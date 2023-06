[プレミアムウォーター株式会社]

プラスチックフリーイベントを目指し5/27(土)・6/17(土)に開催



良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家

庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:金本 彰彦)は、2023年5月27日(土)・6月17日(土)に開催された「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023」のイベント会場にて、マイボトル持参でプレミアムウォーターの天然水が飲めるウォーターステーションを設置いたしました。







「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023」にてウォーターステーションを設置!







サーフミュージックをベースにオーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティックギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター・平井 大が2023年5月27日(土)・6月17日(土)に開催したビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023」にて、プレミアムウォーターの天然水が飲めるウォーターステーションを設置いたしました。

今回のイベントでは、リデュース(ごみ削減)とリユース(再利用)に力を入れることでプラスチックフリーを目指しており、マイボトルの利用を促すプレミアムウォーターと思いが重なり出展に至りました。2日間で合計4.5万人(SENNAN LONG PARK 1.5万人、ZOZOマリンスタジアム3万人)の方にご来場いただいた本イベントですが、当日は多くの方がマイボトルを持参してウォーターステーションにお越しいただき、2日間のイベントで約5,760本分のペットボトル(500ml換算)を削減することができました。

※お水ボトル1本(12L)当たり、500mlペットボトル12本削減できる換算(自社調べ)

これからもプレミアムウォーターは、安心安全の天然水をお客様にお届けするとともに、マイボトルの利用促進に努めてまいります。



「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023」詳細







・開催日程:2023年5月27日(土)SENNAN LONG PARK

2023年6月17日(土)ZOZOマリンスタジアム

・時間 :OPEN 11:00 / CLOSE 19:00

#1 Surf Stage 13:00~ #2 Turf Stage 17:30~

・詳細HP :https://hiraidai.com/thebeachtrip2023/



プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取り組みについて





詳細:https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



プレミアムウォーターについて







プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、

ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい天然水をいつでも使うことができます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、

力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、

デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー

などライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト(https://premium-water.net/)をご覧ください。



プレミアムウォーター公式Webサイト :https://premium-water.net

プレミアムウォーター公式Twitter :https://twitter.com/premium_water

プレミアムウォーター公式Facebook :https://www.facebook.com/premiumwater.net

プレミアムウォーター公式Instagram :https://www.instagram.com/premium_water



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)