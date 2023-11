[グッドパッチ]

株式会社グッドパッチ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:土屋尚史、以下「グッドパッチ」)が運営する新卒デザイナー特化型就活支援サービス「ReDesigner for Student」は、キャリアイベント「Designer Career Jam」を2023年12月9日(土)に開催します。



今年初開催となる「Designer Career Jam」は「『デザイナーとしてはたらく』を考える日」をテーマに、就職活動の進め方に悩むデザイナー志望の学生を支援するとともに、デザイナー採用を行う企業と学生との出会いを創出します。本イベントは本会場(東京)での開催と同時に、中継会場(仙台・京都・福岡)にもオンライン配信し、全国各地の学生が参加できます。







イベントサイト: https://lp.redesigner.jp/designer-career-jam



■要約

グッドパッチが運営するReDesigner for Studentが、デザイナー志望の学生と企業向けのキャリアイベント「Designer Career Jam」を12月9日に開催



「『デザイナーとしてはたらく』を考える日」をテーマに、就職活動に悩むデザイナー志望の学生の支援と、デザイナー採用を実施する企業との出会いを提供



都内のイベント会場での開催に加え、企業や大学を拠点に全国3カ所でオンライン中継する





■背景

昨今、ビジネスにおけるデザインならびにデザイナーのニーズは年々高まっており、2022年時点でデザインへの投資に効果を感じている企業は9割を超えるなど、デザインへの投資に積極的な企業は増加傾向にあります。(※)



デザイナーを志望する学生も増加する一方、どのような働き方があるのか、どのように企業に出会うかなど、デザイナーとして働くことに関する情報は一般に広く知られておらず、キャリア設計に悩む学生も多い現状があります。また、デザイナーを新卒採用したい企業においては、非常に厳しい採用市場の中でどのようにデザイナー志望の学生に自社を知ってもらい、出会うことができるかが課題となっています。



こうした状況を受け、「世の中にデザイナーを増やす」をミッションに掲げるReDesigner for Studentは、企業とデザイナー志望の学生が直接双方向でコミュニケーションをとることができる機会として「Designer Career Jam」を開催し、学生が卒業後のファーストキャリアをデザイナーとして歩むための機会を創出します。



※ReDesigner Design Data Book 2022 https://lp.redesigner.jp/design-data-book





■Designer Career Jam 概要

・イベント名:Designer Career Jam 「デザイナーとしてはたらく」を考える日



・主催:ReDesigner for Student(株式会社グッドパッチ)



・開催日時:2023年12月9日(土)10:15~18:00(開場:9:45)



・会場:

【本会場】

株式会社SmartHR オフィス

東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー



【中継会場】

京都会場:京都市内 大学キャンパスにて開催予定(詳細はイベントサイトにて公開)



福岡会場:株式会社gaz オフィス

福岡県福岡市博多区綱場町8-13 木梨ビル2F



仙台会場:Compass(レンタルスペース)

宮城県仙台市青葉区国分町1丁目8-13仙台協立第1ビル



・参加予定企業(五十音順):株式会社アドウェイズ、株式会社エイチーム、株式会社グッドパッチ、株式会社コンセント、サイボウズ株式会社、株式会社SmartHR、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト、株式会社マネーフォワード、株式会社MIXI



・学生参加費用:無料



・学生参加申込み窓口:https://student.redesigner.jp/events/20231209-designer-career-jam



・イベントサイト: https://lp.redesigner.jp/designer-career-jam





■スケジュール・詳細







【ゲスト紹介】



佐藤 亜沙美 アートディレクター・デザイナー

1982年福島県生まれ。2014年独立。『文藝』アートディレクター。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、日本テレビドラマ『だが、情熱はある』のタイトルロゴなどを手がける。

Instagram @satosankai(https://www.instagram.com/satosankai/)





■Designer Career Jamに関するお問い合わせ

本イベントへの参加等ご希望される企業および大学関係の方は、こちらよりお問い合わせください。



<連絡先>

Designer Career Jam運営事務局(ReDesigner for Student)

info@redesigner.jp





■関連情報

Goodpatch Blog「デザイナーを世の中に増やすために。ReDesigner for Studentの目指すデザイナー新卒採用市場とは」https://goodpatch.com/blog/redesigner-for-student-why





■ReDesigner for Studentについて

ReDesigner for Studentは、グッドパッチが運営する新卒デザイナー特化型就活支援サービスです。「世の中にデザイナーを増やす」をミッションに掲げ、デザイナーを目指す全ての学生とデザインの力を信じる企業をマッチングするプラットフォームを展開しています。



登録者数は累計26,000名を超え、総合大学から美術大学、専門学校まで幅広く利用されています。採用担当者が作品を見てスカウトできるだけでなく学生同士も作品を閲覧、フィードバックできる仕組みを通じて学びの機会を提供しています。



ReDesigner for Student https://student.redesigner.jp/

ReDesigner for Student 公式 X(旧Twitter)@ReDesigner_St (https://twitter.com/ReDesigner_St)



株式会社グッドパッチ https://goodpatch.com/



