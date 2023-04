[株式会社レアジョブ]

AI自動採点ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」の活用広がる



スキルの可視化と向上を支援する“AIアセスメントカンパニー”の株式会社レアジョブ(以下、レアジョブ)の法人向け事業子会社、株式会社プロゴス(以下、プロゴス社)は、ビジネスAIスピーキングテスト「PROGOS(R)」を活用し、英語スピーキング力の多国間比較を国際的な研究会で発表いたしました。











「PROGOS(R)」テストと海外展開





「PROGOS(R)」テストは、国際的な語学力基準CEFR(セファール)ならびにCEFR-Jに準拠する20分間のオンラインテストです。同テストの自動採点版は、音声認識APIと機械学習技術を使って自由発話の回答をシステムが採点するので、便利で低コストかつ迅速な受験機会を提供することができます。このアクセシビリティの高さから、2020年6月の発売以来、日本国内はもちろん、アジア各国でも急速に受験者が増加しています。





本発表では、日本、フィリピン、タイ、インド、カンボジア、シンガポール、中国、インドネシア、韓国、マレーシア、ベトナムにおける「PROGOS(R)」テスト受験者の結果にもとづき、CEFR-Jレベルによるスピーキング力の比較をしています。スピーキング力の構成要素である発音、流暢さ、正確さ、やり取り、一貫性、表現の幅という側面からの分析も試みています。社会人の英語スピーキング力の国際比較データは珍しく、アクセシビリティの高い「PROGOS(R)」テスト受験者が、日本だけでなく海外でも広がっていることから可能となりました。







国際団体ALTEと発表について





CEFRの語学テストの国際団体ALTE(アルテ・Association of Language Testers in Europe)の第8回国際大会(4月26日~28日 スペイン・マドリッド)において、プロゴス社取締役会長の安藤 益代と東京外国語大学大学院教授 投野 由紀夫氏が「PROGOS(R)テストによる英語スピーキング能力の多国間比較 」という共同発表を行いました。



ALTEはCEFRのアセスメントの側面を研究する団体であり、国際大会における日本からの民間テスト提供団体の発表は当社が初となります。AI活用のスピーキングテストであることと、社会人の英語スピーキング力の国際比較という点で多くの注目を集めました。



(ALTE第8回国際大会)

https://www.alte.org/Madrid-2023



・「PROGOS(R)」テストの紹介と分析結果の発表動画はこちら ※全編英語

https://www.youtube.com/watch?v=K9wyI0c5IWY



・「PROGOS(R)」テストの詳細はこちら

https://progos.ai/



(登壇者紹介)

東京外国語大学総合国際学研究院 教授 ワールドランゲージセンター長 投野 由紀夫氏



英国ランカスター大学でPh.D.(コーパス言語学)を取得。専門はコーパス言語学を応用した英語教育、英語辞書学、外国語教育学など。NHKの「100語でスタート!英会話」」(2003-2005年度)、「コーパス100!で英会話」(2009年度)、「基礎英語3」(2016-2020年度)の講師を歴任し、この4月からはEテレで「英会話フィーリングリッシュ」の講師も務めている。日本の英語教育の改革に関して、「CEFR-J」という新しい英語の汎用枠の構築プロジェクトも牽引している。



プロゴス社 取締役会長 安藤 益代



野村総合研究所、ドイツ系製薬会社を経て、渡米し滞米7年半の大学院/企業勤務経験を経て帰国。企業のグローバル人事戦略/人材育成・英語コミュニケーション分野にて25年以上の経験を有する。グローバルな視点から人的資本経営、リスキリングを分析。人的資本開示ISO30414リードコンサルタント・アセッサー、早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招へい研究員。 国際ビジネスコミュニケーション協会ならびにEdTech企業を経て 2020年より株式会社レアジョブに参画し、同グループで法人事業を担当するプロゴス社にて 2022年4月より現職。講演、執筆多数。







株式会社レアジョブについて





所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 中村 岳

U R L :https://www.rarejob.co.jp/

事業内容:英語関連事業

上場取引所:東京証券取引所プライム市場







レアジョブグループの事業展開について



レアジョブグループは、AIアセスメントカンパニーとして、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。





イメージムービー:レアジョブが描く少しだけ未来の風景









