[株式会社カオナビ]

株式会社カオナビ(本社 東京都港区、代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之、以下「当社」)は、スタートアップ企業支援プロジェクト「カオナビ NEXT FUND」において、在日外国人特化型求人プラットフォーム「TOKYO JOB」を提供する株式会社エルティービー(本社 東京都新宿区、代表取締役 鈴木 晴美)へ出資したことをお知らせします。











出資の背景



当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、企業におけるマネジメントの革新を推進するとともに、有望なサービスを展開する起業家を支援したいという想いから、スタートアップ企業への支援プロジェクト「カオナビ NEXT FUND」を実施しています。



この度の出資先である株式会社エルティービーは、在日外国人特化型求人プラットフォーム「TOKYO JOB」を提供しています。2050年には、2020年と比較して労働人口が3,000万人減少する※1といわれている日本において、外国人人材を受け入れながら共生することは不可欠です。このような状況下で「TOKYO JOB」は、人手不足に悩む日本企業と在日外国人求職者をマッチングさせ、業界最大級の累計登録者数※2を誇っています。その事業は、国籍に関係なく日本に住む人がいきいきと暮らせる社会の実現に寄与するものと期待しています。

また「TOKYO JOB」は、企業に最適な在留資格を持つ人材にリーチすることができます。当社としましても、出自に関わらず個性や能力を活かした働き方を推進する上でのシナジー効果を期待でき、外国人採用・マネジメント領域の有力なパートナーになる可能性も感じています。

※1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

※2 累計登録者数およそ3万人(=日本に中長期滞在する外国人のうち約10%)





『カオナビ NEXT FUND』の概要



・支援内容

資金支援、ノウハウ共有、チャネル連携、サービス連携など、当社が保有する知見やネットワークを積極的に提供することで多層的なサポートを実施します。

・支援対象

1. 対象事業:マネジメントの革新に関連する事業

2. 対象者:対象事業に関わる方・関わりたい方(経営者、事業担当者だけでなく、組織に属しながら新しい事業を構想している方なども応募可能)

・エントリーフォーム

https://www.kaonavi.jp/nextfund/





株式会社エルティービーについて



社名 : 株式会社エルティービー

所在地 : 東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル別館313

設立 : 2013年 12 月

資本金等 : 119,844,571円

代表者 : 代表取締役 鈴木 晴美

事業内容 : 在日外国人特化型求人プラットフォーム「TOKYO JOB」の運営

会社 HP : https://livetobusiness.co.jp/





株式会社カオナビについて



株式会社カオナビは、社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム「カオナビ」を提供しています。企業の人材情報をクラウド上で一元管理し、社員の顔や名前、経験、評価、スキル、才能などの人材情報を可視化することで、最適な人材配置や抜擢といった戦略的なタレントマネジメントの実現を支援しております。現在では約2,500社※1を超える企業・団体にご利用いただき、7年連続国内No.1シェア※2を獲得しています。

タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性や才能を理解することで、個人のキャリア形成や働き方が多様化される社会の実現を目指してまいります。



※1 2022年3月末時点

※2 出典 ITR「ITR Market View:人材管理市場2022」人材管理市場:ベンダー別売上金額シェア(2015~2021年度予測)、SaaS型人材管理市場:ベンダー別売上金額シェア(2015~2021年度予測)



所在地 : 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 15F・16F

設立 : 2008年5月27日

代表者 : 代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之

代表取締役 Co-CEO 柳橋 仁機

事業内容 : タレントマネジメントシステム「カオナビ」の開発・販売・サポート

会社HP : https://corp.kaonavi.jp/



