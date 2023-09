[株式会社ルミネ]

暮らしにとけこむアートが勢ぞろい!最初の一点を決めたらあなたも今日からアートコレクター/開催日:11月4日(土)・5日(日)※3日(金・祝)はご招待制のプレビュー 場所:ルミネゼロ@ニュウマン新宿5F



株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸)は、アートのある毎日をお届けする「LUMINE meets ART PROJECT」(略称「LMAP」)の活動に取り組んでいます。この度、アートのある毎日を提案するルミネのアートフェア「LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2-」を11月4日(土)・5日(日)の2日間開催します。







4年ぶり2回目の開催となる今回は、ルミネがキュレーションしたアーティストが参加するアーティストが主役のアートフェアです。今、人気の新進気鋭のアーティストや海外から参加するアーティストなど、約30名のアーティストの作品が会場を彩ります。



もっと気軽に生活にアートを取り入れたい、アートと暮らしたい。それを叶えるLUMINE ART FAIR。会場に並ぶ作品は、自宅に飾れるサイズやイメージでセレクトしたり、コンシェルジュによるアドバイスなど、アートと共に暮らす、はじめの一歩を応援します。最初の一点を決めたらあなたも今日からアートコレクター。LUMINE ART FAIRでアートのある毎日をはじめませんか。



■開催概要

〔日時〕 2023年11月4日(土)11:00~19:00/11月5日(日)11:00~17:00

※11月3日(金・祝)はご招待制のプレビュー 18:00~20:00

〔場所〕 ルミネゼロ(ニュウマン新宿 5F)



〔内容〕 LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2-

「もっと気軽に生活にアートを取り入れたい、アートと暮らしたい」を叶えるアートフェア。

1.初めてでも安心。自宅やオフィスなど身近な空間に飾れるように手に取りやすい価格帯の“AFFORDABLE ART”や関連商品を販売

2.アートコンシェルジュスタッフによる出品作品の説明や作品の飾り方・保管についてのアドバイス

3.アートのプロによる会場内ツアーで会場内の作品のコンセプトやアーティストについてのレクチャー

4.人気アーティストのライブペインティングやワークショップの開催

5.POP-UPショップ



〔参加アーテイスト〕 庄島歩音・西山寛紀・飯沼英樹・高橋美衣・It‘s a living -Ricardo Gonzalez・Dana Tanamachi・exonemo・Julie Wolfeほか

※ほか参加アーティストは後日発表いたします。

※一部アーティストの作品は抽選販売です。抽選方法については特設サイト後日にてお知らせします。



〔特設サイト〕 https://www.lumine.ne.jp/lmap/2023lmaf ※10月3日(火)11:00 公開予定

※イベントは都合により中止になる場合がございます



Contents1:初めてでも安心。”AFFORDABLE ART”







「もっと気軽に生活にアートを取り入れたい、アートと暮らしたい」それを叶えるLUMINE ART FAIRです。アートに興味はあるものの「コレクション」と言われると躊躇してしまうという方にも、最初の1点“My First collection”を体験してもらいたいという思いから、自宅やオフィスなど身近な空間に飾れるように手に取りやすい価格帯のアフォーダブルな現代アート作品や関連商品をご用意します。

*Affordable(アフォーダブル):手ごろな、入手可能な



Contents2:アートコンシェルジュスタッフによるアドバイス!







“アートのある毎日”を始めるには、「何を基準に選んだらいい?」 「いったい何からはじめればいい?」 「どのくらいの大きさがいい?」など、たくさんの疑問がでてきてしまうもの。そこで、今回のアートフェアでは、国内外のアートに詳しいスタッフが「アートコンシェルジュスタッフ」として、様々な飾り方や楽しみ方、保管方法についてご案内いたします。



Contents3:アートのプロによる会場内ツアー!







アートのプロによる会場内のツアーにて、アートフェアの趣旨や約30名のアーティストの作品についてご紹介するツアーを開催します。本フェアのディレクターで、NYの「NowHere」、東京の「hpgrp GALLERY TOKYO」両ギャラリーのディレクターも務める戸塚憲太郎さんがご案内するSpecialなツアーです。ぜひご参加ください。



Contents4:人気アーティストのライブペインティングやワークショップ!







NYから注目のアーティストが来日!Ricardo Gonzalezによるライブペインティング開催!「It’s a living」。生きている、生きるということ、または人生とも訳せるかもしれないこの言葉を自身のシグネチャーとする、ブルックリンを拠点に世界で活躍するアーティスト、It‘s a living ことリカルド ゴンザレスさんが、ライブペインティングを披露します!シンプルで美しく流れるような書体をお楽しみください。

〔日時〕11月4日(土)15:00~16:00(予定)

※他アーティストライブペインティング・ワークショップは後日発表します。



Contents5:POP-UPショップもOPEN!







「LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2」ならではのアーティストとのコラボアイテムや暮らしに取り入れやすいアート感のある雑貨、小物などを取りそろえた、特別なPOP-UPショップもOPENします。

アメリカ・ワシントンDCを中心に活動し、本フェアにも参加するジュリー・ウルフと、パリの帽子・バッグブランド「ジャック・ル・コー」の最新コラボバッグも登場します。



■参加アーティスト

ルミネがキュレーションした約30名のアーティストが参加予定です。※全アーティストについては後日発表します。



庄島歩音

東京都出身、ロンドンUniversity of the Arts London Chelsea College でファインアートを学び、クラフトやフォークアートに影響をうける。近年青森に拠点を移し、よりリアルな自然の気配を反映させた作品を制作する。

主なクライアントワークにGODIVA, Afternoontea, Van Cleef & Arpelsなど

Instagram:@ayuneshojima

https://ayuneshojima.com





西山寛紀

イラストレーター。対象を色面構成で絵画的にとらえる表現を得意とし、書籍、雑誌、広告などでイラストレーションを手がける。クライアントワークと並行してオリジナル作品も制作し、国内外で展覧会を開催している。

Instagram:@chacknishi

https://hirokinishiyama.tumblr.com





飯沼英樹

長野県松本市出身の木彫家。ヨーロッパでアーティスト活動を開始。その後東京に拠点を移し、現在はヨーロッパと日本を中心に活動している。ファッショナブルな衣装に身を包む、力強い都会の女性たちを彫り続けている。

Instagram:@hidekiiinuma

https://www.hidekiiinuma.com







高橋美衣

1994年北海道生まれのアーティスト。2017年 横浜美術大学工芸領域卒業。日々何気なく描き続けている落書きの線や形からヒントを得た立体の作品を制作している。現在は神奈川県を拠点に活動中。

Instagram:@mie___takahashi



It‘s a living -Ricardo Gonzalez/リカルド ゴンザレス

メキシコ出身のグラフィックデザイナー、アーティスト。レタリング、タイポグラフィー、カリグラフィーや書体デザインを得意とし、カナダ、メキシコで活動した後、ブルックリンに拠点を移して活動している。

Instagram:@itsaliving

https://www.itsaliving.nyc/





Dana Tanamachi /デイナ タナマチ

NYを拠点に活動するイラストレーター、デザイナー、デイナ タナマチ。2000年代後半に即興のチョークインストレーションがGoogle関係者の目にとまり活動をスタートし、「チョークレタリング」のトレンドを生み出した。デザインの巨匠ルイーズ・フィリの下で働いた後、自身のスタジオを設立。それ以降、ターゲット、ナイキ、Google、ペンギンブックス、オバマ財団、アメリカ議会図書館からコミッションを受けるなどグローバルに活躍。米国郵便切手、タイム誌の表紙デザインから大きな壁画まで幅広い作品を手掛ける。

Instagram:@dana_tanamachi

http://www.tanamachistudio.com/





exonemo/エキソニモ

怒りと笑いとテキストエディタを駆使し、さまざまなメディアにハッキングの感覚で挑むアートユニット。千房けん輔と赤岩やえにより、1996年よりインターネット上で活動開始。2000年より活動をインスタレーション、ライヴ・パフォーマンス、イヴェント・プロデュースなどへと拡張し、デジタルとアナログ、ネットワーク世界と実世界を柔軟に横断しながら、実験的なプロジェクトを数多く手がける。2015年よりニューヨークに拠点を移す。

Instagram:@exonemo

https://exonemo.com





Julie Wolfe/ジュリー・ウルフ

ワシントンD.C.とNYで活動するジュリー・ウルフは、水彩と光を使った作品を制作。彼女のアーティスト・ブックはナショナル・ギャラリー・オブ・アート・ライブラリー、NY公共図書館など世界的な施設に収蔵。

Instagram:@juliewolfedesign

https://www.juliewolfe.net/



約750名が来場の盛況ぶり!前回の様子



「アートのある毎日」を提案するプロジェクト 「LUMINE meets ART PROJECT」の活動のひとつとして、2019年10月13日(日)に、ルミネ初のアートフェア「LUMINEART FAIR -My First collection-」をニュウマン新宿のルミネゼロにて開催。750名のお客さまにご来場頂きました。

リカルド ゴンザレス氏やステファン パラディーノ氏などの来日アーティストによるライブペインティングの実施や、「アートと身近に出合う方法」をテーマとするトークショーの開催、注目の11のギャラリーが一堂に会す作品展示、コンシェルジュによるご案内サービスなど、「アートのある毎日」を叶える様々なコンテンツを展開しました。



■LUMINE meets ART PROJECT(LMAP)とは?



アートのある毎日を。ルミネにとってのアートとは、日常の中の非日常。あたらしい価値観と自由な発想で、 自分を少しだけアップデートする。それがお客さまの未来の地図をより鮮やかなものにしてくれます。そんなアートのある毎日を、ルミネはアーティストのみなさんとつくっていきたいと思います。

https://www.lumine.ne.jp/lmap/



■関連リンク



LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2‐

https://www.lumine.ne.jp/lmap/2023lmaf

※10月3日11:00 公開予定

LUMINE meets ART PROJECT(LMAP)

https://www.lumine.ne.jp/lmap/





















