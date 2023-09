[PETOKOTO(ペトコト)]

~ヒューマングレードのドッグフードを通して史上最高齢記録を応援~



ぺットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大久保泰介、以下「PETOKOTO」)は、「敬老の日」に合わせて、PETOKOTOが開発・販売するフレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS」(ペトコトフーズ)を食べているシニア犬の中から、ご長寿のワンちゃんを「ペトコトご長寿犬」として9月18日に発表し、表彰しましたのでお知らせいたします。愛犬の長生きを願う、より多くの飼い主さんにお試しいただけるよう、犬用総合栄養食が60%OFFになるキャンペーンも実施中です。









シニア犬の健康を祝福「ペトコトご長寿犬2023」







PETOKOTOは愛犬向けのフレッシュペットフード「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」を定期購入しているワンちゃんの中から、2023年時点で18歳を超えるワンちゃんたちを「ご長寿犬」として表彰しました。



記念すべき第1回目となる今年の表彰犬は、18歳~19歳の7匹でした。より長く健康に暮らしてほしいとの想いから記念品として、愛犬の健康に配慮したフリーズドライ製法の「ペトコトフーズ おやつ」4種セットを贈りました。





<18歳を超えるワンちゃん(5匹)>

・Alexちゃん(ダックスフンド)

・ミルキーちゃん(ダックスフンド)

・ルカちゃん(パピヨン)

・Romeoちゃん(ダックスフンド)

・KAIちゃん(トイプードル)



<19歳を超えるワンちゃん(2匹)>

・クリンちゃん(ダックスフンド)

・たけるちゃん(ダックスフンド)



クリンちゃんは2004年4月8日生まれの19歳5ヵ月で、「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」を定期購入しているワンちゃんの中で最高齢の長老犬になります。



ギネスワールドレコーズ(※1)によると、存命中の最高齢犬はポルトガルのボビくん(1992年5月11日生まれ)で、1936年に記録された29歳5ヵ月を抜いて史上最高齢犬です。PETOKOTOは、子犬からシニア犬までオールステージに対応した「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」を通して、愛犬の健康に寄り添えるよう今後も商品の拡充や改良に努めてまいります。





【初めての方限定】ペトコトフーズお試し「60%OFF」キャンペーンを実施中







公式サイトでは初めて購入される方限定で、「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」75gパックが通常価格2,420円のところ60%OFFの980円(税込・送料込)でお試しできる数量限定のキャンペーンを実施中です。





メニュー4種類1パックずつや1種類4パックなど、以下の5セットからお選びいただくことができ、プレゼントにも最適です。



・全種類(チキン・ビーフ・ポーク・フィッシュ)75g x 4

・チキン 75g x 4

・ビーフ 75g x 4

・ポーク 75g x 4

・フィッシュ 75g x 4



※商品の差出人は「PETOKOTO FOODS」となり、変更ができません。プレゼントの場合はお届け先への事前連絡をご検討ください。



フレッシュペットフード「ペトコトフーズ for DOGS 犬用総合栄養食」







「ペトコトフーズ」は、PETOKOTOの代表取締役社長 大久保が愛犬コルクと暮らす上で従来のドッグフードに疑問を持ち、「私たちが食べても安心できるごはん」を作るために誕生しました。PETOKOTOのミッションである「ペットを家族として愛せる世界へ。」の実現を目指して、2020年2月に愛犬向けのフレッシュペットフード「ペトコトフーズ for DOGS」、2023年4月より愛猫向けとなる「ペトコトフーズ for CATS」を提供しています。



▼商品特徴

・人間と同じ品質基準の食材のみを使用

・ スチーム加熱・急速冷凍で食材本来の旨味や栄養素をキープ

・ 着色料・保存料無添加

・ 世界に90人しかいない米国獣医栄養学専門医がレシピを作成

・ 子犬・子猫からシニアの犬猫までオールステージに対応した総合栄養食

・ 獣医師に365日相談可能(定期便ご利用のお客さまのみ)



▼製造過程はこちらからご確認いただけます





※1...出典:ギネスワールドレコーズ「Oldest dog living」

https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/70541-oldest-dog-living





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/18-11:46)