株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、全34タイトルが最大70%OFFでご購入いただける“Phoenixx Winter Sale”を各プラットフォームで開催しておりますことを、お知らせいたします。





Winter Sale概要 <20%~70% OFF>





セール期間

Steam: 12月22日(金) - 1月5日(金)

Nintendo eShop: 12月22日(金) - 1月5日(金)

PlayStation Store: 12月20日(水) - 1月5日(金)



セール対象タイトルの詳細はこちらからご確認ください。

https://phoenixx.ne.jp/phoenixx-wintersale2023/



注目タイトルピックアップ!







幻想郷ディフェンダーズ

対象PF: Switch / Steam

2200円 → 660 円! 【70%OFF】

キャラクターを操作&トラップを配置し、襲いかかる大量の妖精たちを撃退するアクションタワーディフェンス!

使えるキャラクターは東方Project 各作品から20名弱が参戦! 凍らせる、吹き飛ばす、大群で戦う、個性を活かして守りきれ!





不思議の幻想郷 -ロータスラビリンスR-

対象PF: Switch / PS4

4,950円 → 2,475円!*PS4版 【50%OFF】

常識破りの超人数ダンジョン探索 RPG!

敵も味方も大勢 VS 大勢――

ダンジョン探索 RPG の非常識、ここに極まる!登場キャラクターは 60 以上、ローグライクの常識を破る超人数パーティー制で大勢の仲間を一斉に率いて、さぁ、幻想迷宮「ロータスラビリンス」へ!





幻想討幻経

対象PF: Steam

2,420円 → 1,210円! 【50%OFF】

コンセプトは東方×機械×狩り!

霊夢や魔理沙と共に空から攻

撃し、 格闘アクションと 3D 弾幕で 、 月面より幻想郷に現れた機械の敵 を撃破しよう!







fault - StP - LIGHTKRAVTE

対象PF: Switch / Steam

1,780円 → 1,068円! 【40%OFF】

ファンタジー×SFが融合したその先にある世界――ルゼンハイド国。

そこで暮らす平凡で凡庸な究極の一般市民の少年カージの物語。

全世界でシリーズ累計販売50万本以上を誇るシネマチックアドベンチャーノベル「fault」シリーズの、シリーズ第4作品目となる最新作!







Physical Layer

対象PF: Steam

880円 → 616円! 【30%OFF】

スキルを駆使してサクサク進むガンシューティング!

女子高生扮する“かわいい”エージェントを操作し、敵基地への潜入を目指すステージクリア形式の見下ろし型ガンシューティング!

“反転”や“オブジェクト投げ”といった特殊なスキルと、状況に応じた武器選びで鮮やかにステージを攻略しよう!







TrinityS

対象PF: PS4 / PS5

1,870円 → 1,496円! 【20%OFF】

最大3人で遊べる協力オンラインアクション!

ファンタジーアクションRPGのボス戦だけを抽出し、連続で遊べることにフォーカスした、最大3人で遊べる協力オンラインアクションゲーム。

強大なボスとステージギミックによる短時間で濃厚なゲーム体験をお届けします。



対象タイトル一覧







※プラットフォームによってパブリッシャーが異なるタイトルが含まれます。Phoenixxパブリッシュ以外のプラットフォームに関する情報は各販売元でご確認ください。





株式会社Phoenixx





―――

Creators - Centric クリエイターには無限の可能性が秘められています。 Phoenixx は、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、 すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。 10 年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。 世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



―――



