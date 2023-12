[Pinkoi]

アジアのデザイナー支援に取り組むピンコイ株式会社は、台湾・韓国・香港・日本から計13の文房具ブランドを集めた「Pinkoi Stationery Meet Up」を実施いたします。2023年12月14日(木)~12月17日(日)には、パシフィコ横浜で開催の「文具女子博2023」に出店。さらに、2023年12月20日(水)~12月31日(日)には、阪神梅田本店のクリエイターズヴィレッジにてPOP-UPを実施いたします。本企画に向けて制作されたPinkoiのオリジナル商品「Pinkoi × Miki Tamura コラボレーションPETテープ」では、台湾と日本における文房具文化の融合に注目です。また、pion(台湾)、hwara(韓国)、jr.journal(香港)をはじめとした大人気ブランドが揃い、手帳デコやコラージュに特化した個性豊かな海外の文房具アイテムが並びます。









■ 「Pinkoi」が海外文房具を日本で直接体験できる場を提供



Pinkoiは、台湾・香港・中国・タイ・韓国・日本などのアジアを中心とした各国のデザイナーからデザインプロダクトを直接購入できる越境ECです。なかでも、個性的なイラストやデザインが魅力の海外文房具は、Pinkoiで特に人気を集める商品カテゴリの一つです。



普段はオンラインでのみ販売されている海外文房具を日本にいながら手にとって体験・購入できる場を提供するべく、このたび台湾・韓国・香港・日本から計13の文房具ブランドを集めたオフラインイベント「Pinkoi Stationery Meet Up」を開催いたします。2023年12月14日(木)~12月17日(日)には、パシフィコ横浜で開催の「文具女子博2023」に出店。さらに、2023年12月20日(水)~12月31日(日)には、阪神梅田本店のクリエイターズヴィレッジにてPOP-UPを実施いたします。手帳デコやコラージュに特化した個性豊かな海外の文房具アイテムが並びます。







■ ここでしか手に入らないスペシャルアイテムが勢揃い!



日台文房具文化の融合!?Pinkoi × Miki Tamura コラボレーションPETテープ



日本由来の和紙を使ったマスキングテープは、その素材の温かみや使い勝手の良さから世界の文房具好きに親しまれています。また、台湾を中心にアジアで人気のPETテープ(PET素材のデザインテープ)は、薄くて再剥離可能なことから、手帳のデコレーション素材の新たな選択肢として文房具好きの間で選ばれているアイテムです。「Pinkoi Stationery Meet Up」に向けて、そんな日本と台湾の文房具文化を掛け合わせたコラボ商品を制作いたしました。



マスキングテープちぎり絵作家の田村美紀(Miki Tamura)さんが「四季折々の日常」をテーマに作品を制作し、台湾で30年以上続く印刷会社の自己印 urtapeprintにてPETテープをプリント。春夏を色合い豊かに表現した「Seasons 1」と秋冬のあたたかみのある日常を閉じ込めた「Seasons 2」の2種類をご用意。2つのPETテープを組み合わせることで、春夏秋冬の移ろいゆく日常をお楽しみいただけます。ちぎり絵の質感を最大限に表現した、高発色で繊細な印刷技術にも注目です。2024年の四季を共に楽しむアイテムとして、この年末にゲットしてはいかがでしょうか。





【 田村美紀(Miki Tamura)さんコメント 】



二つ対になるアイテムを企画するにあたり、それぞれのテープで共通した物語が流れていく様子をイメージして制作をしました。検討の過程で女の子と鳥さんがPETテープの上を旅している様子が浮かび、そこから世界を広げて、ちぎり絵制作を進めていきました。手帳デコ素材として使っていただいたり、個人的には誰かへのお手紙やメッセージカードのワンポイントなどに使ってもらえたらとても嬉しいです。今回のアイテムが、みなさんの日々の中に溶け込めたらとても嬉しいです。



▼ 商品の詳細はこちら

https://jp.pinkoi.com/product/C9YwS6q4





韓国や香港の大人気ブランドがスペシャルパックを販売!



hwara(韓国)は、文具女子博の会場限定で人気アイテムを集めた「Yokohama限定BOX」を販売。今年発売のPETテープやステッカーをセレクトした少量パッケージです。





また、Cream Peach(韓国)はイチオシの商品を集めた「渋谷スペシャル ランダムパック」を販売。総額5,000円相当のアイテムを詰め合わせたお得なラッキーパックです。





jr.journal(香港)はこの季節にちなんだ「クリスマスギフトボックス」を販売。クリスマスをイメージした7種類のアイテムでデコレーションをたくさん楽しむことができます。









■ 〈文具女子博 2023〉では限定のノベルティも配布!



1. Pinkoi会員登録 & Instagramアカウントのフォローで、全員にランダムでステッカーをプレゼント!

2. 5,000円以上のお購入でステッカーシートをプレゼント

3. 10,000円以上のご購入でクリアスタンプをプレゼント



※いずれもなくなり次第終了となります。









■ 「Pinkoi Stationery Meet Up」概要



in Yokohama :文具女子博 2023



会期:2023年12月14日(木)~12月17日(日)

時間:10:00~17:00(最終入場 16:30)

場所:パシフィコ横浜 展示ホールD ブース番号A009(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1)

参加ブランド(11ブランド):pion(台湾)、hwara(韓国)、Cream Peach(韓国)、loidesign(台湾)、La dolce vita(台湾)、J.A.B. design(台湾)、羊君(台湾)、自己印 urtapeprint(台湾)、dodolulu(香港)、Lilly Bloom(香港)、jr.journal(香港)





in Osaka:阪神梅田本店・クリエイターズヴィレッジ



会期:2023年12月20日(水)~12月31日(日)

時間:10:00~20:00(31日は18:00閉店)

場所:阪神梅田本店 2階 クリエイターズヴィレッジ(〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13−13)

参加ブランド(13ブランド):pion(台湾)、hwara(韓国)、Cream Peach(韓国)、loidesign(台湾)、La dolce vita(台湾)、J.A.B. design(台湾)、羊君(台湾)、自己印 urtapeprint(台湾)、dodolulu(香港)、Lilly Bloom(香港)、jr.journal(香港)、ARomantic(ハート)(日本)、twoblackcircles(香港)







■ 会場に行けなくてもお買い物を楽しめる!オンラインでもクリスマスキャンペーンを開催中







2023 Pinkoi クリスマス特集



特設ページ:https://jp.pinkoi.com/event/xmas

期間:2023年11月17日~12月26日(火)

お得なキャンペーン:

1. 対象ショップ単一で送料無料

2. 対象ショップ全品12%OFF

さらに、PInkoiアプリ限定でカートについて使える20%OFF割引も!







■ 田村美紀さんについて



1988年生まれ。大阪府在住。2010年よりマスキングテープを使ったちぎり絵制作を始める。ちぎり絵を用いたイラストレーションのお仕事や、企業とのコラボグッズ制作など関西を拠点に活動。著書に「かわいい∞楽しい∞“マステちぎり絵”POSTCARD BOOK」(講談社)。



https://tamuramiki.com/







■ 文具女子博について



文具にこだわる皆様に向けた、文具の即売イベント。SNSの総フォロワー数は20万人以上、累計来場者数は40万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会し、来場者は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。昨年11月開催の「文具女子博2022」では約3.8万人が来場し、今年の12月に「文具女子博2023」が「パシフィコ横浜」にて過去最大規模で開催されます。



日時:2023年12月14日(木)~12月17日(日)10:00~17:00(最終入場16:30)

会場:パシフィコ横浜 展示ホールD(住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

入場料:14日(木)・15日(金)…850円/16日(土)・17日(日)…950円 ※税込・発券手数料別

アクセス:みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩5分

主催:文具女子博実行委員会(日販セグモ株式会社、株式会社エムディーエス)

公式サイト:https://bungujoshi.com/







■ 阪神梅田本店「クリエイターズヴィレッジ」について



コンセプトは「次世代のクリエイターに出会える 唯一無二のクリエイションと触れ合うクリエイターとのコミュニティベース」。基本週替わりで、その時話題の、またはネクストブレイクが期待されるクリエイターの物販、ワークショップ、ライブ配信、トークショー、展示会、オフ会、制作発表など様々なイベントを行い、「自分の好きがきっと見つかる 拡がる 深まる」ことを目的としています。2023年3月22日(水)~24日(金)の3日間、東京・恵比寿の「エビス303」で開催された合同展「PLUG IN Editorial 総合展示会」では、イベントコンテンツを提案し特別賞に選ばれた、今関西で熱い情報発信拠点です。







■ Pinkoiについて



「Pinkoi(ピンコイ)」は台湾発・アジア最大級(商品数:230万点以上、ショップ数:32,000店以上 *審査制)のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。





<会社概要>



日本支社

会社名:ピンコイ株式会社

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷キャスト2F

設立:2015年3月(日本版サイトオープン:2014年9月)



台湾本社

会社名:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他香港、中国、タイに拠点を展開

設立:2011年8月

従業員数:186名(2022年3月時点、グループ合計数)



ピンコイグループ:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司(台湾本社)、ピンコイ株式会社(日本支社)、iichi株式会社



