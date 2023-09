[株式会社ベクトル]

ポップアップギャラリーを毎月開催!9月はエルメスのカレをアーカイブ



ITを活用したファッション古着の買取や販売を手掛ける株式会社ベクトル(本社︓東京都港区、代表取締役︓村川智博、以下ベクトル)は、2023年9月9日(土)にラグジュアリーを身近に感じられるコンセプトショップ「The Sense(ザセンス)」を明大前に出店します。店内の一角で定期的にワンブランドをフィーチャーしたポップアップギャラリーを開催するほか、まるでギャラリーのようなブランド世界観と上質なお買物体験を提案します。









■毎月ワンブランドをフィーチャーしたポップアップギャラリーを開催!第一弾はエルメス”カレ”コレクション

The Senseのフィルターを通し、まるでギャラリーのようなブランド世界観を創り出します。第一弾は時代を超えて愛されるエルメスの“カレ”にスポットを当てます。歴史を彩ってきた様々なデザインのカレをアーカイブします。

名称:The Sense Gallery HERMES CARRE COLLECTION

期間:2023年9月9日(土)~ 9月30日(土)





■セレクトリユースショップ「The Sense(ザセンス)」について

ベクトルの新コンセプトショップ1号店が明大前に登場。「ラグジュアリーの民主化」をステートメントに掲げ、20代~40代の洗練された男性・女性をターゲットにおしゃれで長持ちするラグジュアリーブランドを提供します。洋服や靴、バッグ、アクセサリー、ウォッチなど厳選されたアーカイブやトレンドアイテムを取り揃えております。





店舗名称 :The Sense Meidaimae

所在地 :東京都世田谷区松原1-38-6 小野キャッスル F1 No.2

営業時間 :11:00~20:00(定休日なし)

サービス :販売・買取

電話番号 :03-5355-6965

オープン日:2023年9月9日(土)

店舗面積 :45平方メートル

URL :https://thesense-vector.jp(※9月9日10時にHP公開予定)



<販売商品一例>

レディース:BOTTEGA VENETA 20SS DENIM SHIRT JACKET SIZE: 40 PRICE:47,800円(税込)

レディース:THE ROW NYLON 2B JACKET SIZE: 6 PRICE:44,800円(税込)

メンズ:LOEWE 20AW LEATHER PIPING STADIUM JAMPER SIZE: 46 PRICE:150,000(税込)

メンズ:LOUIS VUITTTON CASHMERE DRIVERS KNIT SIZE: XS PRICE:49,800(税込)



<販売・買取強化ブランド>

ACRONYM / ADORE / AMBUSH / BALENCIAGA / BOTTEGA VENETA / BURBERRY / BVLGARI

CANADA GOOSE / Cartier / CELINE /CHANEL / Christian Dior / CHROME HEARTS

COMME des GARCONS / Dior / DRIES VAN NOTEN / ENFOLD / FENDI / GUCCI

HERMES / HERNO / HYKE / HYSTERIC GLAMOUR / ISSEY MIYAKE / JIL SANDER / LOEWE

LOUIS VUITTON / Maison Margiela / MM6 / MONCLER / NIKE / PLEATS PLEASE / PRADA

ROLEX / SUPREME / TATRAS / sacai / The Row / TOD'S / UNDERCOVER / Y's etc



<The Sense公式SNS>

Instagram:https://www.instagram.com/thesense.meidaimae/

X(旧Twitter):https://twitter.com/TheSenseMDM



■商品の90%以上をネット売りしてきたベクトルがはじめて“店舗売り”を強化

ベクトルが運営しているリサイクルショップ「ベクトル」は、店舗を買取拠点として位置づけており、これまで買取サービスを中心に展開しておりました。しかしながら、実際に商品を手に取っていただき購入を検討していただきたいという想いから、高価格帯のラグジュアリーブランドを専門に取り扱う「The Sense」では、リアル店舗での販売を強化いたします。服好きのスタッフが、ブランドのストーリーを説明させていただくとともに、服好きのためのコーディネートを提案します。



■オープニングキャンペーンを開催!エコバッグや総額50万円以上のプレゼントをご用意

1.1万以上の販売or買取で先着100名様にエコバッグをプレゼント&次回ご利用時に買取金額10%UP

2.インスタフォロワー限定企画!1万以上の販売or買取で豪華景品が当たるチャンス!合計で10名様にプレゼント。Travis Scott × Nike Air Jordan 1のスニーカーやプラダのハット、Diorの小物入れなどご用意しております。





■メディア関係者限定「プレス内覧会」を開催!

オープンに先駆けた9月8日(金)に、メディア関係者様向けの「プレス内覧会」を開催いたします。ご多忙とは存じますが、何卒ご取材賜りますよう、ご案内申し上げます。

【日時】 2023年9月8(金)13:00~17:00(プレス最終受付16:30)

※17:00 完全退場 ※自由取材となりますので、ご入場の時間指定はございません。

【場所】 The Sense(東京都世田谷区松原1-38-6 小野キャッスル F1 No.2)



<内覧会詳細>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000019990.html

<返信先>

MAIL:koho@vector-enter.jp

FAX : 03-6453-6937



誠に恐縮ではございますが、会場準備の都合上、[9月8日(金)10時]までに、メールかFAXにてご連絡くださいますよう宜しくお願い申し上げます。



■株式会社ベクトルについて https://vector-enter.jp/

「ゴミバコのないセカイへ」をミッションに掲げ、リサイクルショップ「ベクトル」の運営をしております。オンライン宅配買取サービス「フクウロ」や店舗で仕入れた古着ファッションアイテムを自社運営通販サイト「ベクトルパーク」を始め、楽天やヤフオク!等で販売するマルチチャネル販売戦略をとっております。また、誰でも参加できるセミナー交流会「サステナブルファッション大学」を運営しており、誰かにとって不要なモノが必要な人に渡る循環型社会の実現を目指しております。



設 立:2003年2月

所在地:東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F(東京本社)

代表者:代表取締役 村川智博

事業内容:リサイクルショップ運営、ECサイト運営、システムプラットフォーム事業、FC事業

サステナブルファッション大学の運営、セミナー事業、交流会事業





