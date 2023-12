[株式会社ディー・アップ]

株式会社ディー・アップ(本社:東京都港区、代表取締役:坂井満)が展開する「ディーアップ マスカラ&アイライナー(全28種類)」シリーズが、ベストコスメアワードにおいてシリーズ累計186冠*1を受賞いたしました。

また、日本最大級のコスメ・美容サービスLIPSで、『シルキーリキッドアイライナー(全11色)』がリキッドアイライナー部門で2年連続【1位】*を達成いたしました。







ベストコスメ シリーズ累計186冠*1 受賞!





ディーアップ マスカラ&アイライナーシリーズは、パッケージを2020年に一新、そこから新色のマスカラ7種類、アイライナー11種類を続けて発表し、現在マスカラ12種類、アイライナー16種類の全28種類のラインナップを揃えています。

2020年から、さまざまな媒体のベストコスメを多数受賞し、現在*3までにシリーズ累計186冠ものタイトルを獲得。プロのヘアメイクや美容家、ライター、美容系インフルエンサーなど、多くの方々にご愛用いただき、支持されています。



LIPSベストコスメで2連覇*2





するすると滑るような描き心地と、耐久性に優れた滲みにくさが好評の『シルキーリキッドアイライナー(全11色)』は、LIPSベストコスメにおいて、2022年に続き今年もリキッドアイライナー部門で【1位】に選ばれ、2連覇を果たしました。

トレンドに敏感なLIPSユーザーの方々から、特に高く評価されているのが、豊富なカラーバリエーション。時代のニーズに合わせ、“洒落感”や“透明感”を際立たせつつも、肌馴染みの良さや使いやすさにこだわった色展開が支持されています。

*1 2020年1月17日~2023年12月15日発表分(ディーアップ調べ)

*2 LIPSベストコスメ2022 リキッドアイライナー部門 1位、LIPSベストコスメ2023 リキッドアイライナー部門 1位

*3 2023年12月28日



2023年下半期&年間ベストコスメ受賞概要





■ディーアップ シルキーリキッドアイライナーWP (全11色)

小売価格 1,300円 (税込1,430円)



2023年下半期&年間ベストコスメ 累計16冠受賞!



▶シルキーリキッドアイライナー

・LIPS ベストコスメ2023 リキッドアイライナー部門 1位

・@cosme ベストコスメアワード2023 ベストアイライナー 第2位

・Lemon8 2023年 年間ベストコスメ アイライナー部門 受賞



▶グレーカシミア <2023年10月発売>

・sweet ベストコスメ2023年下半期 アイライナー部門 1位

・MORE ベストコスメ大賞2023下半期 アイライナー部門 1位

・MAQUIA ベストコスメ2023年下半期 アイライナー部門 2位

・美的 美容賢者が選ぶ2023年下半期ベストコスメ プチプラ部門 プチプラアイライナー編 2位 他

▶シフォンピンク

・美人百花 ベストコスメ2023winter 本当に買ってよかったランキング コスメ編 アイライナー 1位 他



<製品特徴>

・するするとなめらかな描き心地でかすれにくく高発色

・水、汗、皮脂に強く、1日中落ちにくい* *個人差があります

・極細0.1mmの筆先で細くも太くも自由自在



11色のカラーバリエーション









2023年下半期ベストコスメ受賞概要





■ディーアップ パーフェクトエクステンションマスカラ for カール (全8色)

小売価格 1,500円 (税込1,650円)



2023年下半期&年間ベストコスメ 累計19冠受賞!



▶パーフェクトエクステンションマスカラ for カール

・LIPS ベストコスメ2023 マスカラ部門 2位

・VOCE 2023年下半期 読者が選ぶベストコスメ マスカラ部門 3位



▶プラムブラック <2023年10月発売>

・美的 美容賢者が選ぶ2023年下半期ベストコスメ プチプラ部門 プチプラマスカラ編 1位

・sweet ベストコスメ2023年下半期 プチプラランキング マスカラ部門 2位

・VOCE 2023年下半期ベストコスメ マスカラ部門 3位 他

▶ピンクブラウン

・LDK the Beauty コスメ・オブ・ザ・イヤー2023 カラーマスカラ部門 ベストマスカラ

・美人百花 ベストコスメ2023winter 本当に買ってよかったランキング コスメ編マスカラ 1位 他



<製品特徴>

・バリッと固めず “ふんわりカール”を長時間キープ!* *個人差があります

・お湯+洗顔料で簡単オフ

・目幅に合わせた、使いやすいコンパクトブラシ



8色のカラーバリエーション









