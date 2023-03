[オニオン新聞社]

Growth支援事業を展開する、株式会社オニオン新聞社(本社:千葉県千葉市中央区、代表取締役社長:山本寛、以下「オニオン新聞社」)は、2023年4月5日(水)~4月7日(金)に東京ビッグサイトで開催される第32回 「Japan IT Week 春」のデジタルマーケティング EXPO春に出展します。







オニオン新聞社について



「GROWTH BEST PARTNER =ONION」

顧客企業と地域社会の持続的成長にコミットするベストパートナーを目指しています。

顧客企業のトップラインを伸ばすために、ブランドメディア構築、WEB広告、SEO、UIUX改善、運用代行等、オニオン新聞社が持つ人的リソースの提供と様々なアセット・リソースを活用し、総合的なマーケティング支援を行い、成長にコミットします。









主な取り扱いブランド



Growth支援, Web制作, Webマーケティング, Google, Yahoo!, Indeed,

Instagram, facebook,LINE, Tik Tok, YouTube, コンテンツSEO, 内部SEO, Hub Spot





オニオン新聞社 事業内容



オニオン新聞社は、1社完結のソリューションのご提供が可能です。

事業企画・事業開発、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行支援まで一貫したマネジメントでソリューションをご提供、約65名のチームメンバーがSEM、ディスプレイ、SEO、SNS、各種広告、LP・サイト制作からWeb解析まで、デジタルマーケティングにおけるソリューションをワンストップで提供するインターネット広告代理店として、デジタル集客をサポートしています。





商品及びサービス





■月次支援(コンサルティング)サービス(SEO)





■Web制作サービス





■Google広告 Yahoo!プロモーション広告 SNS広告 Indeed HubSpot



■Japan IT Week春/オニオン新聞社

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2023/directory/directory-details.org-97f3f57c-bcac-4dd2-af0c-d5d063b49c95.html#/







「Japan IT Week 春」 出展概要



イベント名:「第32回 Japan IT Week 春」 第17回デジタルマーケティング EXPO春

開催日時:2023年4月5日(水)~7日(金) 10:00~18:00 ※最終日は17:00まで

会場:東京ビックサイト 東ホール ※オニオン新聞社ブース番号:E14-16

公式サイト:https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

※招待券のダウンロードも可能







「PR TIMES」ブースを巡るスタンプラリーに、オニオン新聞社も参加



「PR TIMESと利用企業の共同でスタンプラリーを実施します。

賛同企業の内4社様のブースを巡っていただくことを条件とし、各ブースで配布するシールを4社分集めていただいた方限定で、PR TIMESテレワークブースにて日本全国の銘菓をお渡しします。



■オニオン新聞社 会社概要

社名:株式会社オニオン新聞社

代表者:代表取締役社長 山本 寛

所在地:〒260‐0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル5F

※自律式分散型ワークスタイルで在宅で全国から様々なDX人材が集まり地方創生に取り組んでおります。

設立:1991年11月

URL:https://www.onionnews.co.jp/



