「プライムデー先行セール」を含む7月9日(日)~ 7月12日(水)の4日間、Amazon ブルーエアストアにて特別価格で販売



スウェーデン発の高性能空気清浄機「Blueair(ブルーエア)」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社(本社:東京都千代田区 / 代表取締役社長 室崎 肇:以下、セールス・オンデマンド)は、きれいな空気がもたらす快適な毎日を提案すべく、年間を通してブルーエア公式サイト(blueair.jp)にて様々なキャンペーンを実施いたします。







2023年7月9日(日)0時~7月12日(水)23時59分の4日間、世界基準*1No.1*2の空気清浄機ブルーエアがAmazon プライムデーにてセールを実施いたします。オンライン限定モデルのシックな「Blueair Pure 411+」を始め、ブルーエアを象徴するスタンダードシリーズ「Blueair Classic」、「Blueair Protect」をセール価格でご提供いたします。



湿った空気によりカビが発生しやすい夏の空気対策として、お得なチャンスを活用し、快適な空気環境を作りましょう。



【オンライン限定モデル】360°から空気を吸い込むシンプル&シックなモデル「Blue Pure 411+」







円筒形の形状を活かした本体下部360°全方向から部屋の空気をパワフルに吸引。天面にある大型ファンが空気を引き上げる力を最大限まで利用することで、低電力、低騒音を実現します。

また、独自の粒子イオン化技術と高性能フィルター技術の融合により、有害物質をパワフルに除去します。

ボタンひとつで操作もシンプル。メタルフレームのシックな外観はあらゆるインテリアに溶け込みます。



<花粉やダニなどはもちろん、ウイルスレベルの微粒子や花粉、カビまで除去する高いフィルター性能>





「Blue Pure 411+」は直径200mm、高さ433mm、重量約2.4kgとコンパクトながら、適用床面積*5 ~28平方メートル (17畳)の空間に対応。パーソナルな空間におすすめです。







LDKはもちろん、オフィスや店舗など大空間にも対応「Blueair Classic」









Blueair Classic は確かな清浄性能と、Wi-Fi機能によるスマート操作を兼ね備えた長く愛されるスタンダードシリーズです。「HEPASilent(R)テクノロジー」で空気中の花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルスなど0.1μm以上の微粒子を99.97%*3、ハイスピード清浄します。また、専用アプリを通じた遠隔操作や空気の観測など便利な機能も充実しています。





<ホコリや花粉などの有害物質に加えてニオイにも効果を発揮する高いフィルター性能>

Blueair Classic iシリーズに搭載されたデュアルプロテクションフィルターはニオイにも効果を発揮します。赤ちゃんのオムツ、ペットやタバコなど、室内のニオイは様々な要因から発生しますが、ニオイの対策として最も大切なことは、染み付く前に除去すること。Blueair Classicの高性能フィルターにより実現する空気清浄技術なら、気になるニオイをハイスピードで清浄することができます。



<世界基準*1 CADR(=Clean Air Delivery Rate)を高スコアで取得>

空気清浄機のグローバルスタンダードは、“清浄スピード”にあります。

目に見えない空気清浄機の性能を数値化した指標、それがクリーンエア供給率(CADR=Clean Air Delivery Rate)。空気清浄機が1分間あたりに供給する「きれいな空気」の量を表しており、この値が高いほど、空気清浄機の性能が高いことを示しています。Classic600シリーズは、CADRでの高スコアを取得しています。





ブルーエアが手掛ける新しい高性能空気清浄機「Blueair Protect」









Blueair Protectはブルーエアが手掛ける新しい高性能空気清浄機。

0.03μmというウイルスレベルの超微粒子まで99.99%以上除去*4し、さらにフィルターに捕集したウイルス・菌を抑制*6*7。部屋のすみずみまできれいな空気があっという間に行き渡ります。花粉、ウイルス、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛やフケ、ニオイなどさまざまな空気リスクからあなたと家族を守ります。





<基幹テクノロジーをさらに進化させた3つの新テクノロジーを搭載。さらにハイスピード清浄可能。>

ブルーエアの基幹テクノロジー「HEPASilent(R)(へパサイレント)テクノロジー」をさらに進化させた新テクノロジー「HEPASilent Ultra(TM)テクノロジー」を中核に「GermShield(TM)(ジャームシールド)テクノロジー」「SpiralAir(TM)(スパイラルエア)テクノロジー」という3つのテクノロジーが相互的に効果を発揮し、PM0.1よりもさらに微細な0.03μmというナノレベルの超微粒子を99.99%以上除去*4。さらにフィルターに捕集したウイルス・菌を抑制*6*7し、緻密に計算された供給口により作られた循環気流が8畳をわずか4分*8というハイスピードで清浄します。



<Blueair Protect 7540iが家電批評3月号で「BEST BUY」を受賞>

家電専門雑誌「家電批評」(2023年3月号)リビング用空気清浄機(静音性)部門にて、Blueair Protect 7540iが「BEST BUY」を受賞しました。

「静音性No.1!最大風量の運転でも静かで、最小風量だと騒音レベルは環境音にとけこむほど」と、静音性について高く評価いただいています。また、家電批評独自のタバコ5本を用いた実証実験でも、ガス成分をパーフェクトに除去する脱臭力、専用アプリを使用した操作性、占有面積の小ささ、曲線を多用したデザイン性なども評価いただいています。



本キャンペーンを通じて、室内空気環境改善し、ブルーエア製品がもたらす『きれいな空気と暮らす』ことの価値を体験いただければと思います。



ブルーエア空気清浄機がお得に買える!Amazon プライムデー





「プライムデー先行セール」および「Amazon プライムデー」期間中、「Blue Pure 411+」、「Blueair Classic」、「Blueair Protect」をセール価格でお求めいただけます。

プライムデー先行セールの対象商品は先行セール<7月9日 (日) 0時~7月10日 (月) 23時59分>と、プライムデーセール<7月11 日(火) 0時~7月12日 (水) 23時59分>の両方の期間を通じて同一のセール価格でご購入いただけます。



取扱店舗:Amazon ブルーエアストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/870CDC15-B833-48A4-BB24-06EC3B6CD093



プライムデー先行セール: 7月9日 (日) 0時~7月10日 (月) 23時59分

プライムデーセール:7月11 日(火) 0時~7月12 日(水) 23時59分



対象製品:

<Blue Pure>Blue Pure 411+/Blue Pure 411G

<Blueair Classic>Classic 690i/Classic 605/Classic 490i/Classic 405

<Blueair Protect>Protect 7410i/Protect 7510i/Protect 7710i



*1:米国家電製品協会(AHAM)によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRが、アメリカ、カナダ、中国、韓国などで利用されていることから事実上の世界基準とします(2023年1月現在)。

*2:Pro XL(オフィス・店舗向け)が CADR(クリーンエア供給率)で最高値以上を取得(2021年6月時点)。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙:600cfm / ホコリ:600cfm / 花粉:450cfm

*3:【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン)【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1㎛までの微粒子を99.97%以上除去*フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*4:【試験機関】暮らしの科学研究所(株)【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Protect 7770iを運転させ、SMPSにより粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム(5w%水溶液)【試験機運転条件】Blueair Protect 7770iをスピード[3]で運転【試験結果】約30分で30~100nmの超微粒子を99.99%以上除去 周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*5:日本電機工業会JEM1467規格に基づく数値。

*6:【試験機関】Vkan Centification & Testing Co.,Ltd.【対象】1種類の菌【試験方法】試験室(30 ㎥)において1種類の菌を含んだ懸濁液を噴霧し、Blueair Protect 7770iを運転させ菌をフィルターに捕集。試験機の GermShield(TM) モードを ON にして温湿度チャンバー(10 ㎥)の中で24 時間運転後、フィルターから菌を採取した。【試験結果】24時間で87.33%抑制 (WTS2020-19917) 密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*7:【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology【対象】1種類のウイルス【試験方法】試験室(30 ㎥)において1種類のウイルスを含んだ懸濁液を噴霧し、Blueair Protect 7710iを運転させウイルスをフィルターに捕集させた。試験機の GermShield(TM) モードを ON にして温湿度チャンバー(10 ㎥)の中で24 時間運転後、フィルターからウイルスを採取した。【試験結果】24時間で99.8%抑制 (2020FM24061R01E) 密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*8:日本電機工業会JEM1467規格に基づき算出(「スピード3」運転時)。



単機能空清のパイオニア、ブルーエア





ブルーエア社は創業者の思い「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」をもとに1996年にスウェーデンで設立され、今年で27周年を迎えました。高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。2010年には日本上陸を果たし、国内市場の単機能空気清浄機のパイオニア的な存在として、一般家庭のみならず、病院や大使館、ホテル、保育園など、空気にこだわる組織でも導入されています。近年は製品の性能だけでなく、デザイン性も評価されており、日本のGOOD DESIGN賞をはじめ、世界的に権威のある「iF DESIGN AWARD」と「Red Dot Design Award」も受賞しております。



ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト(URL:https://blueair.jp/)をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。



こどもの空気研究所





こどもの空気研究所(URL:https://cafc.blueair.jp/)は「Blueair」のCSR活動である「Clean air for children」の一環としてこどもの室内空気環境を考え、改善するための研究を行っています。

こどもが汚染物質の多い空気環境で長く生活すると、気管支ぜんそくやアレルギー性皮膚炎などのアトピー性疾患の原因にもなりえると言われており、対応が必要となる重大な課題です。

人は90%の時間を室内で過ごすと推計されています。「こどもの空気研究所」は1日の大半を室内で過ごすこどもの未来を守るため、室内空気環境についての理解を深めるきっかけと、空気環境改善の大切さをお伝えし、きれいな空気を提供するための活動を行ってまいります。



セールス・オンデマンド株式会社について





セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました(2017 年 3 月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み)。

2010 年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。



※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



