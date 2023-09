[株式会社TEAMZ]

Web3ソリューション企業である株式会社TEAMZ(東京都港区 代表取締役Tianyu Yang)は、この度アジア最大のWeb 3.0サミット『Token 2049 Singapore』におけるサイドイベント『Connecting Japan to Southeast Asia』を、2023年9月13日にテレビ朝日グループやソニーネットワークコミュニケーションズ、SheisDAOとともに共同開催いたしますのでご報告いたします。







■『Token 2049 Singapore』とは

アジア最大級のWeb 3.0サミットであり、Token2049が開催しています。今年はシンガポールでの開催が決定。(香港やロンドンなどでも過去に開催)世界中の投資家、ベンチャーキャピタリスト(VC)、企業、およびブロックチェーンの専門家や各種プロジェクトがシンガポールに集結します。最先端事例の学びやリレーション構築などにお役立ていただけます。





■Token 2049 Singaporeサイドイベント『Connecting Japan to Southeast Asia』について

日本とシンガポールに拠点を置くSheisDAOが、日本の5大放送局の1つであるテレビ朝日や世界最大のWeb 3.0イベント企業であるTEAMZなどと協業し開催するイベントです。

このイベントは、日本企業が東南アジア地域の有力なVC、企業、意思決定者、および影響力のある個人と直接つながるため仕掛けをたくさん設けています。発展著しい東南アジア地域での事業展開を望む日本企業、世界第3位の経済規模を誇る日本市場への進出を検討している東南アジア地域の企業や個人双方にとって素晴らしい機会となるはずです。



開催場所:Ballroom by Barbary Coast

住所:16 N Canal Rd, #02-01, Singapore 048828

申込リンク(承認制):https://lu.ma/14fn73xg



アジェンダ:

19:00 ドアオープン

19:00~20:00 カクテルレセプション

20:00~20:30 共同ホストのスピーチ

20:30~22:00 ネットワーキング





■『Connecting Japan to Southeast Asia』共同ホストのご紹介

株式会社TEAMZ

TEAMZ, Inc.は、新たな可能性を求めるWeb 3.0関連企業にビジネス戦略とソリューションを提供するデジタルクリエイティブグループです。私たちのチームは、国際的かつ多様な経験を持つメンバーで構成され、世界中からの最新の先端技術とツールを活用して、クライアントへの高品質なサポートを提供しています。私たちはNFT、DAO、GameFi、Wallet、Metaverseなどの分野で包括的なエンド・トゥ・エンドのサービスとソリューションを提供することで、日本のWeb 3.0産業をリードしています。

https://www.teamz.co.jp



テレビ朝日グループ

日本の5大全国商業放送ネットワークの1つ。長年愛されるコンテンツポートフォリオを制作・放送してきた傍ら、新たな領域へ常にチャレンジしてきています。Web 3.0ビジネス領域で注目しているのは音楽ビジネスや観光ビジネスの課題解決です。

「Stargazing DAO (星空DAO)」

「TOKEN 2049 SINGAPORE」にて、特定の観光地とのコラボレーションを発表予定です。"Stargazing DAO(星空DAO)"は星空観察行動や星空写真NFTを通じて観光課題や地域の課題を解決につながるweb 3.0経済圏を構築します。海外観光ビジネス企業およびグローバルな観光DAOと2024年にトライアルを行い、2025年に本格連携を予定しています。

求めるビジネスパートナーは、グローバルな旅行コミュニティ・DAO・NFTをビジネステーマにした企業およびWeb 3.0プロジェクトです。

「FUZIC」

テレビ朝日グループが出がけるプロジェクト。FUZICは、デビュー前のインディーズ音楽アーティストがアイデアを形にするためのプラットフォームです。Web 3.0のテクノロジーを通じて、音楽配信、プロモーション、音楽ライセンス管理、ファンからの投資の獲得などの環境を提供します。

インディーズアーティストとファンの間に新たな価値とコミュニティを創造するためのパートナーを探しています。

fuzic.io ※9月13日公開予定



ソニーネットワークコミュニケーションズ

ソニーネットワークコミュニケーションズは、ソニーグループのインターネットサービス事業者として1995年に設立。高速光回線サービス「NURO 光」をはじめとする通信事業に加え、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業などを展開。「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」というビジョンのもと、Web 3.0領域を含む多様なインキュベーションや新規事業も推進しています。



2022年4月には、Sun AsteriskとNFTに関する開発受託事業、コンサルティング事業を行う

Sony Network Communications Singapore Pte. Ltd.を設立。Web 3.0がもたらす分散型インターネットの可能性を信じ、Web 3.0の世界において創出される多様な経済圏への貢献を目指します。

https://www.sonynetwork.co.jp/





SheisDAO

SheisDAOは、Web 3.0スペースでの女性の力を向上させるために尽力するグローバルなコミュニティ駆動型の教育とソーシャルプラットフォームです。私たちは、様々な業界のリーダーや模範的存在からなる分散型自治組織(DAO)であり、知識と専門知識を共有し、他の女性が最大限の潜在能力に達するのを支援することに情熱を注いでいます。

https://www.sheis.global/





■TEAMZ について

株式会社TEAMZは、新たな可能性を求めるWeb3関連企業へ事業戦略やソリューションを提供するデジタルクリエイティブ集団です。国際的かつ豊富な経験を持つメンバーが集まり、世界中にある最先端の技術・ツールと共にお客様を質高くサポートします。NFT、DAO、GameFi、Wallet、メタバースなどのWeb3サービスを最初から最後までワンストップで、提供することで日本におけるWeb3業界をリードしていきます。

また、Web3業界のアクセラレーターとして、ワンストップでWeb3企業の成長支援を行っています。TEAMZ Web3 Summitという日本最大級のWeb3イベントの主催として国内外のリソースを活かし、新規事業の資金調達・企画・UI/UX・開発・ブランディングといった、プロジェクトのニーズに合わせた支援や、グローバル展開をサポートしています。





