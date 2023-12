[株式会社10ANTZ]

株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区代表取締役:高澤真)が、企画・制作するスマートフォン向けゲームアプリ「戦国 A LIVE」(読み:センゴク ア ライブ)は、12月14日(木)にリリースから0.5周年を迎えました。これを記念し「第1回 戦国歌合戦」を現在開催中です。「第 1 回 戦国歌合戦」とは、アプリはもちろん、WEBサイト、グッズなどで展開される様々な場所から、紅組、 黒組、白組の3組に分かれた戦国武将たちに投票できるイベントで、勝利した組には初期ユニット曲の MV 化 や書き下ろしイラスト、勝利組にフォーカスを当てたストーリーの配信など、豪華特典をご用意しております。この度、12月18日(月)から12月24日(日)まで、西武鉄道池袋線池袋駅改札内、池袋ビッグボードに「戦国 A LIVE」に登場する戦国武将たちの特大ポスター(縦2.06m×横17.5m)が掲出中。







ポスターには、ここだけでしか手に入れることのできない限定トレーディングカード12種が貼り付けられており、1人につき1枚カードを持ち帰ることができる仕様となっております。投票はカード裏面のQRコードからアクセスできる特設サイトにて行うことができますので、ぜひこの機会だけの限定トレーディングカードを手に入れて投票に参加してください。



現在「戦国 A LIVE」アプリでは、最大50連の無料ガチャチケットが手に入るログインボーナスや、お友達紹介でアプリ内通貨ジュエルが最大5,000個手に入るキャンペーンも開催中です。「戦国 A LIVE」のスペシャルな0.5周年をお楽しみください。



「戦国 A LIVE」は、謎のエラーコードにより突如、現代に転生してきた12人の戦国武将たちが、刀を捨て、歌を武器に、アーティストとなり天下を目指す、リズムゲームアプリを中心としたメディアミックスプロジェクトです。アプリ内では、往年の名曲をカバーした様々な楽曲はもちろん、様々な楽曲で遊ぶことができます。



●池袋ビッグボード ピールオフ特大ポスター 詳細

期間:12月18日(月)~12月24日(日)

場所:西武鉄道池袋線池袋駅改札内 池袋ビッグボード

※限定トレカは12種類ランダムです。

※限定トレカは期間中毎日補充いたします。

※限定トレカの転売はご遠慮ください。

※駅及び駅係員のお問い合わせはご遠慮ください。

※ご覧いただくには入場券の購入が必要になります。

※ご覧になる際は周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

お問い合わせ先:support_sengoku_a_live@10antz.co.jp



▼掲出位置図



▼トレーディングカード(全12種)







●「第1回戦国歌合戦」詳細

投票期間:12 月 15 日 0:00~12 月 27 日(水)23:59

中間発表:12 月 22 日(金)

結果発表:12 月 28 日(木)

勝利得点:初期ユニット曲の MV 化・書き下ろしイラスト・勝利組にフォーカスを当てたストーリーの配信



投票方法

1.SNSで投票

2.アニメイト池袋本店店頭で投票(12月15日(金)~12月21日(木))

3.グッズ購入で投票

4.アプリ内キャンペーン参加で投票:

5.池袋ビッグボードでトレーディングカードを手に入れて投票



1.アニメイト池袋本店に戦国武将たちが出陣!

開催期間:1Fエントランス広場にて12月15日(金)~12月21日(木)

15日から出陣中のエントランス広場ではその場で応援したい組に投票することができます。

等身大パネルや迫力あるビジョンで0.5周年を記念した特別な映像がお出迎え。1週間限定となりますので、皆様ぜひお見逃しなく。



2.0.5周年記念ログインボーナス

開催期間:12月15日(金)15:00~12月31日(日)4:59

投票券やアプリ内通貨のジュエルが手に入るログインボーナスを実施中!



3.友達紹介キャンペーン”#集え新家臣キャンペーン”

開催期間:12月7日(木)21:00~1 月 8 日(月)22:59

お友達を紹介すると、最大 5,000 個のアプリ内通貨のジュエルが手に入れられるキャンペーンを実施中!

この機会に「戦アラ」に友達を紹介して、一緒に投票しよう!

招待を受けて「戦アラ」をはじめた新家臣も最大 3,000 個のジュエルを獲得できます!



●あらすじ

貴様は何のために生きている

2022年12月31日

渋谷スクランブル交差点に突如現れた戦国武将と忍たち。

待っていたのは死か、現代か?



混乱と一触即発の刀を止めたのは、ビジョンから流れる「音楽」だった。

あれほど望んだ泰平の世で心に影を落とす現代人。

そして彼らは決意する。

歌で救うことを。



これから紡がれる歴史と、目の前にある現実の狭間で、不安も悲しみも喜びも、すべてを歌にのせて。



すべては「今を生きる」ため──



●出演声優

上杉謙信(CV.北村諒)・武田信玄(CV.鮎川太陽)・明智光秀(CV.橋本真一)・織田信長(CV.増田俊樹)・服部半蔵(CV.白石康介)・佑太郎(CV.海渡翼)・前田利家(CV.橋本祥平)・石田三成(CV. KENN)・片倉小十郎(CV.高橋広樹)・真田幸村(CV.内田雄馬)・伊達政宗(CV. 小笠原仁)・風魔小太郎(CV. 赤澤遼太郎)



「戦国 A LIVE」

対象OS:iOS/Android

利用料:基本無料/アイテム課金

公式サイト:https://sengoku-a-live.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/sengoku_a_live

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sengoku_a_live_official

公式YouTube:https://www.youtube.com/@sengoku_a_live_official

公式LINE:https://page.line.me/187oqjwo?openQrModal

著作権表記: (C)10ANTZ Inc.



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Appleは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store はApple Inc. のサービスマークです。

※Google Playは、Google LLCの商標です。



