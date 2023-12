[サンロッカーズ渋谷]



公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「B.LEAGUE」)が2024 年1月12日 (金) ~14日 (日) の3日間にわたり開催する「B.LEAGUE ALLSTAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」について、サンロッカーズ渋谷からはジョシュ・ホーキンソン選手他、全4選手が選出されましたのでお知らせいたします。

ホーキンソン選手はファン投票での選出で、初出場となります。たくさんのご投票をありがとうございました。









■サンロッカーズ渋谷からは4名の選手が選出

サンロッカーズ渋谷からはジョシュ・ホーキンソン選手がファン投票により選出された他、U18からは大森康瑛選手、松下湊人選手、井伊拓海選手が選出され、全4名が「B.LEAGUE ALLSTAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」に出場します。



【DAY3:2024年1月14日 (日) 15:15/B.LEAGUE ALL-STAR GAME B.BLACK】







ジョシュ・ホーキンソン(Josh Hawkinson)

ファン投票選出(B.BLACK SF/PF/C枠 1位 )初出場



ポジション:PF/C

生年月日:1995年6月23日

身長/体重:208cm/106kg

出身地:アメリカ合衆国ワシントン州シアトル

出身校:ワシントン州立大学



経歴:

2017-2020ファイティングイーグルス名古屋(Bリーグ B2)

2020-2023信州ブレイブウォリアーズ(Bリーグ B1)

2023- サンロッカーズ渋谷(Bリーグ B1)



<選出にあたってのコメント>

はじめてオールスターに出場することができました!投票いただいたみなさんのおかげです。W杯以来の沖縄でお会いできる事を楽しみにしています!



【DAY3 : 2024年1月14日 (日) 11:45/B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME】



● B.LEAGUE U18 JADE





















井伊 拓海 (いい たくみ)

初出場(背番号10)



ポジション:PF

学年:高校2年生

身長:195cm

出身:サンロッカーズ渋谷 U15



<選出にあたってのコメント>

Bユースを代表する選手たちとバスケができることがとても楽しみですし、その場に選ばれたことに感謝しています。

チームに合わせつつ、自分の良さを出していきながらこの貴重な機会を楽しみたいと思います。



●B.LEAGUE U18 HELIOS







大森 康瑛(おおもり こうえい)

2大会連続出場 2回目(背番号4/キャプテン)



ポジション:SF

学年:高校3年生

身長:193cm

出身:サンロッカーズ渋谷 U15



<選出にあたってのコメント>

2年連続のオールスター選出とても嬉しいです。昨年同様に、自分らしさを出し、チームのスローガンであるココロゆさぶるバスケットを体現できるよう精一杯頑張りたいと思います。

また、今年はキャプテンを拝命しましたので、チームとしても勝利にこだわっていきたいと思います。

応援よろしくお願いします。























松下 湊人(まつした みなと)

初出場(背番号13)



ポジション:PG

学年:高校2年生

身長:184cm

出身:サンロッカーズ渋谷 U12→ U15



<選出にあたってのコメント>

このような貴重な機会をいただきありがとうございます。全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。初めての経験になるので緊張しますが、感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーして楽しみたいと思います。僕のプレーで沖縄アリーナを沸かせられるようにがんばります!



◤ 「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」 概要◢

【開催日時】

~ ARENA 会場 (沖縄アリーナ) ~ ※ARENA 会場はDAY2 / DAY3 の2 日間オープン

-----------------------------------

<DAY2> 2024 年 1 月 13 日 (土)

■13:15: B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME(B.LEAGUE RISING STARS vs B.LEAGUE ASIA ALL-STARS)

■15:15: B.LEAGUE ALL-STAR GAME 前日公開記者会見

■16:30: G-SHOCK スキルズチャレンジ、スリーポイントコンテスト、ダンクコンテスト



<DAY3> 2024 年 1 月 14 日 (日)

■11:45:B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME (B.LEAGUE U18 JADE vs B.LEAGUE U18 HELIOS)

■15:15:B.LEAGUE ALL‐STAR GAME (B.BLACK vs B.WHITE)



~ PARK 会場 (沖縄市陸上競技場) ~

-----------------------------------

■「B.LEAGUE ALL-STAR PARK」 とは

バスケットボールだけでなく、音楽ライブや花火&ドローンショー、フード等新しいエンタメ要素を取り込み、B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND をさらにパワーアップさせ、より様々なお客様が楽しめる野外イベントスペースです。1 月12 日 (金) のDAY1 は 「前夜祭」 と題して、ORANGE RNAGE、きいやま商店、D-51、PUFFY ら人気アーティストによるライブをおこないます。DAY2 ~ DAY3 は入場料無料で開放し、B.LEAGUEALL-STAR GAME WEEKEND 各コンテンツのパブリックビューイングや音楽ライブ、バスケットボールイベント等を企画。



<DAY1>2024年 1月 12日 (金)

「前夜祭」と題してさまざまなアーティストによるライブステージや、花火&ドローンショー等のエンターテインメントがおこなわれます。

■16:00:開場

■21:00:終了予定



<DAY2>2024年1月13日 (土)~<DAY3>2024年1月14日(日)

ARENA会場の様子を随時パブリックビューイングでお楽しみいただけます。アーティストステージのほか、バスケットゴールやキッチンカーも設置され、どなたでも無料でご入場可能です。

-----DAY2-----

■11:00:開場

■21:30:終了予定

-----DAY3-----

■10:00開場

■20:30終了予定

※出演者、実施内容、時間等は変更の可能性があります。

※各日のタイムテーブル詳細は後日発表いたします。



【放送配信情報】

■DAY2・DAY3全コンテンツ配信

配信:バスケットLIVE

■DAY3「B.LEAGUEALL-STARGAME」放送配信

放送:NHK BS/J SPORTS 3

配信:J SPORTSオンデマンド/Hulu/Amazon Prime Video チャンネル



【チケット発売日】

12月18日(月)12:45:琉球ゴールデンキングスファンクラブ会員先行販売(ARENA2日間通し券)

12月18日(月)20:45:琉球ゴールデンキングスファンクラブ会員先行販売(単日券)

12月19日(火)12:45:B.LEAGUEチケット販売(ARENA2日間通し券)

12月19日(火)20:45:B.LEAGUEチケット販売(単日券)

※ARENA2日間通し券ご購入時に、「DAY1前夜祭入場券」を併せて購入することも可能です。

※単日券は「DAY1前夜祭」のみでも購入可能です。



【販売方法】B.LEAGUEチケット(https://bleague-ticket.psrv.jp/)



【特設WEBサイト】https://www.bleague.jp/all-stargame2024/





■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。



クラブ名:サンロッカーズ渋谷

ホームタウン:東京都渋谷区

本拠地:青山学院記念館

URL:https://www.sunrockers.jp/

運営会社:株式会社サンロッカーズ











