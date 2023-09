[株式会社ユーハイム]

『ZIP-FM 30th ANNIVERSARY SPECIAL Juchheim PRESENTS CIRCLE OF HAPPINESS -PEACE BY PIECE-』



株式会社ユーハイム(本社:神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長:河本英雄 以下、ユーハイム)は、日本創業101年目を迎えたことを記念して、ラジオ局ZIP-FM(77.8FM)にて、9月23日(土・祝)13:00~16:00、「伝えたい気持ち」を届ける3時間特番『ZIP-FM 30th ANNIVERSARY SPECIAL Juchheim PRESENTS CIRCLE OF HAPPINESS -PEACE BY PIECE-』を放送します。











100年前、私たちの創業者のカール・ユーハイムは、日本で1軒の菓子店を開きました。以来、日本中にお菓子をお届けする私たちの基幹工場があるのは安城市。そして、名古屋市栄にはバウムクーヘンAI職人のTHEO(テオ)がいる複合施設「BAUM HAUS」があるなど、愛知県とご縁のあるユーハイム。

そんな愛知県名古屋市から、100年分の感謝を込めた3時間特番をお届けします!

番組のテーマは「愛・感謝・お祝い」の3つの気持ち。シンガーソングライターの吉澤嘉代子さんをゲストに迎えて「伝えたい気持ち」を伺うトーク&スタジオライブのほか、リスナーからも「伝えたい気持ち」にまつわるメッセージを募集します!あたたかな気持ちが重なり、バウムクーヘンのような大きな輪となって広がるハッピーな3時間をお届けします。

今回の特番に合わせて、ユーハイムのお菓子を楽しめるイベントをご用意しました。更に、放送日が会期と重なる松坂屋名古屋店でのバウムクーヘン博覧会(9月20日(水)~25日(月))や、9月16日(土)にオープンするイタリアのジェラートショップ Badianiとの連動企画も実施!ユーハイムのお菓子で、ハッピーな気分を更に盛り上げます。



ゲストアーティスト 吉澤嘉代子/ Kayoko Yoshizawa







1990年6月4日生まれ。埼玉県川口鋳物工場街育ち。

2014年メジャーデビュー。

2017年にバカリズム作ドラマ「架空OL 日記」の主題歌「月曜日戦争」を書き下ろす。2nd シングル「残ってる」がロングヒット。

2023年7月12日には映画「アイスクリームフィーバー」主題歌として書き下ろしたニューシングル「氷菓子」をリリース。





企画1.ユーハイム店舗でZIP-FMステッカーを手に入れてスタンプラリーに挑戦!







ユーハイムのお菓子&オンラインクーポンをプレゼント

愛知県周辺のユーハイム店舗(※一部除く)では、本日からZIP-FMとのコラボステッカーを無料配布を開始すると同時に、このステッカーを使ったスタンプラリーを開催します。

ステッカーの裏面には、スタンプラリーのルートと合言葉が書いてあります。このルートに沿い、3つのスポットで合言葉「/0(スラッシュゼロ) (※)」と言っていただくと、スタンプをゲットできます。3つのスタンプを貯めた方は、名古屋・栄のBAUM HAUSにて先着順でユーハイムの「/0(スラッシュゼロ)」のお菓子&オンラインショップで使えるクーポンを、「ZIP-FM 77.8FM」にちなんで778円分プレゼントします!



【スタンプラリー企画概要】

●合言葉は「スラッシュゼロ」!ユーハイム×ZIP-FMステッカースタンプラリー

・ステッカー配布場所:ユーハイム店舗(遠鉄百貨店/松坂屋静岡店/名鉄百貨店本店/ジェイアール名古屋

タカシマヤ/松坂屋名古屋店/名古屋三越栄店/名古屋三越星ヶ丘店/近鉄百貨店四日市店)

(右記2箇所は9月20日(水)~配布開始)バウムクーヘン博覧会会場ユーハイムブース/BAUM HAUS

・プレゼント期間・場所:9月23日(土)~9月30日(土)まで。栄・BAUM HAUSにて。

(プレゼントは無くなり次第終了となります。期間最終日よりも前に終了する可能性もございますが、ご了承ください。)



※:/0(スラッシュゼロ)とは

食品表示の「原材料名」に「/(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「/」などで区切ることが一般的なルール。つまり「/0」はお菓子に食品添加物を使っていない証です。

【詳しくはこちら】https://www.juchheim.co.jp/slashzero/



企画2.バウムクーヘン博覧会会場&BAUM HAUSで番組内で流れる「合言葉」を言おう!







名古屋初登場・Badianiのジェラートがお得に楽しめるチケットプレゼント

放送直前の9月16日(土)には、ユーハイムが営業する複合施設BAUM HAUS 1Fに、イタリア・フィレンツェ発祥のジェラートショップ Badianiがグランドオープン!

Badianiの日本3号店オープン×ZIP-FM放送決定のW記念企画を実施します。BAUM HAUSもしくは松坂屋名古屋店のバウムクーヘン博覧会会場のきこりけーきブースで商品ご購入&番組内で流れる合言葉を言っていただくと、Badianiのジェラートがお得に楽しめるチケットをプレゼントします。プレゼント場所等の詳細は、下記をご覧ください。

※企画1.の合言葉「スラッシュゼロ」とは異なります!



【Badianiチケットプレゼント企画概要】

●合言葉でBadianiアップグレードチケット プレゼントキャンペーン

・チケット内容:Badianiのジェラート(カップ)を「メディオ(2フレーバー)」の価格で「グランデ(3フレーバー)」を提供。

・チケット配布期間:9月23日(土)~9月30日(月)

・チケット配布場所:1.バウムクーヘン博覧会@松坂屋名古屋店(きこりけーきブース) 2.BAUM HAUS 1階

・キャンペーン参加手順:

9月23日の特番放送中に流れる合言葉を、2箇所のチケット配布場所いずれかでお伝えください。

【バウムクーヘン博覧会@松坂屋名古屋店 で参加の場合】

1.会場内・「きこりけーき」のブースにて「きこりけーきkyoto」を購入。

2.お会計の際、スタッフに合言葉をお伝えください。(きこりけーきkyoto 1個購入につき、1枚。)

【BAUM HAUS で参加の場合】

1.BAUM HAUS 1階でBadianiのジェラートもしくはきこりけーきnagoyaを購入。

2.レシートご持参の上、同じく1階の受付でスタッフに合言葉をお伝えください。(Badianiのジェラート

もしくはきこりけーきnagoya 1個購入につき、1枚。)

(チケットは先着順でのお渡しです。無くなり次第終了となります。)



<ジェラートショップ Badianiとは>



1932年イタリア・フィレンツェに創業した、老舗のジェラートショップ。

現在はイタリア・イギリスなどヨーロッパに20店舗、日本に2店舗を展開しており、9月16日(土)にオープンする名古屋栄店が日本3店舗目となります。ジェラート発祥の地であるフィレンツェのジェラート店の中でも数々の受賞歴を持ち、現地の人々にも愛され続ける名店です。

Badianiで1番人気を誇るのは、「Buontalenti(ブォンタレンティ)」というミルクジェラートです。そのレシピの基となったのは16世紀に発明された元祖のジェラートで、その名も発明者である芸術家ブオンタレンティに由来します。

【詳細はこちらから】https://badiani.juchheim.co.jp/

【Badiani名古屋栄店オープンについて】https://www.juchheim.co.jp/4071



<BAUM HAUS施設概要>

店名:BAUM HAUS

住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目17-25 営業時間(1F):11:00~18:00(火曜定休)

【詳細はこちらから】https://baumhausjapan.com/



<THEO(テオ)とは>

ユーハイムが5年がかりで開発した、AIを搭載したバウムクーヘン専用オーブン。菓子職人の焼成技術をAIに機械学習させデータ化、無人で職人と同等レベルのバウムクーヘンを焼きあげることができます。名古屋・栄のBAUM HAUSには、ユーハイムの菓子職人の技術を学んだTHEOを常設しています。

【詳しくはこちら】https://theo-foodtechers.com/



<バウムクーヘン博覧会 イベント概要>

会場:松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

会期:2023年9月20日(水)~9月25日(月) 10:00~19:00(最終日は18:00まで)

諸事情により営業時間、各種イベントは変更となる可能性がございます。

【詳細はこちらから】https://www.baumkuchenexpo.jp/



『ZIP-FM 30th ANNIVERSARY SPECIAL Juchheim PRESENTS CIRCLE OF HAPPINESS -PEACE BY PIECE-』

【番組概要】

放送局:ZIP-FM(77.8FM)

タイトル:ZIP-FM 30th ANNIVERSARY SPECIAL Juchheim PRESENTS CIRCLE OF HAPPINESS

-PEACE BY PIECE-

放送日時:9月23日(土・祝)13:00~16:00

出演(敬称略) ナビゲーター:清里千聖、レポーター:中川大輔、コーリア留奈、ゲストアーティスト:吉澤嘉代子

ZIP-FM NEWSページ:https://zip-fm.co.jp/news/3f7ee719-36f0-43b1-8233-d4f380b4bb4d

番組概要:https://www.juchheim.co.jp/3973



