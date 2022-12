[株式会社WOWOWプラス]

ゲストにシンガーソングライターの優河を迎えたスペシャルパフォーマンスも



「WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽」は、ジャンルの壁も、国境も越えたピアノスリーピースバンドRyu Matsuyama出演のオリジナルライブ番組『Ryu Matsuyama -L!VE- from RITTOR BASE◇WOW!iSM』を1月16日(月)よる11時からテレビ初独占放送いたします。







『-L!VE- from RITTOR BASE◇WOW!iSM』シリーズは、持ち時間60分の中でアーティストが自由にパフォーマンスしてもらう。その場で起こっている出来事をよりリアルにパッケージする為に、録音はバイノーラル技術を用い、ステレオ放送でも臨場感ある没入型サウンドが疑似体感できる実験的な音楽番組となっている。「御茶ノ水RITTOR BASE」独自のシステムを駆使して創り出すサウンドは、ライブ演奏をその場で見ているような立体音響を楽しむことができる。



第6弾となる今作に登場するのは、イタリアで生まれ育ったフロントマンの名前をそのままバンド名に冠した、Ryu Matsuyama。2022年9月には、ドラマ『オールドファッションカップケーキ』の主題歌 「blue blur feat. mabanua」や、ラッパー・BIM、シンガーソングライター・優河との客演作品を収録したサードアルバム、『from here to there』をリリースし、音楽ファンの間で話題を呼んでいる。そんな彼らの音楽を、国内でも高い水準を誇る立体音響を実現した収録スタジオから極上の音楽体験としてお届け。



さらに、スペシャルゲストに優河を迎えた特別なパフォーマンスも披露。

R&B, Neo-Soul, City Pop, Chill, HIPHOPなどのジャンルを越え、海も越えたエモーショナルなサウンドスケープを想起させるRyu Matsuyamaの、ここでしか観られない貴重なパフォーマンスをお見逃しなく!



■放送番組情報

『Ryu Matsuyama -L!VE- from RITTOR BASE◇WOW!iSM』

1月16日(月)よる11時

収録日:2022年12月9日/収録場所:御茶ノ水RITTOR BASE

https://www.wowowplus.jp/program/episode.php?prg_cd=CIIDO22007



■御茶ノ水RITTOR BASEとは

楽器の音がより良く響くことを第一に設計されたRITTOR BASE。

AGSという音響拡散体を多数導入するとともに、床材にはギターの指板にも使われるローズウッドを採用。反射と拡散とが絶妙にブレンドされた心地良い響きを演奏者に返していく。音響機材は、メイン・スピーカーにGENELEC S360Aとサブ・ウーファーの7380Aを導入。またCODA AUDIOの小型スピーカーD5-Cubeを8台設置し、スピーカー・レンダリング・システムと組み合わせることで、Dolby Atmosや22.2chといったイマーシブ・オーディオの再生も可能。さらにはRITTOER BASEのために組まれた立体音響リバーブ=Cubic Chiverbにより、教会やホール、洞窟など、さまざまな音響空間を作り出すことができる。

御茶ノ水RITTOR BASE公式サイト https://rittorbase.jp/



■WOW!iSMとは

魅力あふれるパフォーマンス、独自の個性で、観客から「ワォ!」と感嘆されるアーティストたちを特集するオリジナル・プログラム。

WOW!iSM / ワウイズム 【公式】Twitter https://twitter.com/WOW_iSM



■WOWOWプラスとは

WOWOWならではの魅力あふれる番組をお届け!

ヒット作から名作まで様々な映画を高画質&途中CMなしで放送。オリジナルドラマ、音楽ライブ、世界最高峰のスポーツも!

スカパー!、J:COM、ひかりTVや全国のケーブルテレビ局でご視聴頂けます。

公式サイト https://www.wowowplus.jp/



