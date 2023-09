[株式会社ドリコム]

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下「ドリコム」)のグループ会社の株式会社スタジオレックス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:粕田澄人、以下「スタジオレックス」)提供の新感覚スマホRPG『猫とドラゴン』において、2023年9月18日(月)より、TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。





■TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』とは

「陰の実力者」

それは、主人公でも、ラスボスでもない。

普段は実力を隠してモブに徹し、物語に陰ながら介入して密かに実力を示す存在。

この「陰の実力者」に憧れ、日々モブとして目立たず生活しながら、力を求めて修業していた

少年は、事故で命を失い、異世界に転生した。

シド・カゲノーとして生まれ変わった少年は、これを幸いと異世界で「陰の実力者」設定を楽

しむことにする。

「妄想」で作り上げた「闇の教団」を倒すべく(おふざけで)暗躍していたところ、どうやら

本当に、その「闇の教団」が存在していて ……?

ノリで配下にした少女たちは勘違いからシドをシャドウとして崇拝し、シドは本人も知らぬと

ころで本物の「陰の実力者」になっていき、そしてシドが率いる陰の組織「シャドウガーデ

ン」は、やがて世界の闇を滅ぼしていく 。――

主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ!?



公式ホームページ https://shadow-garden.jp/





■『猫とドラゴン』とは

「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい!」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。

「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。



■『猫とドラゴン』× TVアニメ『陰の実力者になりたくて!』コラボキャンペーン概要

『猫とドラゴン』にTVアニメ『陰の実力者になりたくて!』のキャラクターが登場!



コラボガチャには、UR オーブ「シド・カゲノー」URオーブ「アルファ」SRオーブ「アレクシア・ミドガル」が登場!

さらに、「大勧誘!スカウトラッシュ!」などにUR オーブ「デルタ」が登場!



今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、是非お楽しみください。



【コラボ開催期間】2023年9月18日(月)~ 2023年10月2日(月)(15日間)



『陰の実力者になりたくて!』コラボガチャ

UR オーブ「シド・カゲノー」が獲得できる「シド・カゲノーBOX」と、URオーブ「アルファ」が獲得できる「アルファBOX」の 2つのガチャが登場!

コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。



<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>

【シャドウ】シド・カゲノー(URオーブ)









※イラストは最終進化時のものです。



【七陰・第一席】アルファ(URオーブ)









※イラストは最終進化時のものです。



【凡人の剣】アレクシア・ミドガル(SRオーブ)











※イラスト、肩書は最終進化時のものです。



『陰の実力者になりたくて!』のキャラクターが登場!「大勧誘!スカウトラッシュ!」

期間限定イベント「大勧誘!スカウトラッシュ」に『陰の実力者になりたくて!』のキャラクターが登場!

スカウトに成功するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「デルタ」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。



<開催期間>

猫とドラゴン「大勧誘!スカウトラッシュ」:9月18日(月)14:00 ~ 9月24日(日)23:59(7日間)



<大勧誘!スカウトラッシュなどで獲得できるコラボユニット>

【血に飢えた獣】デルタ(URオーブ)









※イラストは最終進化時のものです



3. コラボ記念ログインボーナス

期間中にアプリにログインすることでコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。



4. コラボ記念ミッション

コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。

ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。





『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。





■『猫とドラゴン』の概要

アプリ名

猫とドラゴン













提供元

studiorex Co., Ltd.



提供開始日

enza版:2019年4月3日

オリジナル版:2019年6月20日

Mobage版:2019年10月1日

Yahoo!Mobage版:2019年10月1日

GREE版:2019年12月11日

Android版:2020年7月1日

iOS版:2020年7月1日



ジャンル

協力バトルRPG



対応OS

Androidバージョン6.0以降

iOS12.0以降

※kindle関連端末非対応となります



公式サイト

https://official.nekodora.jp/



公式X

https://twitter.com/nekodragons



価格

基本プレイ無料(アプリ内課金有り)



ダウンロード

enza版

https://neko.enza.fun

オリジナル版

https://game.nekodora.jp

Mobage版

http://pf.mbga.jp/12026639/

Yahoo! Mobage版

http://yahoo-mbga.jp/game/12026639

GREE版

http://mpf.gree.jp/80144/

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1511118477

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioking.nekodora





(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン

<本件に関するお問い合わせ先>

■本キャンペーン等に関する問い合わせ先

株式会社スタジオレックス (今村)

MAIL: imamura_t@studiorex.co.jp



株式会社ドリコム IRPR部

TEL: 050-3101-9977 FAX: 03-6685-3657 MAIL: pr@drecom.co.jp



2023年9月18日

株式会社スタジオレックス









