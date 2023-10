[Hero Entertainment Co., Ltd]

大量の祝典がもらえるイベントや豪華ログインボーナスを見逃すな!



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd(本社:香港、以下HK Hero Entertainment)は、三国志アクションRPG『三国極戦』(iOS版、Android版)に関しまして、リリース一周年記念Ver 1.14.000 のアップデートを2023年10月30日(月)に実施することをお知らせいたします。



今回のアップデートでは純金武将・典韋が登場するだけでなく、追加コンテンツも多数お届けする予定です。さらに、リリース一周年を記念する期間限定のイベントやキャンペーンも開催します。





◆Ver.1.14.000へアップデート!新武将「典韋」登場!その他新規コンテンツも追加!



『三国極戦』は2023年10月30日(月)にアップデートを実施いたします。今回のアップデートに伴い、新武将「典韋」や新規メインシナリオなどの新規コンテンツを実装いたします。一周年を機に、一新した『三国極戦』をどうぞお楽しみください。



【アップデート内容概要】

1.新純金武将「典韋」登場!期間限定イベント「虎咆天地」を開催

命を懸けて曹操を守った武将「典韋」(CV:安元洋貴)をプレイアブルキャラクターとして新たに実装いたします。これに伴い、期間限定イベント「虎咆天地」を開催いたします。典韋は期間限定イベント「虎咆天地」の「募集(ガチャ)」より排出される「典韋の欠片」を集めることで入手できます。



▼「虎咆天地」イベント期間

2023年11月1日(水) 5:00 ~ 2023年11月7日(火) 4:59

※本イベントは1~60サーバーでのみお楽しみいただけます。戦区外サーバーは上記期間における本イベントの開催はございません。あらかじめご了承ください。



▼「典韋」入手方法

「虎咆天地」イベントの「募集」より排出される「典韋の欠片」を集めると獲得できます。

▼入手可能期間

2023年11月1日(水) 5:00 ~ 2023年11月7日(火) 4:59



※「虎咆天地」イベントの「募集」には「神将募集帖」が必要となります。※「神将募集帖」はイベントの任務などで入手できるほか、龍玉で購入するか、イベントパック購入で獲得することができます。



2.新モード「長安決戦」を追加

攻撃側と守備側に分かれ四国で長安を奪い合う新モード。長安決戦のシーズン開始時に天下への道の建国段階で活躍戦力が最も高い国家が長安占領国となり、即ち守備側となります。残る3国家は攻撃側となり、攻撃側は攻城戦場箇所と物資戦場にプレイヤーを配置できます。物資戦場では攻城戦場で使用できる物資を奪うことができます。







3.その他新規コンテンツを実装予定

◆リリース一周年記念!豪華報酬がもらえるイベントやキャンペーンを開催!

おかげさまで『三国極戦』は一周年を迎えることができました。ゲーム内や公式X (旧Twitter)で様々なイベントやキャンペーンを開催いたしますので、ぜひご参加ください。



1.前夜祭

ログインや日常活躍度で花火を獲得して打ち上げると予熱度が上昇します。全サーバーでの合計予熱度に応じて元宝や赤色神獣解放素材など様々な育成素材を獲得できます。



▼開催期間

2023年11月1日(水) 5:00 ~ 2023年11月8日(水) 4:59



2.一周年記念ログインボーナス

ゲームに7日間ログインすることで一周年限定称号「萌虎登場」や多数の育成素材を獲得できます。



▼開催期間

2023年10月30日(月) 5:00 ~ 2023年11月8日(水) 4:59



3.祝儀の雨

期間中、毎日20時に実施される祝儀の雨では、画面上の祝儀袋をタップすると元宝を獲得できます。祝儀の額は全サーバーでのチャージ額に応じ、獲得できる元宝数が増加します。



▼開催期間

2023年11月9日(木) 5:00 ~ 2023年11月12日(日) 4:59



4.一周年祝典

任務をクリアして徽章を5種類集めると、祝典福袋を実行して限定の「萌虎登場」アイコンフレームなどのを報酬を獲得できます。また、同時に開催されるクイズ大会で優勝する報酬を獲得できます。



▼開催期間

2023年11月9日(木) 5:00 ~ 2023年11月18日(土) 4:59



5.公式X (旧Twitter)キャンペーン

公式の投稿に対してリポストやリプライをすることで、ゲーム内アイテムや声優サイン色紙などの豪華報酬が抽選でもらえる様々な企画をご用意いたしましたので、ぜひ公式X (旧Twitter)をフォローしてご参加ください。



▼公式X (旧Twitter)

https://twitter.com/Sangoku_Gokusen



他にも多数イベントやキャンペーンを開催する予定です。公式X (旧Twitter)やゲーム内のお知らせから情報をご確認ください。



タイトル: 『三国極戦』

ジャンル: 3DアクションRPG

対応端末: Android/iOS

価格: 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

運 営: HK Hero Entertainment Co., Ltd

配信日: 2022年11月24日



公式サイト:https://sangoku-gokusen.com/

公式X (旧Twitter)アカウント: https://twitter.com/Sangoku_Gokusen

公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCvEVgMmgnyAb3C_IkcULNTQ



(C)HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

【HK Hero Entertainment紹介】

HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業Hero Entertainment Co.,Ltd(以下、Hero Entertainment)の香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム(National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ)に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。

株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成戦略型シミュレーション『新三國志』をはじめ、セガホールディングスよりアーケードゲーム「三国志大戦」シリーズのIPライセンス使用許諾を受けて開発された戦略型カードRPG『三国志大戦M』や超爽快3DアクションRPG『パニシング:グレイレイヴン』などのタイトルを日本でリリースしており、App Store及びGoogle Playのダウンロードランキングでそれぞれ上位にランクインするだけでなく、「おすすめゲーム」に掲載されるなど、多くの方々に大変ご好評をいただいております。

Hero Entertainmentは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Global Quality, Make Difference」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。



