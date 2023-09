[PETOKOTO(ペトコト)]

~目利きの食品バイヤーが厳選するラインナップに、ペットフードとして初めて採用~



ぺットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大久保泰介、以下「PETOKOTO」)は、株式会社グランドフードホール(本社:兵庫県芦屋市、代表:岩城紀子)が運営する、高品質な食を集めたデリ&グロッサリーショップ「グランドフードホール」芦屋本店および六本木店にて、PETOKOTOが提供する、フレッシュタイプのドッグフード「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」4種(チキン、ビーフ、ポーク、フィッシュ)を、9月11日(月)より販売を開始しましたのでお知らせいたします。

https://foods.petokoto.com/menu









かけがえのない人生を支える台所「グランドフードホール」、愛犬と入店可能に







「グランドフードホール」は“食べることは生きることそのもの”という考えのもと、兵庫・芦屋と東京・六本木に実店舗を構えるほか、公式オンラインストアを展開されています。



店頭および公式オンラインストアに並ぶアイテムは、5人のバイヤーが全国を飛び回って全品試食した中から厳選した逸品です。原則として、1カテゴリーにつき最もおいしいと評価した1品だけを並べる「ベストオブベスト」の品揃えです。



香料や着色料など食品添加物に頼らない、シンプルで安全・安心な食品にこだわり、素材の風味が息づく本物のおいしさを提供する、かけがえのない人生を支える台所です。







この度、「グランドフードホール」では初めての取り扱いになるペットフードに、「ペトコトフーズ」が採用されました。株式会社グランドフードホールの創業者である岩城紀子氏は、バイヤーとして、また1人の愛犬家として様々なフレッシュペットフードを全国から取り寄せて吟味した上で「グランドフードホール」芦屋本店および六本木店にて「ペトコトフーズ」を販売いただくに至りました。







さらに今回の「ペトコトフーズ」販売開始に合わせて、「グランドフードホール」にペット同伴での入店が可能になりました。芦屋本店の物販エリアとレストラン・カフェエリア、そして六本木店の物販エリアは、キャリーバッグ、ペットカート、犬用バギーなどに入った状態、または抱きかかえた状態で一緒にお買い物を楽しむことができます(六本木店のレストランのみ同伴入店不可)。これまで愛犬を置いて来店していたお客さまに、安心してゆっくり過ごせる時間を提供します。





株式会社グランドフードホール 岩城紀子氏 コメント





数年前、ペットフードを製造する工場に見学に行ったことがあります。目を疑う光景を今でも忘れません。自分のワンちゃんには絶対食べさせないと思いました。その経験から、かなり慎重にフードを選んでいました。

日本中のあらゆるメーカーさんのフードを試しました。本当は手作りしてあげたいのですが、なかなか時間が作れません。そしてようやく、作る以上のグレードのものを見つけました。それが「ペトコトフーズ」でした。しかし、コマーシャルには騙されません。まず私が食べるところから始まります。そして、社長さんにお会いします。そして、愛犬のめいちゃんに1ヵ月食べてもらいました。一日でも長生きしてほしいし、話せないからこそ、めいちゃんの目や毛、肌を観察しました。

そして全てに納得出来たのが「ペトコトフーズ」です。

今はそんなフードに出会えて幸せです。私達は食べたもので出来ています。それは犬達も同じ。

家族として迎えたからには最大限出来ることをして、幸せに長生きさせてあげることが私の幸せでもあるのです。

ペトコトさん、これから会社が大きくなっても 愛あるフードを作り続けていただくことを願っています。





「エサ」から「ごはん」と呼ぶ世界へ







「ペトコトフーズ」は、PETOKOTOの代表取締役社長 大久保が愛犬コルクと暮らす上で従来のドッグフードに疑問を持ち、「私たちが食べても安心できるごはん」を作るために誕生しました。2020年2月に愛犬向けのフレッシュペットフード「ペトコトフーズ for DOGS」を発売し、1日あたり約2万食分(※1)が日本中の愛犬に食べられています。







「ペトコトフーズ」は、愛犬に安心安全な“ごはん”を提供すべく、ヒトと同等の品質基準の食材のみを使用。季節に合わせて全国各地の信頼できる生産者から新鮮な食材を仕入れています。スチーム加熱・急速冷凍で食材本来の旨味や栄養素をキープし、着色料・保存料無添加のフレッシュタイプのドックフードを実現。レシピは世界に90人しかいない米国獣医栄養学専門医が開発し、子犬からシニア犬まで愛犬の一生に寄り添う、総合栄養食です。



また、独自のアルゴリズムで設計した診断機能で、愛犬の体重や体型など11項目にお答えいただくことで、愛犬に適した推奨カロリー量/給餌量を提案します。



主にヒト向けのデリ&グロッサリーショップである「グランドフードホール」での販売開始は、PETOKOTOのミッションである「ペットを家族として愛せる世界へ。」の実現に一歩近づき、「エサ」から「ごはん」と呼ばれる日の訪れを期待するものです。







「グランドフードホール」芦屋本店および六本木店では、「ペトコトフーズ」専用冷凍庫を設置します。これまでオンライン販売、オフライン店舗にて手に取っていただける場を拡大してまいりましたが、「ペトコトフーズ」専用冷凍庫を小売の店頭に常設いただくのは今回が初のケースになります。





取扱商品概要









■ペトコトフーズ for DOGS ビーフ 犬用総合栄養食

■ペトコトフーズ for DOGS チキン 犬用総合栄養食

■ペトコトフーズ for DOGS ポーク 犬用総合栄養食

■ペトコトフーズ for DOGS フィッシュ 犬用総合栄養食

いずれも75g 385円、150g 660円(税込)



・賞味期限:未開封で冷凍(-18℃以下)保存で約10ヵ月間(冷蔵の場合は10日以内、開封後は冷蔵保管の上4日以内)

・愛犬への与え方:

与える前日に冷蔵庫に移して解凍します。解凍後そのまま与えることもできますが、温めることで香りがたち、より美味しく召し上がっていただけます。温める場合は、500Wの電子レンジで20秒ずつ人肌程度になるよう温めるか、40度程度のぬるま湯で5~10分温めてください。一度温めたフードは再冷凍せず、お早めにお召し上がりください。



メニューの詳細:

https://foods.petokoto.com/menu



ペトコトフーズができるまで:





取扱店舗







■グランドフードホール 芦屋本店(兵庫)



〒659-0091

兵庫県芦屋市東山町6-6

電話:0797-35-2020

営業時間:11:00~18:00

定休日:火曜日





■グランドフードホール 六本木店(東京)



〒106-0032

東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ ヒルサイドB2F

電話:03-6455-5470

営業時間:【物販フロア】全日11:00~21:00、【レストラン】全日11:00~21:00

定休日:月曜日

※レストランはペット同伴で入店いただけませんのでご了承ください。







※1…2kgの小型犬が1日2回トッピングプランでご利用いただいた場合。





【会社概要】

会社名:株式会社PETOKOTO

所在地:東京都新宿区四谷本塩町2-8 WEEK四谷

代表者:代表取締役社長 大久保泰介

設立日:2015年3月23日

資本金:307,100,647円

従業員数:31名

ホームページ:https://corp.petokoto.com

事業内容:

・フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS」https://foods.petokoto.com/

・ペットライフメディア「PETOKOTO MEDIA」https://petokoto.com/

・保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」https://omusubi-pet.com/



<受賞実績>

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」掲載

Forbes JAPAN「200社一挙掲載! 日本のスタートアップ大図鑑」掲載

東洋経済「すごいベンチャー100 2022年最新版」掲載(2回目)

スタートアップカンファレンス「IVS2022 NAHA LAUNCHPAD」優勝(ドッグフードサービス史上初)https://youtu.be/-rhT0IMCTOo

2020年度グッドデザイン賞(ドッグフードサービス史上初)

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)



