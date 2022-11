[株式会社massenext]

11月23日0時にYouTubeでMVプレミア公開。公開前後にはSNS生配信リレーを実施。



音楽エージェントサイト「ZULA(ズーラ)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、The Biscatsの3rd シングル『ジレンマ』を11月23日(水)0時より全世界へ向けて配信をスタートする。『ジレンマ』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信。









女性ヴォーカルのMisaki(青野美沙稀)率いるハイブリッド・ロカビリーバンド The Biscatsが明日11月23日0時に3rdシングル『ジレンマ』を配信リリースする。



アダルトな雰囲気を纏ったロカビリーサウンドが特徴な今作は、お互いに愛し合っていた関係が終わってしまったが、もう一度あなたの心を奪いたい気持ちと既によりが戻る事はないと理解している気持ちの狭間を『ジレンマ』として綴った楽曲となっている。

悲しげながら女性のセクシーさを表現するヴォーカルMisakiの歌声に注目。



本日23:30からはYouTube生配信、11月23日0時からはYouTubeでMVのプレミア公開、MV公開後はSNSリレーとしてTikTokライブ、インスタライブ、LINEライブを順番に行う。

11月23日はVo.のMisakiが6年前ロカビリーシンガーとしてデビューしたメモリアルデーになっており、リリース記念&6周年パーティーとしてCATSSAN(ファンの愛称)と共にオンライン上でお祝いをする。



リリース当日以外にもオフィシャルYouTubeチャンネル「BiscaTube」では11月11日からコラボ企画動画を4週連続で公開。

11月11日には以前MVで共演したピン芸人のTAIGA、11月18日には双方のMVで共演したMAD3のEDDIEとのコラボ動画が既に公開され、11月25日にはテレビ番組で共演した高橋ジョージ、12月2日にはイベントで共演したCADILLACとのコラボ動画が公開される。

またサブチャンネル「Bisca2ube」では、コラボ企画出演のゲストとVo.のMisakiが「Misakiの部屋」と称してトークを繰り広げる動画も公開。











Vo.のMisakiは「ジレンマのMVは The Biscatsにとって初の本格的なストーリー仕立てになってます。曲のイメージから登場人物、ストーリーを監督に伝えて素敵なMVを作ってもらいました。細かいところにもこだわっているので、何度も見てください!コロナ禍になってからYouTubeでカバー企画を始めたのですがお陰様で好評をいただきYouTubeで私たちを知ってライブに来てくださる方が多くて、毎週大変なのですがやってきて良かったなと思ってます。今回ご縁の有る素敵な先輩方とコラボ出来て幸せでしたし、とても勉強になりました。」とコメント。



年明けからはツアーもスタートとなり真冬のロカビリー旋風が吹き荒れる。













リリース情報



配信限定3rdシングル

タイトル:ジレンマ

アーティスト名 : The Biscats

配信開始日 : 2022年11月23日

配信サービス:https://zula.lnk.to/mVAEvJZL

Official Music Video:https://youtu.be/GMiZwiumgOs





ライブ情報





<The Biscats TOUR 2023「The Biscats」>

2023年1月8日(日) 北海道・札幌cube garden

2023年1月28(土) 宮城・仙台darwin

2023年2月12日(日) 大阪・大阪Music Club JANUS

2023年2月18日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

2023年2月23日(木・祝) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

2023年2月25日(土) 富山・富山MAIRO

2023年3月4日(土) 東京・渋谷 STREAM Hall



<「ROCKABILLY FESTIVAL2023」>

2023年2月8日(水) 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

出演ARTIST(五十音順):KING CATS、Good Spirits、The Biscats、ダイヤ・ピアノ・サンタ 、DJ RAW-HIDE、BLUE ANGEL、RODEO

出店(五十音順):GOOD ROCKIN’、SAVOY CLOTHING、SHIGEMI KAT CUT、原宿Jack’s、BLUE VELVET’S

スペシャルゲスト:尾藤イサオ



下記プレイガイドにてツアーチケット、ロカビリーフェスティバルチケット販売中

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/thebiscats-t/

e+ https://eplus.jp/thebiscats/

ローソンチケット https://l-tike.com/thebiscats/

18歳以下無料(要身分証明書・ドリンク代必要)





The Biscatsについて









The Biscats(ザ・ビスキャッツ)は、モデルやファッション・プロデューサーとしての顔を持つ Misaki(青野美沙稀)を中心として、2019年に結成。バンド名は音楽記号のbis(繰り返す)と、偉大な先人達のバンドStray Cats・BLACK CATSからcatsをとり、現代にロカビリーブームを繰り返す、再び起こすの意味からThe Biscatsとなる。



・The Biscats オフィシャルYouTube「The Biscats Channel」https://youtube.com/c/TheBiscatsChannel

・The Biscats オフィシャルHP https://thebiscats.com/

・The Biscats オフィシャルTwitter https://twitter.com/BiscatsStaff

・The Biscats オフィシャル Instagram https://www.instagram.com/biscats_staff/

・The Biscats オフィシャル TikTok https://www.tiktok.com/@biscats_official







ZULAについて







株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式Twitter:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



