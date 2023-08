[ヤギ]

株式会社ヤギ(本社:大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:八木隆夫、以下「当社」)の香港法人、YAGI & CO.,( H.K. ) LTD.は、本年 8 月 28 日(月)~30 日(水)、中国・上海で開かれるテキスタイルを中心とした見本市「インターテキスタイル上海 アパレルファブリックス秋」に 4 年ぶりに出展いたします。









「インターテキスタイル上海 アパレルファブリックス」は、世界最大規模を誇るアパレルテキスタイルとアクセサリーの国際見本市です。今回の展示会では、サステナビリティ・エコ・機能素材、デニム等素材別に特集されたゾーンが設置され、最新のテキスタイル、アクセサリーが展示されます。



出展概要

YAGI & CO.,( H.K. ) LTD.のブースでは、リサイクルコットン糸「リサイカラー」と、それを活用した

「クローズドループ・リサイクル」の仕組みを紹介させていただきます。



リサイカラーは、中国の紡績工場で出た裁断くずを使ったリサイクルコットン糸です。リサイクル糸を長年取り扱ってきた当社の知見と、パートナー工場の原料調達力を組み合わせ、欧米ブランドを主なターゲットとして展開しています。

「クローズドループ・リサイクル」の仕組みでは、お客様が自らのサプライチェーンの中で、リサイカラーの生産から職布、編立、縫製までを完結することが可能です。今回の展示会では、リサイカラーとそれを使った生地や製品を展示し、リサイクル、クローズドループの強みをお伝えさせていただきます。



当社は、「人・地域・国を結びながら、マテリアルからアパレル、ブランド・ライフスタイルに至る 繊維の可能性をイノベーションによって引き出していく」という VISION を掲げており、海外市場においても、今後も開拓を進めてまいります。





インターテキスタイル上海 アパレルファブリックス 公式 WEB サイト:

https://onl.tw/TK7eafR





出展内容に関する問い合わせ先

社名 : YAGI & CO.,( H.K. ) LTD.

http://yagi.com.hk/

住所 : Room 1116, 11/F.,Peninsula Center,67 Mody Road,Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

担当 : YAGI & CO.,( H.K. ) LTD.嘉納 淳

MAIL : junkano@yagi.com.hk



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-19:46)