構造体指定」で排出可能。下記の期間はAクラス汎用機体排出時に「含英・清商」の出現率が100%となるピックアップイベントを開催します。

ピックアップ期間:2023年11月2日(木)メンテナンス終了後 ~ 2022年12月5日(火)5:00



【新規星6武器】

扇子「古今」(「含英・清商」推奨装備武器)

≪入手方法≫

2023年11月2日(木)メンテナンス終了後に「基本武器開発」「武器指定開発」より排出されます。



新規塗装入荷!

「含英・清商」の実装に伴い、専用塗装を実装!さらに既存キャラクターのSP塗装や武器塗装も新しく追加します。

※塗装ごとに入手方法が異なります。詳細は公式サイトのお知らせをご参照ください。

※一部塗装は期間限定品となります。期間終了後は常設ストアでは入手できませんので、ご注意ください。





【塗装ラインナップ】

含英・清商 塗装「鶺鴒帰夢」

ヴィラ・緋耀 SP塗装「冥夜の日冠」



旗槍 武器塗装「冥途挽歌」

大鎌 武器塗装「蛍燭の願い」



≪入手方法≫

1.購入>購入>補給パックで販売

2.戦略マニュアルで「極秘情報」を購入して入手



■番外編「遊英夢漂」及び関連コンテンツを実装

番外編「遊英夢漂」を公開し、新コンテンツを実装します。一部のコンテンツやアイテム報酬は期間限定となりますので、この機会にぜひご体験、ご入手ください。



イベント開催期間:2023年11月2日(木)メンテナンス終了後~2023年12月5日(火)5:00

※コンテンツによって開催期間や参加条件が異なります。詳しくはゲーム内または公式サイトのお知らせをご参照ください。



1)番外編「遊英夢漂」

「含英・清商」を中心としたストーリーを実装します。イベント期間中は、指揮官Lv40以上であればいつでも体験できます。



2)新規キャラクターお試しステージ「帰者の夢」

新規キャラクター「含英・清商」をお試しできる体験ステージです。ステージクリアで報酬がもらえます。



3)イベントアイテム獲得ステージ「南柯の夢」&専用ストア「孤山行商」

ステージをクリアするとイベント通貨や意識を獲得・収集できます。各ステージをクリアで別途獲得できる挑戦Expを一定数まで貯めると与ダメージアップ等のバフが獲得できます(バフ効果は「南柯の夢」内ステージでのみ有効)。

イベント通貨は一定数集めると「孤山行商」で星6意識や育成素材、信頼ギフトなどのアイテムと交換できます。



【「孤山行商」交換可能アイテム一例】

・既存星6意識、育成素材、信頼度ギフト など

4)ボス攻略クエスト「龍驤麟振」

本番外編ステージボス「茯神」と対戦するステージです。全5段階の難易度があり、各ステージをクリアすると最大3個の星を獲得できます。星の累計獲得数に応じて収集アイテムの獲得・ランクアップができます。



5)開発室(ガチャ)イベント「暉跡補給」

専用開発券「暉跡開発券」を使用することで、指定されたSクラス構造体の中から任意で1体選べる「Sクラス構造体選択パック」が獲得できるイベント専用開発室です。本開発室の開発上限は10回となっており、開発上限に達した時点で終了となります。

上記以外の実装コンテンツの詳細はゲーム内または公式サイトのお知らせをご参照ください。



※記載されている会社名・サービス名に関しましては各社の商標または登録商標です。



