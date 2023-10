[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

11月20日(月)発売のファッション誌『la farfa』にもSHEIN賞受賞者が登場!



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」が協賛したプラスサイズビューティーコンテスト『Today’s Woman Plus Size Beauty Contest 2023』が2023年10月9日(月祝)にYAMANO HALLにて開催され約1年間に及ぶ候補者たちの活動に幕を閉じました。当日、見事「SHEIN賞」に選ばれた受賞者は、2023年11月20日(月)に発売される『la farfa(ラ・ファーファ)』(文友舎)1月号に登場いたします。







(c) Today’s Woman

カメラマン:逸見隆明 Takaaki Henm



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2023年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、「すべての人へ無限の“リスペクト”を!」をテーマに掲げ、YAMANOHALLにて10月9日(月祝)に開催された『Today’s Woman Japan Plus Size Beauty Contest 2023』へ協賛いたしました。



本コンテストでは、Today’s Womanの活動を通じてプラスサイズの女性の美しさを表現いただいた方に「SHEIN賞」をご用意しており、受賞された方には、大会後1年間「SHEIN」のプラスサイズファッションアンバサダーに任命し、プラスサイズファッションの美しさを広める活動をご依頼いたします。そして今年は、計21名のファイナリストより、プラスサイズの女性の美しさを最も表現いただいたSophisticated ClassのYasueさんが「SHEIN賞」を受賞されました。Yasueさんは、今年度の「SHEIN」のプラスサイズファッションアンバサダーの活動の第一歩として、プラスサイズ女子のためのファッション誌 『la farfa』 の1月号(11月20日(月)売り)にて幅広いサイズとカテゴリーを展開するSHEINならではのコーディネートをYasueさんが披露することが決定いたしました。ぜひこの貴重な機会に、チェックしてみてください。



「SHEIN」は、「ファッションスタイルに関係なく誰もが無条件に自分自身を表現できる」 というブランド理念のもと、プラスサイズの製品を他のサイズと同様に幅広く展開し、体型・性別を超えた全ての人に自由にファッションを楽しめる場を今後とも提供してまいります。



「SHEIN賞」Yasueさんのコメント





この度は、このような素敵な賞をいただき、とても嬉しく思います。



この賞をいただけたのも、私の心を奮い立たせ、同じステージで泣き笑いしたToday’s Womanの仲間たちのおかげでもあります。私は彼女たちをとてもリスペクトしています。



SHEIN様は、2023世界で最も価値のあるブランドランキングのアパレル分野で上位におられ、毎日新作アイテムを発売し、いち早くトレンドを押さえるファストファッションブランドです。

日本では見かけないファッションもSHEIN様ならではだと感じ、私たちがなかなか挑戦出来なかった大きさのお洋服問題も、叶えてくれる多様性のあるお洋服です。

そのような素晴らしい賞を受賞でき、今後は、インフルエンサーだけではなく、様々な分野でも活かせていきたいと考えています。

そして、ファッションスタイルに関係なく、誰もが無条件に自分を表現出来ることを、お洋服を通して発信していきたいです。



この度は、本当にありがとうございました。





11月20日(月)発売のファッション誌『la farfa』にも登場!





この度、「SHEIN賞」受賞者には、プラスサイズ女子向けのファッション誌「la farfa」の 1月号(11月20日(月)売り)にて、プラスサイズファッションの美しさを広めるべく、SHEINのサイズ展開とカテゴリーの幅広さを活かしたSHEINならではのコーディネートを披露いたします。この貴重な機会をぜひチェックしてみてください。





■ファッション誌 『la farfa』 概要

株式会社文友舎が発行する、日本初のプラスサイズ女子のための

ファッション誌。

発刊10周年を迎えた2023年3月に、ラ・ファーファの専属モデル

である安藤うぃが編集長にも就任。

「カラダを削らず、センスを磨く」をモットーに掲げ、L~10Lまでの洋服情報や、トレンドのコーディネートを多数紹介。

ファッション以外にも、ビューティー、グルメ、レジャー、

エンタメ等、プラスサイズ女子が気になる情報が盛りだくさんな

一冊。



発売日:3月・5月・9月・11月の20日発売

■公式ウェブサイトURL:https://lafarfa.jp

■Instagram:https://www.instagram.com/lafarfa_jp/





「Today’s Woman」とは、今を生きる、自分を尊重し人にも優しく世界に可能性を与えられる人。そして常に前を見て、自分自身を祝福してあげられる人。この新しいビューティコンテストは、自分以外の誰かや、違うスタイル、他のコンテストと比べるのではなく、また、周りの目を気にしておちゃらけたり、自分を誤魔化すのではなく本当の自分を表現する場所であり、あなたを尊敬する仲間しかいない安心・安全な場所です。真の多様性が尊重された社会の実現に向けて、少しでもこの大会が貢献できるように、ステージ上での彼女達の活躍に応援をお願いします。





『 Today‘s Woman』 概要









【開催概要】

開催日 : 2023年10月9日(月祝)

開催場所:YAMANO HALL (〒151-8539 東京都渋谷区代々木1丁目53-1)

募集要項:18歳以上の女性のみ。それ以外は、洋服サイズはもちろん、国籍、年齢、既婚・未婚などは問わず。

クラス :Sophisticated Class(18~39歳) / Elegant Class (40歳以上、上限は設けない)



■公式ウェブサイトURL:https://www.todayswoman.com/

■Instagram :https://www.instagram.com/todayswomanplus/

■Facebook :https://www.facebook.com/todayswomanplus

■YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC6HuniXcuS7NJzzpNdB-LEw





「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。









【会社概要】

会 社 名 :ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram :https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント :https://lin.ee/PMjYdcm

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS :iOS/Android



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-20:16)